Apartamenty tuż obok mostu Poniatowskiego w Warszawie. To inwestycja spółdzielni

Plac Centralny w Warszawie gotowy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Apartamentowiec u styku al. 3 Maja i ul. Solec w Warszawie

Plany budowy nowego apartamentowca na Powiślu zaprezentowała jesienią 2025 r. Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa „Powiśle”. Ma powstać tuż obok remontowanego właśnie mostu Poniatowskiego, ok. 40 m od istniejących bloków spółdzielni. Plan miejscowy dopuszcza tu zabudowę do 30 m wysokości, z 40-metrową dominantą. Dziś na działce znajdują się pawilony handlowe, których rozbiórka rozpoczęła się w listopadzie 2025 r.

Jak podaje „Gazeta Wyborcza”, w nowym budynku znajdzie się 35 mieszkań oraz lokale usługowe w parterze. Przewidziano też dwukondygnacyjny garaż podziemny. Mieszkania mają być na tyle duże, by zniechęcić do zakupu inwestorów chcących zarabiać na wynajmie krótkoterminowym. Na jednym z pięter na wysokości mostu przewidziano pomieszczenia dla mieszkańców, w których może się znaleźć np. siłownia czy biura. Inwestorem jest spółdzielnia, zaś za realizację odpowiadać będzie firma Profbud. Jak na razie nie podano do wiadomości publicznej terminu budowy.

Nowy blok ostatecznie nie będzie mieć dominanty. Uwagę przykuwają charakterystyczne łuki na parterze, nawiązujące formą do arkad mostu Poniatowskiego. Nazwiska projektanta budynku nie ujawniono.

i Autor: SBM „Powiśle”/ Materiały prasowe Planowany apartamentowiec obok mostu Poniatowskiego w Warszawie

i Autor: SBM „Powiśle”/ Materiały prasowe Planowany apartamentowiec przy moście Poniatowskiego w Warszawie

Eco Warsaw Tower, czyli niezrealizowana wizja BXB Studio

Warto przypomnieć, że inwestycję w tym samym miejscu planowano już blisko dekadę temu. W 2018 r. mediom zaprezentowano projekt BXB Studio pod nazwą Eco Warsaw Tower.

Miał to być 11-piętrowy apartamentowiec z jedną kondygnacją biurową i jedną handlowo-usługową. Od bardziej hałaśliwej strony północnej planowano szklane windy oraz elewację z grubego szkła, zaś od spokojniejszej strony południowej przewidziano balkony i zielone ściany. Na dachu niższej części budynku miał się znaleźć zielony taras dostępny z poziomu biur, zaś na dachu części wieżowej dwukondygnacyjny ogród.

W pełni przeszklone balkony, tłumią hałas, dzięki czemu zapewniają komfortowe użytkowanie wnętrz mieszkalnych przyległych bezpośrednio do ruchliwej ulicy. Tutaj również zlokalizowane zostały przeszklone windy kadrujące widoki na dynamiczną część miasta – Most Poniatowskiego oraz Stadion Narodowy. Dwie pierwsze kondygnacje to fronty komercyjne otwarte na ulicę, kondygnacja trzecia to przestrzeń biurowa zlokalizowana na poziomie sąsiadującego mostu, dopiero na kondygnacjach wyższych znajdują się widokowe apartamenty mieszkalne. Fasada południowa, dobrze nasłoneczniona, przylega do zielonego skweru i wyciszonego fragmentu miasta. Budynek tworzy tutaj kameralną, zieloną przestrzeń dla mieszkańców

– można przeczytać na stronie BXB Studio. W tym samym roku projekt Eco Warsaw Tower otrzymał Nagrodę PLGBC Green Building Awards (Najlepszy Projekt Ekologiczny Roku 2018).

Ostatecznie do inwestycji nie doszło jednak z powodu sprzeciwu jednego z mieszkańców przeciwko odsprzedaży udziałów w gruncie przez spółdzielnię (spółdzielnia chciała je zbyć na rzecz prywatnego inwestora posiadającego resztę udziałów). W 2023 r. spółdzielnia odkupiła udziały sąsiada i stała się jedynym właścicielem całego terenu, co otworzyło drogę do realizacji zapowiadanego obecnie apartamentowca.

Przejdź do galerii: Wizualizacje niezrealizowanej inwestycji Eco Warsaw Tower