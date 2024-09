Grzegorz Piątek. Słuszne piękno architektury

Ja to trochę porównuję do pornografii – mówi Piątek – gdyby mieć pojęcie o seksie wyłącznie na jej podstawie, to człowiek robi się bardzo rozczarowany. To są wszystko rzeczy bardzo starannie wyreżyserowane, zmontowane i często ledwie możliwe do wykonania albo niemożliwe bez odpowiedniego treningu, z odpowiednim make-upem, oświetleniem i wszystkim. I podobnie jest trochę z tą architekturą - ona jest bardzo pornograficzna na zdjęciach, bardzo kusząca, ale w realu potem często rozczarowuje i też stwarza takie nierealistyczne oczekiwania wobec tego, co chcemy, żeby było zbudowane. Przez to tracimy z oczu trochę jej praktyczność, to, jak się ona starzeje - że ona na przykład świetnie wygląda w tym momencie otwarcia tylko, a jeszcze jest sfotoszopowana.