Wieżowiec Roma Tower w Warszawie uzyskał pozwolenie na budowę

Planowany od wielu lat wieżowiec Roma Tower w Warszawie ma powstać u zbiegu ulic Emilii Plater i Nowogrodzkiej, na należącej do spółki celowej działce położonej tuż obok Parafii Rzymskokatolickiej św. Barbary w Warszawie. Przypomnijmy, że deweloper i strona kościelna podpisali umowę o wspólnej realizacji Roma Tower jeszcze w 2011 r. Przygotowania do inwestycji szły jednak wolno, a na jej drodze stawały liczne przeszkody.

W międzyczasie deweloper BBI Development oraz Fundacja Pro Bonum (powołana przez Archidiecezję Warszawską) nawiązali kolejną współpracę, tym razem dotyczącą budowy nowego domu parafialnego dla parafii św. Barbary. Porozumienie w tej sprawie zawarto w październiku 2024 r.

Opisane powyżej czynności stanowią kolejny, pozytywny krok w realizacji projektu Roma Tower, jako że wzniesienie nowego budynku parafialnego z przeznaczeniem na potrzeby parafii było istotnym elementem przystąpienia strony kościelnej do przedmiotowego projektu

– podawała w komunikacie firma BBI Development.

Później sprawa planowanego wieżowca nabrała tempa. 5 listopada 2025 r. miasto poinformowało o wydaniu pozwolenia na budowę Roma Tower. Realizacja 48-kondygnacyjnego obiektu mieszkalnego może więc niebawem startować. Jednocześnie miasto zezwoliło na „remont, przebudowę i rozbudowę budynku usługowego (dawnej Wikariatki)” w pobliżu planowanej wieży. Planowany budynek jest zgodny z uchwalonym w 2017 r. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Będzie to wspólna inwestycja firmy BBI Development, Liebrecht & wooD oraz Fundacji Pro Bonum.

Kiedy budowa Roma Tower w Warszawie i jaki to będzie budynek?

Na ten moment dokładny termin budowy nie jest znany, natomiast uzyskanie przez inwestora pozwolenia na budowę jesienią 2025 r. sugeruje, że prace mogłyby ruszyć niebawem.

Jak wynika z miejskich dokumentów, planowany wieżowiec Roma Tower w Warszawie będzie ostatecznie zupełnie inny, niż zakładały pierwotne plany. Przypomnijmy, że pierwotnie inwestor chciał wybudować 170-metrowy biurowiec z częścią usługową, z garażem podziemnym na 245 miejsc. Poza pomieszczeniami biurowymi planowano m.in. SPA, salę konferencyjną i centrum fitness.

Teraz wiemy już, że Roma Tower będzie pełnić funkcję mieszkalną. Co ciekawe, wciąż nie pokazano wizualizacji, a zatem nie wiadomo, jak wieżowiec ma ostatecznie wyglądać (w galerii poniżej prezentujemy nieaktualne już wizualizacje Roma Tower jako biurowca). Jak jednak wynika z projektu budowlanego autorstwa arch. Jacka Świderskiego, wieża będzie mieć 48 kondygnacji, w tym 6-poziomowy garaż podziemny (przewidziano też dodatkowe miejsca parkingowe na niższych kondygnacjach nadziemnych oraz parking na powierzchni). Wieża będzie stać na skos względem otaczających ją ulic, a od strony skrzyżowania ul. Nowogrodzkiej i ul. Emilii Plater przewidziano niższe skrzydło z podcieniami i tarasem na dachu.

Kontrowersje wokół Roma Tower

Warto przypomnieć, że pomysł budowy Roma Tower od lat budzi kontrowersje. Część mieszkańców i urbanistów sprzeciwiała się lokalizacji wieżowca tuż obok niskiej, zabytkowej zabudowy, do której ma on nie pasować (warto jednak dodać, że w pobliżu znajduje się już wiele wysokościowców, m.in. budynek hotelu Presidential). Część mieszkańców okolicy wyrażała też obawy m.in. o zacienienie swoich nieruchomości oraz zwiększenie ruchu samochodowego na pobliskich ulicach. Do zarzutu o zacienianie odniósł się w komentarzu dla nas inwestor.

Roma Tower została zaprojektowana w taki sposób, aby nie zacieniać lokali mieszkalnych – jedynie sześć lokali zostanie zacienionych. Jednak w ramach umowy z m.st. Warszawa (właścicielem sześciu lokali) inwestor Roma Tower zobowiązał się do przeprowadzenia generalnego konserwatorskiego remontu przekształcanych lokali komunalnych oraz klatek schodowych. Koszt tych prac szacowany jest na kilka milionów złotych. Ponadto planowany jest remont wskazanych przez Miasto lokali zastępczych – informuje odpowiedzialny za komunikację projektu Roma Tower Piotr Artymowski, CEO Art Media Solutions.

Środowisko miejskich aktywistów krytykowało też miasto za pozwolenie na realizację Roma Tower. Tu zarzuty były rozmaite, od wspomnianych urbanistycznych, poprzez wytykanie miastu ignorowania głosu mieszkańców, po sugestie, że urzędnicy zbytnio ustąpili stronie kościelnej. Były też obawy, że w miejscu planowanej wieży znajdował się niegdyś cmentarz, jednak ostatecznie się to nie potwierdziło.

Warto dodać, że nie jest to jedyny planowany w tej okolicy wysokościowiec. Niedaleko, na rogu Alej Jerozolimskich i ul. Chałubińskiego, ma bowiem powstać 193-metrowy wieżowiec Lilium Tower projektu pracowni APA Wojciechowski. Inwestorem jest Goldens Star Group, zaś w obiekcie planowane są apartamenty, biura i część hotelowa.