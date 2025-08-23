Życie w Architekturze 2025. Zespół kolumbariów na Cmentarzu Komunalnym w Radomiu. BDR Architekci

Życie w Architekturze 2025. Zespół kolumbariów na Cmentarzu Komunalnym w Radomiu. Założenia Autorskie

Projekt powstał w wyniku konkursu architektonicznego rozstrzygniętego w 2017 roku, którego celem było zaprojektowanie kolumbarium na 2000 nisz w centralnej części Cmentarza Komunalnego w Radomiu.

Główną ideą projektu było stworzenie miejsca skupienia, zadumy i uniwersalnego sacrum – przestrzeni, która służy każdemu, niezależnie od wyznania czy przekonań. Inwestycja zakładała stworzenie zwartego założenia funeralnego o wysokiej intensywności pochówku, stanowiącego alternatywę dla rozprzestrzeniania się tradycyjnych grobów.

Program funkcjonalny podzielono na mniejsze komnaty cmentarne – bloki o zróżnicowanej wysokości – rozmieszczone wokół placu ekumenicznego, który wyznacza miejsce po niezrealizowanej kaplicy. Istniejący dom przedpogrzebowy wkomponowano w najwyższy blok, domykający dziedziniec. Zieleń zaprojektowano jako miękkie formy z płożącymi krzewami i 50 sosnami zwyczajnymi – gatunkiem lokalnym. Kolumbaria wykonano z prefabrykatów betonowych osadzonych na żelbetowej ławie. Zewnętrzne elewacje, attyki, półki i tablice nisz wykończono piaskowcem z lokalnych kamieniołomów. Posadzki o indywidualnym wykończeniu powstały w radomskim zakładzie betonowym, a place wysypano lokalnym tłuczniem. Projekt dopełniają drewniane ławki, punkty wodne oraz system identyfikacji wizualnej z mosiądzu.

Istotnym elementem stało się także nastrojowe oświetlenie – światło prowadzi odwiedzających i podkreśla architekturę wnętrz komnat. Silny akcent położono na lokalność – zarówno w materiałach, jak i pracy lokalnych rzemieślników. Całość wieńczy cytat z trenu Kochanowskiego, poety z pobliskiego Czarnolasu, czyniąc z przestrzeni miejsce szacunku, skupienia i godnego pożegnania. Projekt promuje kremację jako współczesną i potrzebną formę pochówku.

Życie w Architekturze 2025. Zespół kolumbariów na Cmentarzu Komunalnym w Radomiu. Autorzy

Autor projektu:

BDR Architekci

Zespół autorski:

Konrad Basan, Paweł Dadok, Maria Roj, Michał Rogowski

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Ta realizacja łączy ponadczasowe wartości architektury z aktualnymi potrzebami społecznymi i środowiskowymi. W dobie starzejącego się społeczeństwa i zmieniających się form pochówku projekt kolumbariów w Radomiu wyznacza nowy standard myślenia o przestrzeniach pamięci.

To architektura humanistyczna, która stawia człowieka i jego potrzeby – fizyczne, emocjonalne, społeczne i duchowe – w centrum uwagi. Zaprojektowane na 2000 nisz kolumbaria zostały podzielone na kameralne komnaty cmentarne, co ułatwia odnalezienie miejsca pochówku i tworzy przestrzeń sprzyjającą skupieniu. Bloki o zróżnicowanej wysokości rozmieszczono wokół centralnego placu ekumenicznego, który powstał w miejscu niezrealizowanej kaplicy – na głównej osi cmentarza. Przestrzeń ta staje się nowym centrum duchowym, dostępnym i neutralnym światopoglądowo, gotowym do pełnienia funkcji obrzędowych.

Architektura oddziałuje jakością przestrzeni, światła i materiałów. Wykorzystano prefabrykaty betonowe, lokalny piaskowiec oraz indywidualnie zaprojektowane elementy z mosiądzu i drewna. Forma i materiały zostały dobrane z myślą o faktorze czasu – patyna, która w przyszłości pokryje kamień i metal, wzmocni godność i symboliczny ciężar tego miejsca. Posadzki i nawierzchnie wykonano z lokalnych materiałów, co wzmacnia związek z miejscem. Istotną rolę odgrywa zieleń – krzewy płożące i 50 sosen zwyczajnych – oraz poetycki akcent: wers z Trenów Jana Kochanowskiego.

To przykład świadomej i zrównoważonej architektury, projekt redefiniujący sposób mówienia o śmierci – cicho, inkluzywnie, z szacunkiem. Kolumbaria w Radomiu tworzą godne, funkcjonalne i refleksyjne miejsce pamięci. W tym sensie to architektura głęboko społeczna.

Zespół kolumbariów na Cmentarzu Komunalnym w Radomiu. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Zespół kolumbariów na Cmentarzu Komunalnym w Radomiu, przestrzeń publiczna

Inwestor: Urząd Miasta w Radomiu , Cmentarz Komunalny w Radomiu

Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: Korporacja Budowlana Darco

Powierzchnia zabudowy: 516 m2

Powierzchnia terenu: 7400 m2

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2017/2023

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca PublicznościLaureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektkiLaureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.