Życie w Architekturze 2025. Riverview. Szymon Wojciechowski

Życie w Architekturze 2025. Riverview. Założenia Autorskie

Zespół budynków wchodzących w skład projektu Riverview składa się z 7 budynków połączonych wspólnym dziedzińcem. W ich układzie urbanistycznym zaprojektowano liczne otwarcia, skierowane na Główne Miasto i Ołowiankę, jest dzięki temu lekki, przepływowy i miękko wpisuje się w sąsiedztwo, a jednocześnie w perspektywie ulicy tworzy wrażenie zwartej pierzei. Kompleks mieszkaniowy posiada także biura, zieleń i lokale usługowe, stawiając na dostępność pracy, usług i rekreacji w ramach miejsca zamieszkania. Jest również dobrze skomunikowany z centrum miasta.

Mieszkania w Riverview są wykończone w standardzie „gotowe do zamieszkania” – jest to nowość na rynku mieszkaniowym w Polsce. To również pierwsze osiedle mieszkaniowe w Polsce, które otrzymało certyfikację LEED Gold. Teren inwestycji mieści się w obszarze znajdującym się w rejestrze zabytków. Z uwagi na swoje wyjątkowe położenie oraz zalecenia planistyczne, projekt swym charakterem nawiązuje do historycznej zabudowy. Analizie poddano również to, jak sylweta Riverview wpisuje się w panoramę miasta z różnych punktów obserwacyjnych. Inspiracje do projektu zaczerpnięto z architektury hanzeatyckiej, a także z eklektycznej zabudowy mieszczańskiej.

Projektantom zależało na stworzeniu zwięzłego i minimalistycznego detalu, który stanowiłby o współczesności i ponadczasowości tej architektury. Na lokalność postawiono również w kwestii doboru materiałów – stąd współpraca z cegielnią z okolic Łodzi. Z kolei przestrzeń wspólna osiedla została stworzona we współpracy ze studentami ASP w Gdańsku. Młodzi artyści zaprojektowali elementy małej architektury. Zielone tereny wspólne to bogactwo roślin. Dodatkowe masy ziemne dla drzew zapewniono, zasypując delikatne pagórki wkomponowane w całość. Drzewa i ich planowana lokalizacja zostały wzięte pod uwagę przy projektowaniu płyty nad garażem podziemnym.

Życie w Architekturze 2025. Riverview. Autorzy

Autor projektu:

Szymon Wojciechowski

Zespół autorski:

Autorzy: APA Wojciechowski Architekci, Architekci Szymon Wojciechowski,Dżafar Bajraszewski, Klara Janicka, Joanna Siejak, Piotr Gałecki, Daria Zając, Paweł Majewski, Piotr Janczewski, Katarzyna Pudlarz, Beata Książek, Monika Wielocha, Grzegorz Gurgacz, Karol Wojnarowski, Klaudia Jachcik Autorzy wstępnej koncepcji: ARC-ML Architektura wnętrz: APA Wojciechowski Architekci (przestrzenie wspólne), Tomasz Tarasewicz (wnętrza mieszkań)

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Osiedle Riverview, mieszkaniowy zespół ubranistyczny, został bardzo umiejętnie wkomponowany w historyczną tkankę miasta. Zaprojektowane pierzeje uwzględniają sąsiedztwo eklektycznych kamienic, wolno stojących ceglanych brył kompleksu filharmonii i kanału wodnego Na Stępce. Równocześnie, jest to nowa zabudowa, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania projektowe i materiałowe - przyjazne środowisku, co zostało potwierdzone m. in. certyfikatem LEED Gold.

Integrującą rolę w osiedlu pełni ogólnodostępny ogród wypełniony starannie dobraną zielenią i elementami małej architektury. Atmosfera tego osiedla przy równocześnie dosyć centralnej lokalizacji w Gdańsku oraz sporej skali inwestycji, jest bardzo kameralna i przyjazna. To miejsce, w którym mieszka się dobrze.

Riverview. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Riverview, budynek wielorodzinny

Inwestor: Vastint Poland

Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: CFE Polska

Powierzchnia zabudowy: 11 894 m2

Powierzchnia użytkowa: 18 334 m2

Powierzchnia całkowita: 37939 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 13661 m2/96 216 m3 (część nadziemna), 33 767 m3 (część podziemna)

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2015 - 2018/2020

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.