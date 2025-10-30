Spis treści
Park im. Wisławy Szymborskiej w Krakowie jednak bez pawilonu?
W 2023 r. wielki parking w centrum Krakowa przekształcił się w park. Z inicjatywy mieszkańców, w ramach Budżetu Obywatelskiego, na zdegradowanym obszarze powstał teren zielony z ławkami, oświetleniem, alejkami spacerowymi i sztucznym strumieniem. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie posadził 125 drzew, ponad 1500 krzewów, tysiące bylin, trawy. Otwarty 2 lipca 2023 r. park nazwano imieniem Wisławy Szymborskiej, a na ścianie pobliskiego budynku powstał mural z wierszem poetki.
Nie cały udostępniony mieszkańcom teren zielony stanowi jednak część miejskiego parku. Działka od strony ul. Karmelickiej należy do Fundacji Wisławy Szymborskiej, która chce wybudować w tym miejscu duży pawilon. Planowano, że czterokondygnacyjny budynek pomieści:
- ekspozycję poświęconą poetce,
- kawiarnię,
- księgarnię,
- salę audiowizualną.
Plan miejscowy z 2018 r. dopuszcza w tym miejscu zabudowę, a obecnie teren jest zielony dzięki uprzejmości Fundacji, która wydzierżawiła teren miastu. Miał to być jednak tylko stan tymczasowy, trwający do momentu budowy pawilonu.
Wszczęte przez Fundację przygotowania do budowy pawilonu (na razie tylko prawne) spotkały się z ostrym sprzeciwem ze strony części mieszkańców. Po ich stronie stanęła m.in. była małopolska konserwator zabytków prof. Monika Bogdanowska. Pod wpływem tych głosów w maju 2025 r. prezydent Krakowa Aleksander Miszalski wycofał z obrotu prawnego projekt uchwały, która miała umożliwić realizację pawilonu.
30 października 2025 r. wykonano kolejny krok: miejscy radni na wniosek prezydenta przyjęli obywatelski projekt uchwały, która ma zablokować budowę pawilonu. Uchwała postuluje zmianę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – działka pod pawilon ma zmienić przeznaczenie z terenu usługowego na teren zieleni urządzonej. Teraz prezydent miasta może uruchomić urzędową procedurę takiej zmiany. Jeśli zakończy się ona po myśli protestujących, pawilon w parku nie powstanie.
Fundacja nie będzie szczęśliwa. Ale mogę zapewnić, że zrobimy wszystko, by znaleźć dla niej godną siedzibę
– powiedział Miszalski cytowany przez lovekrakow.pl.
Nie będzie też stacji metra w parku przy Karmelickiej
Przypomnijmy, że jeszcze kilka lat temu na obszarze części parku planowano jedną ze stacji metra w Krakowie. A właściwie premetra, czyli podziemnego tramwaju, bo mowa o wcześniejszej, już nieaktualnej koncepcji rozwoju transportu miejskiego. Choć miasto chciało stacji bliżej Plant, długo nie było na to zgody konserwatora zabytków. W rezultacie uznano, że stacja powstanie w rejonie ul. Rajskiej i właśnie parku im. Wisławy Szymborskiej. Pomysł był jednak krytykowany z racji znacznego oddalenia tej lokalizacji od głównych ciągów komunikacyjnych.
Ostatecznie w 2024 r. poinformowano, że wraz ze zmianą konserwatora zabytków zmieniło się także podejście i stacja metra planowana jest obecnie pod ul. Karmelicką, na wysokości budynków nr 7 i 9. Później plany budowy metra w Krakowie co prawda znów ewoluowały, ale miasto wciąż planuje stację o nazwie „Teatr Bagatela”. Można zakładać, że powstanie ona we wskazanej, już uzgodnionej z konserwatorem lokalizacji. Nie ma zatem zagrożenia dla parku im. Wisławy Szymborskiej.
