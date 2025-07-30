Życie w Architekturze 2025. Zespół zabudowy mieszkaniowej z usługami - BRZEZINY RESIDENCE. Firma Projektowa Akcent Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Życie w Architekturze 2025. Zespół zabudowy mieszkaniowej z usługami - BRZEZINY RESIDENCE. Założenia Autorskie

Autorzy podjęli próbę stworzenia warunków prawidłowej koegzystencji terenu osiedla wielorodzinnego wśród rozdrobnionej zabudowy jednorodzinnej zlokalizowanego na działce o dużej powierzchni, przylegającej do strefy intensywnego ruchu samochodowego na terenie Białołęki. Wyrazem przestrzennym tych dążeń jest zespół złożony z 4 budynków – dwóch zlokalizowanych wzdłuż ulic, stanowiących ich obudowę oraz dwóch punktowych zlokalizowanych wewnątrz działki, posadowionych na częściowo wyniesionym ponad poziom istniejącego terenu garażu podziemnym. Spoiwo stanowi dziedziniec między budynkami. Wysokość obudowy i proporcje wnętrz urbanistycznych zapewniają odpowiednie nasłonecznienie i tworzą klimat podwórka przeznaczonego dla każdej z grup mieszkańców.

Troską autorów było stworzenie w tkance osiedla przyjaznej mieszkańcom relacji między różnymi typami przestrzeni – prywatną w formie przedogródków dla mieszkań w parterach, sąsiedzkiej (półprywatnej) powiązanych z budynkami, grupowej oraz ich subtelnego połączenia z przestrzenią publiczną otaczających ulic. Cel udało się osiągnąć dzięki zróżnicowanemu ukształtowaniu terenu podwórka z towarzyszeniem zieleni i niskich ażurowych wygrodzeń przedogródków oraz zastosowanie podcienia wejściowego od strony ulicy. W ramach jednego sąsiedztwa zaproponowano mieszkania o zróżnicowanym standardzie, wielkości i typie (od jedno – do czteropokojowych, w tym dwupoziomowych) co pozwala tworzyć niejednorodne społecznie zbiorowości mieszkańców. Starano się wytworzyć miejsca „wspólnotowe” umożliwiające interakcje sąsiedzkie w formie odpowiednio dużych holi windowych. W projekcie wdrożono założenia architektury uniwersalnej - budynki są dostosowane do potrzeb osób z ograniczeniami.

Dążono do integracji architektury budynków i krajobrazu poprzez stosowanie zielonych tarasów nad garażami podziemnymi, zielonych nawierzchni parkingowych, pnączy i roślin płożących wijących się po elementach budynków, granice działki podkreślono szpalerami drzew.

Życie w Architekturze 2025. Zespół zabudowy mieszkaniowej z usługami - BRZEZINY RESIDENCE. Autorzy

Autor projektu:

Firma Projektowa Akcent Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zespół autorski:

architektura: Piotr Bujak, Rafał Bujnowski, Łukasz Barej, Hubert Szczęsny, Paweł Wielgo, konstrukcja: PROKONBUD Bogumił Duraj, Instalacje sanitarne i elektryczne: PROFEN sp. z o.o., Drogi: CTD - Civil Transport Designers s.c. Maciej Kryński, Zieleń: Paweł Bartman.

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

• Stworzone zostało wygodne i funkcjonalne osiedle „krótkich dróg”, gdzie w dystansie dostępu pieszego mógłby się znaleźć wachlarz usług podstawowych, co niestety nie jest częste na trenie Białołęki;

• W strukturze osiedla wyodrębniono otwarte przestrzenie grupowe przypisane mieszkańcom przylegających budynków, tak uformowane by użytkownicy identyfikowali je jako „swoje” oraz czuli się za nie odpowiedzialni. Zastosowano rozwiązania architektoniczne i związane z zagospodarowaniem przestrzeni, które powinny sprzyjać poczuciu bezpieczeństwa mieszkańców i integracji;

• Stworzona przestrzeń sąsiedzka pozwala na zbudowanie tożsamości i ułatwia identyfikację użytkowników z miejscem zamieszkania. w przestrzeni tej przewidziane jest miejsce rekreacji dla każdej grupy wiekowej mieszkańców;

• Zminimalizowano ruch samochodowy na trenie działki. Udało się zrealizować zasadę maksymalnej separacji ruchu kołowego i pieszego, dojazd „pod drzwi” możliwy jest jedynie na poziomie garażu podziemnego, a ten dostępny jest bezpośrednio z ulicy Brzeziny, przystanek autobusowy przy granicy działki zapewnia łatwy dostęp do komunikacji publicznej;

• podwórko kształtowane jest z uwzględnieniem skali człowieka oraz wyposażone w obiekty małej architektury (ławki, zabawki, zróżnicowane oświetlenie zewnętrzne) i inne elementy zachęcające do korzystania z tych obszarów, połączenie funkcji dojścia do klatek schodowych z funkcjami rekreacyjnymi wpływa na ożywienie przestrzeni podwórka;

• Chętnie odwiedzane przestrzenie półpubliczne charakteryzują się wielofunkcyjnością wynikającą z lokalizacji stąd w parterze budynku od strony ul. Ostródzkiej zrealizowano ciąg usług dostępnych z podcienia stanowiącego „aneks” ciągu pieszego wzdłuż ulicy; Ograniczono wpływ zgiełku ulicznego na funkcjonowanie lokali w budynku, przez niewielkie wyniesienie poziomu wejść, zaprojektowanie podcieni od strony ulic oraz zastosowanie stolarki okiennej i nawietrzaków o wysokiej izolacyjności akustycznej.

Zespół zabudowy mieszkaniowej z usługami - BRZEZINY RESIDENCE. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Zespół zabudowy mieszkaniowej z usługami - BRZEZINY RESIDENCE, budynek wielorodzinny

Inwestor: TOSCANY INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa

Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: TOSCANY INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa

Powierzchnia zabudowy: 2523 m2

Powierzchnia użytkowa: 9206 m2

Powierzchnia całkowita: 12068 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 6627 m2/30042 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2019-2021/2022

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Architektura-murator. Podcast 30/30 Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophone, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.