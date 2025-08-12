Życie w Architekturze 2025. Rewitalizacja byłej stołówki zakładowej Huty Pokój na potrzeby ING. Małeccy biuro projektowe

Życie w Architekturze 2025. Rewitalizacja byłej stołówki zakładowej Huty Pokój na potrzeby ING. Założenia Autorskie

Ruda Śląska położona 15 minut od centrum Katowic jest jednym z ośrodków centralnych konurbacji górnośląskiej. Jedna z dzielnic, Nowy Bytom, zdominowana przez Hutę ,,Pokój”, pomimo że uznawana za centrum miasta, jest dzielnicą wymagającą przemiany funkcjonalnej oraz przestrzennej, a w szczególności tereny poprzemysłowe wokół Huty. W związku z tym podejmowane są różne próby rewitalizacji tego fragmentu miasta, w tym również zaproponowana przez nas implementacja nowej jakości architektury.

W trakcie prac projektowych stanęliśmy przed wyzwaniem rewitalizacji nie tylko obiektu ale również terenów wokół niego. Surowe, przemysłowe sąsiedztwo warunkowało przyjęte decyzje projektowe. Poszukiwanie nawiązań kolorystycznych było kluczowym elementem przy projekcie elewacji, jednak najważniejszym okazało się odpowiednie dobranie zieleni wokół budynku. Brzozowy zagajnik, wysokie trawy, o zróżnicowanej kolorystyce i typologii, spowodowały ,,zmiękczenie” terenów poprzemysłowych, nadając im lekkość i tworząc przyjemne do użytkowania przestrzenie wokół budynku. Czarna cegła pojawiąjąca się na elewacji, stała się niejako tłem dla bujnie rosnącej roślinności, niemo obserwując odradzające się wokół budynku życie.

Ważnym elementem projektu były kwestie środowiskowe i zastosowanie rozwiązań z zakresu projektowania zrównoważonego. W inwestycji wprowadzono rozwiązania proekologiczne między innymi system odzysku wody szarej, separator substancji ropopodobnych na parkingu, panele fotowoltaiczne na dachu, ławki solarne. Postępując zgodnie z koncepcją „re-use” ponownie wykorzystano materiały zastane, pierwotnie przeznaczone do utylizacji jak kostka granitowa użyta na miejscach parkingowych.

Budynek stał się znaczącym miejscem w Rudzie Śląskiej – jakość użytych materiałów, prosty, klarowny pomysł oraz dobra jakość przestrzeni przyjaznej użytkownikom i mieszkańcom mają bezpośredni wpływ na trwający rozwój i przemianę miasta

Życie w Architekturze 2025. Rewitalizacja byłej stołówki zakładowej Huty Pokój na potrzeby ING. Autorzy

Autor projektu:

Małeccy biuro projektowe

Zespół autorski:

Joanna Małecka, Wojciech Małecki, Aleksandra Wojtyna, Mateusz Majerczyk , Daria Myśliwiec, Oliwia Kwaśniewska Kołaczek

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

W trakcie prac projektowych stanęliśmy przed wyzwaniem rewitalizacji nie tylko obiektu, ale również terenów wokół niego. Surowe, przemysłowe sąsiedztwo warunkowało przyjęte decyzje projektowe. Poszukiwanie nawiązań kolorystycznych było kluczowym elementem przy projekcie elewacji, jednak najważniejszym okazało się odpowiednie dobranie zieleni wokół budynku.

Wartym podkreślenia są również rozwiązania prośrodowiskowe i zastosowanie rozwiązań z zakresu projektowania zrównoważonego. Budynek stał się znaczącym miejscem w Rudzie Śląskiej – jakość użytych materiałów, prosty, klarowny pomysł oraz dobra jakość przestrzeni przyjaznej użytkownikom i mieszkańcom mają bezpośredni wpływ na trwający rozwój i przemianę miasta, szczególnie w tej dzielnicy, tak trudnej i wymagającej.

Rewitalizacja byłej stołówki zakładowej Huty Pokój na potrzeby ING. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Rewitalizacja byłej stołówki zakładowej Huty Pokój na potrzeby ING, budynek użyteczności publicznej

Inwestor: ING Bank Śląski

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2020/2021

Debata o architekturze w Wolf Marszałkowska, relacja Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophone, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.