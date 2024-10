Architekt Thomas Phifer o MSN: Muzeum nie miało być lekką bryłą i ginąć na tle Pałacu Kultury

Nowa siedziba Muzeum Sztuki Nowoczesnej na placu Defilad już otwarta. Budynek zaprojektowany przez nowojorskie studio Thomas Phifer and Partners przy współpracy biura APA Wojciechowski to jeden z najważniejszych projektów publicznych realizowanych w Polsce. Zobaczcie zdjęcia z premierowego wieczoru i czytajcie, co to za budynek.