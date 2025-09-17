Znani architekci

Ludzie nazwali jego dom własny: mauzoleum, grobowiec w centrum miasta. A w środku był ogromny salon, przeszklona weranda, tarasy

Dorota Niećko
2025-09-17 7:48

Kiedy wybudował swój dom w Katowicach ludzie oburzyli się, że to mauzoleum i grobowiec. Owszem, pierwszy projekt miał egipskie dekoracje czy ozdobne filary, ale architekt z nich zrezygnował. Wzorem do naśladowania był przecież dla niego ojciec modernizmu - Le Corbusier. Tadeusz Michejda nazywany jest natomiast ojcem katowickiego modernizmu. "Dom buduje się dla jego wnętrza, a nie dla zewnętrznego widoku", mówił.

Boom budowlany na Górnym Śląsku w latach 20.

To nie były czasy, kiedy plac budowy był na każdym rogu, za to brakowało 4 tys. mieszkań. Dwudziestolecie międzywojenne na Górnym Śląsku. Tuż po tym, jak przyłączono go do Polski. Student architektury Politechniki Lwowskiej Tadeusz Michejda w 1924 uzyskał dyplom i rozpoczął pracę w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, a potem otworzył własną pracownię. Nie miał nawet 30 lat, a już sporo przeżył - był już żołnierzem, który został ranny w walce, powstańcem śląskim, działaczem społecznym.

Potem został założycielem i pierwszym prezesem Związku Architektów na Śląsku. I w 20 lat zaprojektował 50 budynków, które do dziś uchodzą za cenne dzieła funkcjonalizmu. Bo zaczął się boom budowlany. Na gwałt potrzeba było nowych domów. I absolutnie żadnego pruskiego stylu czy neogotyku.

W pierwszych latach po objęciu Śląska przez Polskę pracowało tu zaledwie kilku architektów - wyjaśniał sam Michejda na łamach miesięcznika Architektura i Budownictwo z 1930. - Jest to zrozumiałe, gdy się weźmie pod uwagę ówczesny zupełny zastój budowlany oraz brak zrozumienia wśród tutejszego społeczeństwa dla pracy architekta. W roku 1924 piszący te słowa, widząc cały szereg ważnych spraw, których załatwieniem powinni zająć się architekci, zainicjował zorganizowanie pracujących na Śląsku architektów i chociaż ich liczba była bardzo znikoma, jednak w sam raz wystarczała na spełnienie warunków, stawianych w przepisach o zakładaniu stowarzyszeń.

W 20 lat zaprojektował 54 budynki: wille, urzędy, kościoły

I zaczęło się wielkie budowanie. Michejda zaprojektował cztery kościoły, 11 szkół, trzy ratusze, dziewięć budynków użyteczności publicznej, 27 willi - w sumie 54 budynki, i to w zaledwie 20 lat. W Katowicach i na Górnym Śląsku powstały wg. projektów Michejdy takie budynki, jak:

  • Dom własny architekta przy ul. Poniatowskiego 19 (1926-29)
  • Budynek administracyjny lotniska w Katowicach Muchowcu (1926-29 współautor Lucjan Sikorski), wpisany do rejestru zabytków w 2015
  • Willa przy Kilińskiego 50, nazwaną "fortepianem". Została zbudowany dla brata architekta, Władysława Michejdy
  • Willa przy Kościuszki 65, zaprojektowana dla inżyniera Jana Krygowskiego, w której obecnie po remoncie są: laboratorium informatyki śledczej, sale szkoleniowe, Security Operation Center 
  • Kościół ewangelicki w Trzanowicach (Třanovice 91, Czechy)
  • Ratusz w Szopienicach (1927-28), obecnie jest w nim przychodnia
  • Dom Ludowy (dziś to Chorzowskie Centrum Kultury, współautor L. Sikorski)
  • Gmach Syndykatu Polskich Hut Żelaznych (1928-31 współautor L. Sikorski), obecnie siedziba m.in. sądu
  • Ratusz w Janowie (1929-31); dziś jest tu zakład opieki
  • Dom mieszkalny Dyrekcji Kolei w Katowicach 
  • Szkoły w Dzięgielowie, Iłownicy, Wiśle-Głębcach
  • Kościół ewangelicki w Istebnej
  • Kościół ewangelicki w Studziance
  • Willa Słoneczna w Ustroniu
  • Willa Idylla w Wiśle

Dom własny Tadeusza Michejdy w Katowicach

Willa własna Tadeusza Michejdy

i

Autor: Jan Mehlich / Wikipedia/ Creative Commons Willa własna Tadeusza Michejdy

To była pierwsza realizacja architekta w tym mieście, i od razu kontrowersyjna. Ogromna i dostojna budowla powstawała etapami. Katowiczanie byli oburzeni: toż to mauzoleum, grobowiec w centrum miasta. A w środku był ogromny salon, przeszklona weranda, tarasy.

- Ojciec zaprojektował naprawdę luksusowe mieszkanie - mówiła przed laty dla Dziennika Zachodniego córka architekta, Krystyna Michejda-Kowalska, także architektka, która zamieszkała w Kanadzie.

Potem zamieszkał w niej architekt z rodziną, ale część pomieszczeń wynajmował - to pomagało spłacić hipotekę. Wśród wynajmujących była m.in. Liga Reformy Obyczajów, która organizowała spotkania, dotyczące edukacji seksualnej. W pracowni Michejdy też odbywały się różne wykłady i odczyty. W 1941 roku i rodzina Michejdy, i lokatorzy, musieli w godzinę opuścić dom. Przepadły meble i biblioteka, w której było z 800 książek, przepadły obrazy, kryształy ceramika, perskie dywany, aparat fotograficzny, patefon.

Dziś budynek jest w rękach prywatnych.

Ratusz w Janowie

Budynek projektu Tadeusza Michejdy. Ratusz w Janowie

i

Autor: koloryzacja Capcut/ Narodowe Archiwum Cyfrowe Ratusz w Janowie. Budynek projektu Tadeusza Michejdy

To nie było łatwe zadanie. Sam Michejda o tej realizacji pisał tak: 

- Ponieważ budynek stoi na gruncie niepewnym z powodu podkopów górniczych, zastosowano bankiety żelazobetonowe. Mury z cegły, stropy w piwnicach żelbetonowo-żebrowe, na górnych kondygnacjach żelbetonowe z cegłą pustakową.

Ten budynek stał się wzorem dla ratusza w Białołęce.

Budynki projektu Tadeusza Michejdy. Zdjęcia

Willa Michejdy w Katowicach przy Kościuszki po remoncie
21 zdjęć
