Wszystko wskazuje na to, że w ciągu najbliższych 10-15 lat Warszawa może stracić trzy duże ronda. Pisaliśmy już o planach likwidacji ronda Dmowskiego oraz ronda de Gaulle'a, ale fala zmian nie ominie także Pragi-Południe. Miejscy urzędnicy od dawna zapowiadają bowiem, że zniknie również rondo Wiatraczna. Ma się to stać przy okazji budowy 3. linii metra w Warszawie, która obecnie zapowiadana jest na lata 2028–2032.

Budowa stacji metra na rondzie Wiatraczna to okazja do wprowadzenia zmian oraz do bardziej efektywnego wykorzystania przestrzeni w tym miejscu. Po wybudowaniu stacji metra miejsce to nie będzie już funkcjonowało jako rondo. Układ drogowy zostanie uproszczony, dzięki czemu poprawi się bezpieczeństwo. Przystanki komunikacji miejskiej skupione w centralnej części węzła przesiadkowego umożliwią łatwe i szybkie przesiadki

– podawał w 2023 r. Urząd Miasta.

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator

Wizualizacja okolic stacji metra M3 Rondo Wiatraczna

Jak zmieni się rondo Wiatraczna po budowie metra?

Szczegółowy projekt zmian na Pradze-Południe wciąż jest w przygotowaniu, ale główne założenia już znamy. Przede wszystkim powstałe po wojnie rondo zostanie zastąpione zwykłym skrzyżowaniem. Miasto zlikwiduje fragment al. Stanów Zjednoczonych, który dziś obiega rondo od południa. Zamiast tego aleja skrzyżuje się z al. Grochowską po północno-zachodniej stronie obecnego ronda (patrz poniższy schemat). Znacząco ułatwi to poruszanie się po okolicy i uwolni nieco terenu pod inne planowane zmiany.

Być może największą z nich z perspektywy pasażerów komunikacji miejskiej będzie przesunięcie pętli tramwajowej na wschód, w miejsce obecnego bazarku. Pozwoli to usprawnić przesiadki: przystanki tramwajowe i autobusowe zostaną zgrupowane razem, a jedno z wyjść z metra będzie prowadziło wprost na nową pętlę. Pozwoli to także obniżyć koszty budowy metra (mniej tuneli i wyjść do wybudowania).

Planowany układ wyjść ze stacji metra M3 Rondo Wiatraczna i zmiany na powierzchni

Do czego zostanie wykorzystana odzyskana przestrzeń w obrębie dzisiejszego ronda? W 2023 r. miasto zapowiadało, że powstanie tam „wielofunkcyjny plac miejski”, jednak szczegóły mają dopiero zostać wypracowane. Miasto wstępnie zadeklarowało, że nadal będzie tu miejsce dla handlu, a także pojawi się dużo zieleni. Więcej póki co nie wiadomo.

Co z tunelem obwodnicy śródmiejskiej? Nadal w planach, ale...

Ostatni kluczowy temat dotyczący zmian w rejonie ronda Wiatraczna dotyczy snutych od PRL-u planów budowy obwodnicy śródmiejskiej. Pozostaje ona od wielu lat niedokończona po praskiej stronie, jednak budowa obwodnicy Pragi nadal nie wystartowała. W 2025 r. miasto zaprezentowało nowy harmonogram inwestycji, zgodnie z którym realizację I etapu obwodnicy (od ronda Wiatraczna do ul. Radzymińskiej) zaplanowano w latach 2030–2033. Później w ramach etapu II będzie ona przedłużana w kierunku ronda Żaba.

Co istotne, budowa tunelu obwodnicy pod rondem Wiatraczna planowana jest dopiero w III, ostatnim etapie, a zatem najwcześniej w drugiej połowie lat 30. (nie podano dokładnego terminu realizacji). Póki co przygotowania jeszcze nawet nie ruszyły. Co więcej, długo nie było wiadomo, jak pogodzić plany budowy metra i obwodnicy, które właśnie pod rondem Wiatraczna mają się krzyżować. Pierwotnie zakładano, że stacja metra zostanie wybudowana pod tunelem obwodnicy, jednak – jak wielokrotnie podkreślali urzędnicy – podniosłoby to koszty budowy metra oraz byłoby mniej wygodne dla podróżnych ze względu na większą różnicę wysokości do pokonania. Ostatecznie w 2023 r. stanęło na tym, że to obwodnica znajdzie się głębiej, pod stacją metra. Teraz to inwestycja drogowa podrożała, ale na zmianie zyskają pasażerowie komunikacji miejskiej.

Wizualizacje planowanej stacji metra M3 Rondo Wiatraczna

Planowany tunel obwodnicy śródmiejskiej pod rondem Wiatraczna (wizualizacja nie uwzględnia planowanej przebudowy ronda ani stacji metra)

Stacja Rondo Wiatraczna będzie jedyną w swoim rodzaju, unikalną w skali całego miasta stacją z uwagi na rozległy węzeł drogowo-autobusowo-tramwajowy oraz tunel obwodnicy śródmiejskiej przebiegający przez Rondo Wiatraczna w osi północ-południe, czyli łączący Aleję Stanów Zjednoczonych z ulicą Wiatraczną. (...) Wskazane jest (...) znaczące „wypłycenie” stacji metra poprzez usytuowanie jej nad tunelem, uproszczenie układu przejść podziemnych, a także skrócenie czasu podróży „w pionie”

– podaje Metro Warszawskie.

Dzięki schowaniu tego fragmentu obwodnicy Śródmieścia w tunelu ruch tranzytowy będzie mógł ominąć ogromny węzeł komunikacyjny, jakim jest rondo Wiatraczna (podobnie zrobiono kilka lat temu na Ursynowie, ukrywając w tunelu fragment Południowej Obwodnicy Warszawy). Jednak stale opóźniająca się realizacja inwestycji oraz brak terminu budowy tunelu pod rondem budzą obawy, że po wybudowaniu odcinków I i II obwodnicy cały ten ruch ugrzęźnie właśnie w rejonie ronda Wiatraczna, obsługującego przecież także duży ruch lokalny. Pozostaje mieć nadzieję, że miasto jak najszybciej przystąpi do projektowania i budowy tunelu.

