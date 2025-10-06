Rozmowa z Piotrem Grochowskim. Kongres Nowej Mobilności 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Co dzieje się w szczelinach między silnymi datami?

Historia Stoczni Gdańskiej mogłaby nakarmić kilka dzielnic. Ułożenie wszystkich przemian, które jej towarzyszyły, w klarowny, przyczynowo-skutkowy łańcuch zajęłoby lata. Są w tej historii wydarzenia fundamentalne: odbudowa po II wojnie światowej, która przyniosła Stoczni surową, powojenną architekturę; protesty robotników w 1970 roku, dzięki którym brama wejścowa stała się ikoną walki o wolność; narodziny „Solidarności”, które przekształciły Stocznię w przestrzeń społeczną. A wreszcie – wyburzenia hal po 2000 roku, które umożliwiły powstanie deweloperskich osiedli szczelnie obrastających pozostałości Stoczni.

Za ostateczne oblicze tego miejsca nie odpowiadają jednak same silne daty, a miliony oddolnych mikro akcji, które wyrosły w przestrzeniach między nimi. Należą do nich przede wszystkim słowa. Hasła towarzyszące życiu Stoczni, które początkowo funkcjonowały w ramach strajkowych postulatów, z czasem wyewoluowały w zupełnie inne formy – graffiti, barowe neony i deweloperskie slogany na plandekach zasłaniających kolejne budowy. Droga od Wolności dla politycznych – hasła wymalowanego białą farbą na blasze – do Only Lovers Left Alive, neonowego napisu w jednym ze stoczniowych klubów nocnych, wydaje się szalenie odległa. A jednak mieści się w zaledwie kilku dziesięcioleciach.

Deweloperska cegła oddziela się jak oliwa od wody

Na obecny charakter Stoczni duży wpływ ma architektura nowych osiedli, które powstają w ramach projektu transformacji terenów poprzemysłowych "Młode Miasto". Większość nowych budynków mieszkalnych sięgnęła po „kultowość” czerwonej, stoczniowej cegły, poprzez... doklejenie do elewacji cegły dekoracyjnej. Nawet jeśli z lotu ptaka całość tworzy spójną, brunatno-rudą całość, z bliska trudno dać się temu zabiegowi oszukać: „deweloperska cegła” oddziela się od prawdziwej jak oliwa od wody.

Dzieje się tak też dlatego, że nowa architektura nie pozwala się pozytywnie „zabrudzić”. Każdy ubytek w elewacji, każda plama, z miejsca traktowane są jako błąd. Przewidywalne bryły bloków z roku na rok coraz intensywniej obrastają pozostałości Stoczni. Paradoks? Najbardziej pożądane są mieszkania z widokiem na żurawie – ich przemysłowy charakter, niespójne krzywizny i przebarwienia są atrakcyjne, ale tylko wtedy, gdy nie dotyczą mieszkańców bezpośrednio.

Z punktu widzenia marketingu sytuacja jest szczególnie ciekawa. Na plandece oddzielającej jeden z placów budowy widnieją hasła: „Kultowa Dzielnica”, a tuż obok „Klimat stoczniowego Gdańska”. To fascynujące, że żeby utrwalić „stoczniowy klimat”, wiele prawdziwych, ceglanych hal musiało zostać wyburzonych. „Tu bije serce miasta” – czytam na kolejnej ścianie budowy i utwierdzam się w przekonaniu, że coś tu poszło nie tak.

Odzyskane elementy w postoczniowej hali 31 B

Potraktowanie koloru elewacji jako jedynego łącznika między nową a historyczną zabudową to najprostsze możliwe rozwiązanie, a tym samym - niewystarczające. Inwestycje powstające w imię „dbania o Stocznię”, które w praktyce dbają głównie o siebie, skutecznie zabijają klimat tego miejsca. To lekcja, że do historii Stoczni trzeba podejść powoli i dać jej szansę się wypowiedzieć.

Udało się to chociażby świeżo wyremontowanej, XIX-wiecznej postoczniowej hali 31B, która w 2025 roku zyskała nowe funkcje: kulturalną, gastronomiczną i biurową. Projekt wykonała pracownia Roark Studio. Działają tu inicjatywa Grid Arthub, Plot Social Club, restauracji Dust. Kitchen i Gdańska Organizacja Turystyczna - Visit Gdansk. Tak opisywała tę realizację na naszych łamach Julia Dragović:

Powierzchnia postoczniowej hali to ponad 2000 m². Przez dekady istnienia budynku działały tu kuźnia miedzi, ślusarnia, suszarnia drewna, świetlica, biura i stołówka. Remont trwał półtora roku. W pracach wykorzystano odzyskane elementy historyczne, m.in. cegły i kafle porozbiórkowe. Ale nie tylko. Przeszklenia witryn pracowni na piętrze hali wykonano z elementów zdemontowanego świetlika, a parkiet przyjechał z sali sportowej Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Cetniewie (Władysławowo). Remont elewacji dotowała Gmina Miasta Gdańska.

Historyczna zabudowa Stoczni zmusza nas do wysiłku

Hala 31B to kolejny obiekt na terenie Stoczni, który przeszedł remont dzięki SCG (Stocznia Centrum Gdańsk). Odnowione wnętrza stopniowo zyskują nowe funkcje – sportowe, kulturalne, gastronomiczne i rozrywkowe. Celem projektu Nowe Miasto jest połączenie stref mieszkaniowych z biznesowymi, usługowymi, rekreacyjnymi i kulturalnymi. Problem w tym, że na razie trudno mówić o prawdziwym „połączeniu”: teren Młodego Miasta cechują przerwane ciągi komunikacyjne i prowizoryczne skróty. Jest nawet bramka, którą mieszkańcy nowych bloków zamykają podczas nocnych imprez, by zablokować przepływ imprezujących do pobliskiej Żabki.

Mimo oczywistych niedogodności widzę w tym jakąś prawidłowość. Jest tak, jakby pozostałości poprzemysłowych terenów wciąż opierały się nowym planom dla tej części miasta. Mimo że koniec historii wydaje się łatwy do odgadnięcia.

Klimatu Stoczni Gdańskiej nie da się doprodukować ani rozmnożyć. Historycznej tkanki Stoczni zostało niewiele. Teraz gra toczy się o to, jaki jej procent przetrwa kolejne zmiany. Koniec końców, los historycznych zabudowań leży także w interesie samych deweloperów – bo co jeśli ich źródło inspiracji uschnie całkowicie? Czy przytaczane przez nich „serce miasta” wciąż będzie biło w tym samym miejscu?