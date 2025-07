To ma być nowa definicja luksusu. Wysoki żuraw, wysokie ceny i 140 tys. roślin na elewacji. Budowa zielonego hotelu projektu Roberta Koniecznego

Aparthotel Aura w Poznaniu jest już w budowie. Ceny apartamentów będą tu przewyższały średnią rynkową dla Poznania. Zdaniem inwestora to odzwierciedlenie realnych wartości, reprezentowanych przez inwestycję; architektury na światowym poziome, wysokiego standardu wykończenia oraz doskonałej lokalizacji. Tak, to ten budynek, który ma mieć całkowicie zieloną fasadę, projektu Roberta Koniecznego. Część roślin już posadzono. To wyłącznie gatunki z Polski.