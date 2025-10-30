Debata Muratora: Termomodernizacja – czy to inwestycja w przyszłość? Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Park im. Wisławy Szymborskiej w Krakowie jednak bez pawilonu?

W 2023 r. wielki parking w centrum Krakowa przekształcił się w park. Z inicjatywy mieszkańców, w ramach Budżetu Obywatelskiego, na zdegradowanym obszarze powstał teren zielony z ławkami, oświetleniem, alejkami spacerowymi i sztucznym strumieniem. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie posadził 125 drzew, ponad 1500 krzewów, tysiące bylin, trawy. Otwarty 2 lipca 2023 r. park nazwano imieniem Wisławy Szymborskiej, a na ścianie pobliskiego budynku powstał mural z wierszem poetki.

Nie cały udostępniony mieszkańcom teren zielony stanowi jednak część miejskiego parku. Działka od strony ul. Karmelickiej należy do Fundacji Wisławy Szymborskiej, która chce wybudować w tym miejscu duży pawilon. Planowano, że czterokondygnacyjny budynek pomieści:

ekspozycję poświęconą poetce,

kawiarnię,

księgarnię,

salę audiowizualną.

Plan miejscowy z 2018 r. dopuszcza w tym miejscu zabudowę, a obecnie teren jest zielony dzięki uprzejmości Fundacji, która wydzierżawiła teren miastu. Miał to być jednak tylko stan tymczasowy, trwający do momentu budowy pawilonu.

i Autor: Julia Dragović Park im. Wisławy Szymborskiej w Krakowie

Wszczęte przez Fundację przygotowania do budowy pawilonu (na razie tylko prawne) spotkały się z ostrym sprzeciwem ze strony części mieszkańców. Po ich stronie stanęła m.in. była małopolska konserwator zabytków prof. Monika Bogdanowska. Pod wpływem tych głosów w maju 2025 r. prezydent Krakowa Aleksander Miszalski wycofał z obrotu prawnego projekt uchwały, która miała umożliwić realizację pawilonu.

30 października 2025 r. wykonano kolejny krok: miejscy radni na wniosek prezydenta przyjęli obywatelski projekt uchwały, która ma zablokować budowę pawilonu. Uchwała postuluje zmianę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – działka pod pawilon ma zmienić przeznaczenie z terenu usługowego na teren zieleni urządzonej. Teraz prezydent miasta może uruchomić urzędową procedurę takiej zmiany. Jeśli zakończy się ona po myśli protestujących, pawilon w parku nie powstanie.

Fundacja nie będzie szczęśliwa. Ale mogę zapewnić, że zrobimy wszystko, by znaleźć dla niej godną siedzibę

– powiedział Miszalski cytowany przez lovekrakow.pl.

i Autor: Julia Dragović Park im. Wisławy Szymborskiej w Krakowie

Nie będzie też stacji metra w parku przy Karmelickiej

Przypomnijmy, że jeszcze kilka lat temu na obszarze części parku planowano jedną ze stacji metra w Krakowie. A właściwie premetra, czyli podziemnego tramwaju, bo mowa o wcześniejszej, już nieaktualnej koncepcji rozwoju transportu miejskiego. Choć miasto chciało stacji bliżej Plant, długo nie było na to zgody konserwatora zabytków. W rezultacie uznano, że stacja powstanie w rejonie ul. Rajskiej i właśnie parku im. Wisławy Szymborskiej. Pomysł był jednak krytykowany z racji znacznego oddalenia tej lokalizacji od głównych ciągów komunikacyjnych.

Ostatecznie w 2024 r. poinformowano, że wraz ze zmianą konserwatora zabytków zmieniło się także podejście i stacja metra planowana jest obecnie pod ul. Karmelicką, na wysokości budynków nr 7 i 9. Później plany budowy metra w Krakowie co prawda znów ewoluowały, ale miasto wciąż planuje stację o nazwie „Teatr Bagatela”. Można zakładać, że powstanie ona we wskazanej, już uzgodnionej z konserwatorem lokalizacji. Nie ma zatem zagrożenia dla parku im. Wisławy Szymborskiej.

