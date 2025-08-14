Życie w Architekturze 2025. Siedziba Firmy Press Glass. KONIOR STUDIO, Tomasz Konior, Dominik Koroś

Życie w Architekturze 2025. Siedziba Firmy Press Glass. Założenia Autorskie

Budynek firmy Press Glass na przekór trendom powstawania siedzib w centrach miast zrealizowano w bliskości naturalnego krajobrazu. Decyzją Inwestora dawne nieużytki na skraju Jury Krakowsko-Częstochowskiej zostały przekształcone w jedno z najpiękniejszych pól golfowych w Polsce. Tę niczym nieograniczoną przestrzeń z licznymi zbiornikami wodnymi i różnorodnymi gatunkami drzew uzupełniono o kolejny etap siedzibę główną firmy Press Glass.

Tworząc koncepcję wiedzieliśmy, że miękkie kształty i barwy wzięte z natury zadecydują o charakterze budynku i złączą go z krajobrazem. Stworzyliśmy na zielonym płaskowyżu, nowoczesną siedzibę, która wyraża dynamiczny charakter firmy, a jednocześnie zapewnia pracownikom kontakt z naturą. Horyzontalna bryła wpisuje się w wąską działkę przeciętą ciekiem wodnym. Kolejne kondygnacje obiektu różnią się wielkością obrysu. Im wyżej tym jest on mniejszy, co dodaje strukturze dynamiki i wpływa na redukcję skali. Głównymi cechami tej architektury są lekkość, płynność i kontakt z naturą. Siedziba Press Glass to tryptyk łączący przestrzenie, teren wokół budynku, biurowiec i jego wewnętrzny dziedziniec. Budynek, mimo nietypowego kształtu dzięki trzem trzonom ma wyjątkowo elastyczny w aranżacji rzut. Podział na trzy kondygnacje odpowiada specyfice ich funkcji. W przyziemiu znajduje się strefa wejściowa z recepcją, sale konferencyjne, open-space, kantyna, strefa sportowo-rekreacyjna oraz część magazynowa. Wyższy poziom mieści strefę operacyjną, główne miejsce pracy. Tutaj zlokalizowano wszystkie działy firmy rozmieszczone w logicznym ciągu wzdłuż zewnętrznej elewacji budynku. Najwyższą kondygnację przeznaczono dla zarządu firmy. Na każdym piętrze zlokalizowano wyjścia ze wszystkich pomieszczeń biurowych, na otaczające budynek tarasy i zielony dach. Otwarty, wewnętrzny dziedziniec stanowi centralny punkt całego założenia. Tworzy go naturalistyczny ogród kontrastujący z otaczającym budynek uporządkowanym krajobrazem pola golfowego.

Życie w Architekturze 2025. Siedziba Firmy Press Glass. Autorzy

Autor projektu:

KONIOR STUDIO, Tomasz Konior, Dominik Koroś

Zespół autorski:

Andrzej Witkowski, Marcin Piotrowski, Angelika Drozd, Maria Green, Jakub Bojas, Wojciech Przywecki, Paweł Przeniosło, Paweł Jurkiewicz, Diana Niebrzydowska

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Siedziba firmy Press Glass w Konopiskach, to przykład architektury, która w sposób wyjątkowy łączy człowieka, krajobraz i środowisko pracy. To nie tylko budynek, ale kompleksowa przestrzeń życia codziennego, w której osiągnięto równowagę między funkcjonalnością, estetyką i naturą.

Bryła obiektu opiera się na horyzontalnych liniach, co pozwoliło zredukować jej skalę i subtelnie wkomponować w otaczający krajobraz. Budynek nie przytłacza – przeciwnie, otwiera się na przestrzeń. Życie w nim toczy się między zielonymi tarasami zewnętrznymi, które wychodzą na malownicze pole golfowe i las, a wewnętrznym dziedzińcem z naturalistycznym ogrodem – miejscem ciszy a wręcz kontemplacji.

Silna relacja z naturą nie kończy się na wizualnym kontakcie. Wszechobecna zieleń stanowi realną przestrzeń regeneracji – miejsca, gdzie można odpocząć lub pracować w mniej formalnych warunkach. Ta płynna relacja pomiędzy wnętrzem a zewnętrzem tworzy poczucie harmonii i wspiera codzienny dobrostan użytkowników. Przestrzenie pracy i odpoczynku przenikają się tu w sposób naturalny. Dostępne dla pracowników zielone tarasy oraz wewnętrzna siłownia sprzyjają balansowi między życiem zawodowym a odpoczynkiem. Architektura promuje aktywność, regenerację i budowanie wspólnoty – odpowiadając na wyzwania współczesnego środowiska pracy.

Projekt został również zrealizowany w duchu zrównoważonego rozwoju – zastosowano energooszczędne technologie, naturalne materiały i rozwiązania przyjazne środowisku. To architektura nie tylko zlokalizowana w naturze ale jej dedykowana, odpowiedzialna i zorientowana na przyszłość. To także próba odpowiedzi na pytanie jak współcześnie budować, jak budować w krajobrazie - trwale, mądrze i pięknie.

Siedziba Firmy Press Glass. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Siedziba Firmy Press Glass, obiekt komercyjny

Inwestor: Press Glass Sp. z o.o.

Generalny wykonawca: Press Glass, Kobnext, RPAIu (fasady)

Wykonawca konstrukcji: PKBI, FREYSSINET

Powierzchnia zabudowy: 2943 m2

Powierzchnia użytkowa: 5398 m2

Powierzchnia całkowita: 9982 m2

Powierzchnia terenu: 29189 m2

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2017-2018/2020

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophone, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.