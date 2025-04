Spis treści

Ratusz Białołęki. Najlepszy w swojej kategorii

Grzegorz Stiasny i Jakub Wacławek projektowali ratusz dzielnicy Białołęka dwa lata, od 1994 roku. Postmodernistyczny gmach odwołujący się do najlepszych modernistycznych wzorców dla budynków tego typu (choćby do Urzędu Telefonów i Telegrafu) stanął na rogu Modlińskiej i Światowida w 1997 roku. W styczniu 1998 zgarnął nagrodę w drugiej edycji konkursu Życie w Architekturze za najlepszy budynek użyteczności publicznej w Warszawie. Prawie dwie dekady później Tomasz Żylski napisze o nim: "Ratusz w Białołęce do dziś pozostaje najlepszym budynkiem władz samorządowych zrealizowanym w Polsce po przełomie 1989 roku".

W kształtowaniu wyrazu architektury użyliśmy pewnego rodzaju stylizacji przywodzącej na myśl kubiczne bryły budynków publicznych powstających przed wojną, bo wydawało się nam, że był to okres, który dał Warszawie powszechnie cenione struktury zabudowy całych dzielnic. Marzyliśmy, że w ten sposób i dzielnica Białołęka zyska centrum, od którego zacząć się może nowy, wspaniały świat kształtowany dopiero co odzyskaną demokracją

— mówił Grzegorz Stiasny o ratuszu.

Białołęka już wtedy była dzielnicą nastawioną na funkcję czysto mieszkaniową. Nowy gmach dostosowano planem do przyszłych ulic i wykończono klinkierem kontrastującym z białym tynkiem. Na wieży-dominancie umieszczono ratuszowy zegar.

W 2000 roku budynek został doceniony po raz drugi - również w konkursie Życie w Architekturze, ale tym razem już za całą dekadę. Została mu przyznana Nagroda Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za najlepszy budynek użyteczności publicznej finansowany ze środków publicznych 1989-1999.

II edycja konkursu Życie w Architekturze. Kto jeszcze wygrał?

W konkursie Życie w Architekturze 1998 oprócz Ratusza Białołęki wygrały:

Zespół mieszkalny przy ul. Hozjusza 1/3/5 projektu JEMS Architekci - Najlepszy budynek Warszawy 1996–1997 w kategorii domów wielorodzinnych;

projektu JEMS Architekci - Najlepszy budynek Warszawy 1996–1997 w kategorii domów wielorodzinnych; Biurowiec przy Kasprzaka 25 projektu Andrzeja Buchnera (wyburzony w 2023 r.) - Ulubieniec Warszawy 1996–1997;

(wyburzony w 2023 r.) - Ulubieniec Warszawy 1996–1997; Zrekonstruowany pałac Jabłonowskich w Warszawie według projektu Jerzego Czyża, Lecha Klajnerta, Janusza Matyjaszkiewicza, Marka Różańskiego i Macieja Szwedzińskiego - Nagroda partnera konkursu, firmy Olivetti, dla najlepszej rekonstrukcji-modernizacji.

