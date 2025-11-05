Życie w Architekturze 2025. Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 1. Założenia autorskie

Budynek Szkoły Muzycznej codziennie służy ponad 700 uczniom i 200 pedagogom co oznacza że jest jednym z największych tego typu w Polsce. Dodatkowo może pomieścić w sali koncertowej i 3 salach kameralnych ponad 530 melomanów.Na nową siedzibę ZPSM nr 1 składają się trzy obiekty zabytkowe oraz połączona szklanym atrium nowa część edukacji muzycznej wraz z salami koncertowymi. Inwestor podzielił zadanie na dwa etapy: przetarg publiczny - termomodernizacja budynku zabytkowego oraz konkurs architektoniczny - projekt budynku edukacji muzycznej z salą koncertową, który wygrał zespół Konior Studio.Elementami kluczowymi struktury są:

Strefa wejścia – zaprojektowana od nowa w zabytkowym budynku poprzez wykorzystanie obniżenia terenu po dawnym podziemnym schronie. Od podjazdu przy ul. Rakowieckiej wygodne schody i rampa prowadzą na zlokalizowany poniżej bezpieczny, szkolny plac. Dzięki odsłonięciu i przebiciu ścian fundamentowych starego budynku uzyskano przestronne wejście z zadaszonym podcieniem.

Atrium – to połączenie starego z nowym, stalowa konstrukcja niesie aluminiowo-szklaną obudowę atrium wyznaczając ramy wewnętrznego, wielofunkcyjnego placu, doświetlonego światłem dziennym. Sala koncertowa – otoczona jest pierścieniem sal edukacji muzycznej dla lepszej izolacyjności akustycznej dźwięków z zewnątrz. Jej niespotykany rzut w kształcie koła wynika z idei architektonicznej - integrowania wokół muzyki. Najdalszy rząd oddalony jest zaledwie 8 m od estrady co stwarza wrażenie kameralnej przestrzeni przyjaznej młodemu muzykowi. Natomiast forma, proporcje i walory akustyczne dają wrażenie porównywalne z najlepszymi salami koncertowymi świata. Drewniane, akustyczne żagle i plafon wiszące nad estradą i widownią nadały charakterystyczny i rozpoznawalny wyraz architektoniczny. Projekt akustyki sali koncertowej powstał we współpracy z firmą Nagata Acoustics, która odpowiada za akustykę takich sal jak Walt Disney Hall w Los Angeles, Elbphilharmonie w Hamburgu czy NOSPR w Katowic

Życie w Architekturze 2025. Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 1. Autorzy

Autor projektu: KONIOR STUDIO, Tomasz Konior, Dominik Koroś

Zespół autorski:Andrzej Witkowski, Aleksander Nowacki, Marcin Piotrowski, Michał Lipiec, Wojciech Przywecki, Angelika Drozd, Adam Przybyła, Mikołaj Zdanowski, Piotr Straszak, Anita Łukaszyk-Nagi, Justyna Boduch, Magdalena Jagoda, Anna Kłosek, Arkadiusz Laskowski, Agata Żak

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

W czasach kiedy budowanie nowych obiektów nigdy jeszcze nie było tak łatwe jak dziś należy szczególnie zwrócić uwagę na chęć wykorzystania istniejącej tkanki. Nowa siedziba Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie to przykład, jak architektura może jednocześnie służyć edukacji, kulturze, ekologii i przestrzeni miejskiej. Ta realizacja nie konkuruje z historycznym budynkiem dawnego sierocińca, lecz uzupełnia go z szacunkiem i wyczuciem. Tworzy architekturę tła, która nie potrzebuje krzykliwej formy, zamiast tego oferuje harmonijne proporcje, rytm i skalę, budując relację ciągłości między przeszłością a teraźniejszością. To jednak nie forma, a decyzje urbanistyczne i przestrzenne czynią ten projekt wyjątkowym. Redukcja ogrodzenia i wytworzenie nowej przestrzeni publicznej przed szkołą nawiązują dialog z miastem, czyniąc z instytucji edukacyjnej obiekt otwarty, dostępny i miastotwórczy. Nowe wejście, poprzez powiększone otwory ścian fundamentowych, prowadzi pod zabytkowy budynek tworząc wewnętrzny plac szkolny, który łączy wszystkie funkcje w spójną całość. To nie tylko rozwiązanie komunikacyjne, ale akt integracji funkcjonalnej, społecznej i symbolicznej. Najbardziej charakterystycznym akcentem projektu jest sala koncertowa o unikalnym, kolistym planie. Jej układ sprzyja bliskości i wspólnemu przeżywaniu muzyki, a zastosowane rozwiązania akustyczne i przestrzenne stawiają ją w rzędzie najlepszych sal koncertowych świata. Drewniane żagle i plafon nie tylko modelują dźwięk, ale też budują silny, rozpoznawalny wyraz architektoniczny. To projekt kompletny: skromny i ambitny, otwarty i precyzyjny, edukacyjny i społeczny. Pokazuje, że architektura nawet skromna formalnie może realnie poprawiać jakość edukacji i życia.

Życie w Architekturze 2025. Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 1. Metryka realizacji

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 1

Inwestor: MKiDN

Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: Alstal Grupa Budowlana sp. z o.o. sp.k..

Powierzchnia zabudowy: 3341m2

Powierzchnia całowita: 8454m2

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2020

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji. W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem.

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca PublicznościLaureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektkiLaureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze zgłoszonych realizacji wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

