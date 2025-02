Budynek, który postanowił być jak las. Siedziba SAO Investment wyróżniona w konkursie Salonu Architektury 2024

Nowoczesny biurowiec przy ul. Królowej Jadwigi w Krakowie nawiązuje do okolicznego Lasu Wolskiego nie tylko wizualnie, ale także za pomocą ekologicznych rozwiązań projektowych. W obiekcie zastosowano m.in. zielone dachy i zbiorniki retencyjne. Czy mimo to dało się go bardziej zintegrować z naturą? Za projekt budynku odpowiada firma SAO Investment.