Dlaczego Kraków Airport musiał na to czekać trzy dekady?

Krakowskie Lotnisko w Balicach, choć jest jednym z najważniejszych lotniczych portów regionalnych w Polsce, ma wciąż ten sam problem, który zwłaszcza jesienią i zimą boleśnie odczuwają pasażerowie. Wystarczy utrzymująca się nad płytą mgła, by piloci samolotów byli zmuszeni korzystać z sąsiedniego lotniska. Zazwyczaj samoloty, które miały lądować w Krakowie i nie mogą tego zrobić, są odsyłanie na tzw. lotnisko zapasowe, w tym przypadku do Pyrzowic. Lotnisko w Pyrzowicach (Katowice Airport) dysponuje bowiem od 2016 roku Systemem ILS kategorii II, podczas gdy Balice mają ILS kategorii pierwszej. Co to w ogóle znaczy?

Co to jest system ILS?

System ILS (Instrument Landing System) to radiowy system nawigacyjny na lotniskach, który precyzyjnie naprowadza samolot na pas startowy podczas lądowania, zwłaszcza przy złej pogodzie i ograniczonej widoczności, dostarczając sygnały kierunkowe (localizer) i pionowe (glide slope), pozwalając na automatyczne lub manualne prowadzenie maszyny do przyziemienia.

Istnieją różne kategorie ILS (kat. I, II, III), które określają minimalną widoczność, przy jakiej można lądować, przy czym kategoria III pozwala na lądowanie w warunkach zerowej widoczności.

Różnica między obecną a nową kategorią jest kluczowa dla pilotów lądujących w trudnych warunkach. W kategorii I (obecnej w Krakowie) pilot musi widzieć drogę startową na wysokości co najmniej 60 metrów. Jeśli widoczność jest gorsza, musi odejść na drugi krąg lub skierować się na lotnisko zapasowe.

Dysponując systemem kategorii II (planowanej) minimum to zostaje obniżone do pułapu między 30 a 60 metrów. Pozwala to na bezpieczne przyziemienie nawet przy znacznie gęstszej mgle.

Dlaczego krakowskie lotnisko nie wdrożyło wcześniej ILS II?

Główną przeszkodą we wdrożeniu wyższej kategorii lądowania były dotychczas skomplikowane i kosztowne wymogi techniczne, a konkretnie konieczność tzw. dogęszczania świateł osiowych na drodze startowej.

Analizy eksperckie wskazywały, że prace te mogłyby poważnie naruszyć stan techniczny nawierzchni drogi startowej lotniska w Krakowie, co uznano za ryzyko nieakceptowalne dla bezpieczeństwa operacji.

- Sytuację zmieniła dopiero niedawna nowelizacja przepisów międzynarodowych (ICAO). Nowe regulacje pozwalają na certyfikację wyższej kategorii podejścia bez konieczności ingerencji w oświetlenie osiowe, co zostało już zaakceptowane przez polski Urząd Lotnictwa Cywilnego – mówił Łukasz Strutyński, prezes zarządu Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice.

Prezes szacuje, że to usprawnienie w 70 procentach rozwiąże problem mgieł, które są zmorą krakowskiego lotniska, szczególnie w okresach jesienno-zimowych.

Inwestycje na lotnisku w Krakowie, warte miliardy

Wdrożenie ILS kategorii II, który ma zacząć funkcjonować w pierwszym kwartale 2027 roku, to tylko jeden z elementów gigantycznego planu rozwoju portu.

Kraków-Balice jest obecnie najszybciej rozwijającym się lotniskiem w swojej kategorii w Europie, przekraczając barierę 13 milionów pasażerów rocznie.

W odpowiedzi na ten wzrost zatwierdzono rekordowy plan inwestycyjny o wartości ponad 4 miliardów złotych, który obejmuje budowę nowego terminala pasażerskiego, realizację całkowicie nowej drogi startowej, powstanie nowego budynku biurowego oraz drugiego obiektu hotelowego. Więcej o tych inwestycjach przeczytasz tutaj.

