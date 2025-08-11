Życie w Architekturze 2025. Szkoła podstawowa nr 400 w Warszawie. Bujnowski Architekci; Piotr Bujnowski, Martyna Rowicka-Michałowska, Karina Jędrak-Kościesza

Życie w Architekturze 2025. Szkoła podstawowa nr 400 w Warszawie. Założenia Autorskie

Kompozycja budynków na działce z założenia miała kreować przestrzenie zewnętrzne równoważne pod względem atrakcyjności do przestrzeni wewnątrz budynków. Zgodnie z wytycznymi inwestora zespół składa się z budynku szkoły podstawowej na 750 uczniów, połączonej z nią salą gimnastyczną z boiskiem o wymiarach 20x40m oraz naziemnego parterowego garażu z umieszczonym na jego dachu boiskiem. Rozwiązanie to pozwoliło zapewnić wymagane miejsca parkingowe bez bardzo kosztownych robót podziemnych, wynikających z trudnych warunków gruntowych.

Centralnym punktem kompleksu jest ograniczony trzema budynkami brukowany plac wejściowy z zielonym amfiteatrem spływającym na plac z poziomu wyniesionej płyty boiska. Wszystkie budynki otoczone są terenami zielonymi o zróżnicowanej szacie roślinnej. Użytkownicy będą mieli do dyspozycji naturalne trawniki, łąki kwietne oraz tereny rekreacyjne, sportowe i wypoczynkowe przedzielone fragmentami wyższej roślinności i krzewami. Na całym obszarze założono nasadzenia drzew wysokich mających zachować różnorodność gatunkową.

Również na dachu szkoły pomimo braku możliwości wliczania tej powierzchni do bilansów powierzchni biologicznie czynnej został wykonany dach zielony. Pamiętając o publicznym charakterze inwestycji naszym celem jako projektantów było zaproponowanie w całym kompleksie mieszczących się w przewidzianym budżecie ponadczasowych , trwałych rozwiązań materiałowych w miarę możliwości opartych na rodzimych – krajowych źródłach produkcji. Zaproponowany podział przestrzenny kompleksu ma również odzwierciedlenie w poszczególnych użytych materiałach.

Podstawowym elementem scalającym wizualnie budynki szkoły i sali gimnastycznej są trójwarstwowe ściany z klasycznie murowanej, ręcznie formowanej cegły pełnej z manufaktury z rejonu Kraśnika. Uzupełniające wątek ceglany wykończenia i okładziny wykonane są z okładzin z drewna a zewnętrzne nadproża z prefabrykowanego barwionego w masie betonu.

Życie w Architekturze 2025. Szkoła podstawowa nr 400 w Warszawie. Autorzy

Autor projektu:

Bujnowski Architekci; Piotr Bujnowski, Martyna Rowicka-Michałowska, Karina Jędrak-Kościesza

Zespół autorski:

Piotr Bujnowski, Martyna Rowicka-Michałowska, Karina Jędrak-Kościesza; współpraca autorska: Julian Kleinrok, Aleksander Stajniak, Krzysztof Makowski, Maciej Osuch

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Warto nadmienić iż szkoła realizowana była w ramach bardzo trudnej z perspektywy Architekta procedurze "Zaprojektuj i wybuduj" na podstawie dokumentacji Programu Funkcjonalno- Użytkowego. Oddana do użytku w 2020 roku realizacja narzuciła standard dla przyszłych realizacji budynków edukacyjnych w Warszawie m.in. dla wygranej w konkursie i zrealizowanej przez zespół Bujnowski Architekci nowej szkoły przy ul. Świderskiej (Dzielnica Białołęka).

Szkoła podstawowa nr 400 w Warszawie. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Szkoła podstawowa nr 400 w Warszawie, budynek użyteczności publicznej

Inwestor/generalny wykonawca: Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Wilanów/Mostostal Warszawa SA

Wykonawca konstrukcji: Mostostal Warszawa SA

Powierzchnia zabudowy: 5 480 m2

Powierzchnia użytkowa: 10 400 m2

Powierzchnia całkowita: 11 972 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 15 175 m2/50 833 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2018-2019/2020

