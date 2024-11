Spis treści

Założenie cmentarza powązkowskiego i wybudowanie kościoła św. Karola Boromeusza zlecono architektowi królewskiemu Dominikowi Merliniemu. Uroczyste poświęcenie nekropolii odbyło się 20 maja 1792. Pochowano tam ok. miliona osób. Od 2014 roku Stare Powązki uznano za pomnik historii. Nagrobki na tej nekropolii stanowią jeden z najcenniejszych zbiorów sztuki sepulkralnej w Polsce. Kaplice, mauzolea czy pomniki projektowali tu znakomici artyści, m.in.

Xawery Dunikowski

Henryk Kuna,

Konstanty Laszczka,

Olga Niewska,

Edward Wittig

Do największych grobowców należą mauzolea rodzin Hersów, Kronenbergów, Kisiel Kislańskich czy Lilpopów.

Czytaj też:

Groby architektów na Starych Powązkach w złotej odsłonie jesienią 2024

Nagrobek Władysława Reymonta zaprojektował Konstanty Jakimowicz

To był pierwszy nagrobek w Alei Zasłużonych. Założono ją w 1925 roku wzdłuż południowej ściany katakumb. To było, gdy zmarł Władysław Reymont. Jego uroczysty pogrzeb odbył się 9 grudnia 1925 z udziałem prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, rządu i korpusu dyplomatycznego. To był to pierwszy pogrzeb przy Alei Zasłużonych. Urna z sercem pisarza wmurowana została w filarze kościoła Św. Krzyża w Warszawie, natomiast nagrobek Władysława Reymonta zaprojektował Konstanty Jakimowicz.

Konstanty Sylwin Jakimowicz (ur. 1879 - zm 1960) to nie tylko architekt, ale i siostrzeniec Reymonta, syn mistrza krawieckiego i kuśnierza Konstantego Jakimowicza i Katarzyny z Rejmentów, najstarszej siostry pisarza. Także pochowany jest na Cmentarzu Powązkowskim.

Konstanty Jakimowicz projektował m.in.: Teatr Muzyczny „Roma”, konkatedrę Matki Bożej Zwycięskiej w Warszawie, Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowie, krypy książąt mazowieckich, nagrobek Władysława Reymonta na cmentarzu powązkowskim, budynki stacji kolejowych w Aninie, Międzylesiu Falenicy czy Wilanowie, ale też Turowie i Koniecpolu.

Czytaj też:

Kolumbarium z piaskowca z nagrodą

Józef Pius Dziekoński i kaplica rodziny Lesserów

Józef Pius Dziekoński zaprojektował neogotycką kaplicę dla rodziny Lesserów.

i Autor: Szymon Starnawski Stare Powązki. Kaplica rodziny Lesserów. projekt Józef Pius Dziekoński

Mauzoleum rodziny Leona Epsteina

Projekt: Mauzoleum rodziny Leona Epsteina (ur. 2 lipca 1834 w Warszawie, zm. 11 marca 1903w Krakowie) – bankier, przemysłowiec, właściciel dóbr Pilica i Smoleń w Małopolsce. ( 23 wprost -1- 30) to dzieło rzeźbiarza Józef Dietricha.

Mauzoleum rodziny Leona Epsteina

Projekt: Mauzoleum rodziny Leona Epsteina (ur. 2 lipca 1834 w Warszawie, zm. 11 marca 1903w Krakowie) – bankier, przemysłowiec, właściciel dóbr Pilica i Smoleń w Małopolsce. ( 23 wprost -1- 30) to dzieło rzeźbiarza Józef Dietricha.

i Autor: Szymon Starnawski Stare Powązki. Józef Dietrich – kaplica rodziny Epsteinów

Projekt grobu Kronenberga

Architekt Artur Goebel (ur. 1835, zm. 1913) zaprojektował grób rodzinny Kronenbergów (Leopolda Kronenberga).

Projekt grobu Kronenberga

Architekt Artur Goebel (ur. 1835, zm. 1913) zaprojektował grób rodzinny Kronenbergów (Leopolda Kronenberga).

i Autor: Szymon Starnawski Stare Powązki. Groby: Leopold Kroneberg

Stefan Szyller, polski architekt i konserwator zabytków jest autorem projektu kaplicy grobowej Władysław Teodor Kisiel-Kiślański herbu Kisiel. Kisiel-Kiślański był inżynierem i przemysłowcem.

Stefan Szyller, polski architekt i konserwator zabytków jest autorem projektu kaplicy grobowej Władysław Teodor Kisiel-Kiślański herbu Kisiel. Kisiel-Kiślański był inżynierem i przemysłowcem.

i Autor: Szymon Starnawski Stare Powązki. Groby architektów

Kto jeszcze projektował kaplice, grobowce i nagrobki na Powązkach? Witold Lanci zaprojektował kaplicę Blochów, Tadeusz Zieliński - rodziny Frąckiewiczów. Stanisław Brukalski w 1926 zaprojektował grób dla Adama Malinowskiego. Maria Małgorzata Handzelewicz-Wacławek, polska architektka i przedstawicielka modernizmu, jest autorką projektu nagrobka architekta Bohdana Pniewskiego (Aleja Zasłużonych 76), który zmarł w 1965. Z kolei Edward Wittig, polski rzeźbiarz i wolnomularz zaprojektował nagrobek Jana Opielińskiego, ps. "Wojsznar" - oficera Legionów Polskich. Oskar Hansen jest współtwórcą pomnika Władysława Skoczylasa, Stanisław Leon Marzyński - Romualda Millera. Grobowiec rodziny Mościckich z 1931 roku to projekt Adolfa Szyszko - Bohusza (205-V/VI-19).

Mauzolea, kaplice i nagrobki na Starych Powązkach. Zdjęcia

Autor:

