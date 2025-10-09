Rozmowa z Tomaszem Koniorem. Kongres Nowej Mobilności 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Willową, ceglaną dzielnice Gdańska wydzielają dwa cmentarze

Aniołki to niewielka dzielnica Gdańska, położona pomiędzy Cmentarzem Garnizonowym a dawnym cmentarzem krematoryjnym. Formalnie funkcjonuje od 1992 roku, jednak jej historia sięga znacznie dalej. Nazwa pochodzi od kościoła św. Michała i Wszystkich Aniołów Bożych, który stał w tym rejonie od XIV do początków XIX wieku. Obecnie teren dzielnicy jest zdominowany przez zabudowę akademicką i medyczną, ponieważ to właśnie tutaj mieści się kampus Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W otoczeniu uczelni zachowały się także dawne wille profesorów i lekarzy, charakterystyczne dla tej części miasta. Zbudowane z cegły i o spadzistych dachach, są przykładem typowej architektury gdańskiej początku XX wieku.

Działka, na której stanął nowy Ośrodek Szkoleniowo-Naukowy Okręgowej Izby Lekarskiej, znajduje się pomiędzy ulicami Śniadeckich, Orzeszkowej i Dębinki. W drugiej połowie lat 80. XX wieku mieściła się tu kręgielnia TKKF i siłownia, niedostępne dla studentów Akademii Medycznej. Obiekty te z czasem popadły w nieużytek. Teren przekazano później Okręgowej Izbie Lekarskiej przez miasto i Skarb Państwa w użytkowanie wieczyste. Warunkiem przekazania było zachowanie w nowej inwestycji funkcji sportowo-rekreacyjnej – miały tu pozostać zarówno siłownia, jak i kręgielnia.

Pawilon główny przeznaczony jest na działalność szkoleniową i konferencyjną

Po latach przygotowań rozpoczęto budowę ośrodka w kwietniu 2023 roku. Prace trwały ponad dwa lata, a ich generalnym wykonawcą była firma Allcon. Był to powrót tej samej spółki do współpracy z Okręgową Izbą Lekarską po dwóch dekadach – w 2003 roku wybudowała ona sąsiednią siedzibę Izby. Łączny koszt inwestycji wyniósł około 50 milionów złotych.

Projekt nowego obiektu został wybrany w 2018 roku w wyniku zamkniętego konkursu architektonicznego. Zwyciężyła pracownia TOPROJEKT z Rybnika, której koncepcja zakładała wkomponowanie dużej bryły w willową zabudowę dzielnicy. Zastosowano tradycyjne dla Gdańska materiały – elewację wykonano z 95 tysięcy cegieł i 125 tysięcy dachówek układanych ręcznie. Budynek ma formę nowoczesnego pawilonu, który wpisuje się w sąsiedni kampus medyczny i nawiązuje do ceglanej architektury Aniołków.

Pawilon główny przeznaczony jest na działalność szkoleniową i konferencyjną. Znajduje się w nim duża sala mogąca pomieścić do 300 osób lub zostać podzielona na sześć mniejszych pomieszczeń. W ośrodku przygotowano również 25 pokoi z 50 miejscami noclegowymi, kuchnię, zaplecze gastronomiczne oraz 50 miejsc parkingowych. Dzięki temu możliwe jest organizowanie szkoleń kilkudniowych bez konieczności zapewniania noclegu poza obiektem.

W areopagu mieści się biblioteka i sala do kameralnych spotkań

Wokół pawilonu zaprojektowano trzy ogrody o różnym charakterze. Pierwszy ma charakter półpubliczny i jest otoczony ażurowym murem. Drugi, dostępny dla wszystkich, pełni funkcję rekreacyjną i wyposażony został w zbiornik retencyjny na wodę deszczową. Trzeci, wewnętrzny, jest częścią ośrodka – posadzono tam rośliny użytkowe, głównie zioła. W sąsiedztwie głównego budynku powstał mniejszy obiekt - areopag, w którym mieści się biblioteka i sala do kameralnych spotkań oraz wydarzeń kulturalnych. Z jego dolnego poziomu prowadzą schody do recepcji części rekreacyjnej.

Na kondygnacji podziemnej, na poziomie -1, znajduje się ogólnodostępna siłownia i kręgielnia. Będą one funkcjonowały komercyjnie, z możliwością rezerwacji miejsc w recepcji ośrodka. W ten sposób część obiektu pozostaje otwarta także dla mieszkańców dzielnicy.

Powstanie ośrodka miało na celu stworzenie nowoczesnego zaplecza szkoleniowego dla lekarzy z Pomorza i całej Polski. Każdy lekarz ma obowiązek doskonalenia zawodowego, a uczestnictwo w kursach jest warunkiem zdobywania punktów edukacyjnych wymaganych w czteroletnich cyklach. Nowy budynek pozwala na prowadzenie szkoleń, konferencji i wykładów w jednym miejscu, z pełnym zapleczem noclegowym i technicznym. Ośrodek ma też służyć współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym oraz integracji środowiska medycznego.

Otwarcie Ośrodka Szkoleniowo-Naukowego Okręgowej Izby Lekarskiej odbyło się 20 września po ponad dwóch latach budowy i niemal dekadzie przygotowań. Budynek jest obecnie gotowy do użytku – zarówno dla uczestników szkoleń, jak i dla mieszkańców, którzy będą mogli korzystać z części rekreacyjnej.

Diabelski hałas na Aniołkach. To trzy pompy ciepła

Mimo że projektanci zadbali, by nowy budynek harmonijnie wpisywał się w charakter dzielnicy, problem pojawił się w zupełnie innej sferze. Ośrodek nie budzi zastrzeżeń pod względem gabarytów czy wyglądu, lecz stał się uciążliwy b, jaki generuje. Źródłem dźwięków są trzy pompy ciepła zamontowane na obiekcie.

8 października Gazeta Wyborcza opublikowała artykuł autorstwa Ilony Godlewskiej, w którym zebrano skargi mieszkańców okolicznych budynków. Opisywane przez nich doświadczenia są poważne — mówią o nieprzespanych nocach i „wielkoskalowym, wielopasmowym ataku dźwięków”. Jak podkreślają, już na etapie planowania inwestycji informowali Okręgową Izbę Lekarską, że umieszczenie pomp w tym miejscu może być problematyczne.

Do sprawy odniósł się Dariusz Kutella, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku:

Nam też te dźwięki przeszkadzają, nie dziwię się więc uwagom naszych sąsiadów. System jest jeszcze w rozruchu. Obiekt jest nowy i sprzęt hałasuje dlatego, że jest niewyregulowany. Absolutnie jednak nie wchodzi w grę taka sytuacja, że będziemy działać w takim natężeniu dźwięków, które przekracza dopuszczalne normy. Mamy kontakt z osobą, która pomoże nam wypracować regulację pomp.

Sprawa pozostaje otwarta - będziemy przyglądać się temu tematowi w najbliższych tygodniach.