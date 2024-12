Spis treści

Jak to możliwe, że nie wycięto tego drzewa?

Kilka minut zajęło mi zorientowanie się, że jedno z drzew na osiedlu Nowy Strzeszyn w Poznaniu rośnie na środku drogi dojazdowej. Na pierwszy rzut oka jego obecność nie wzbudzała żadnych wątpliwości. Może dlatego, że dookoła rosło ich tak wiele. Dopiero po chwili przyszła refleksja - jak to możliwe, że ktoś zgodził się na takie rozwiązanie? Przecież to drzewo przeszkadza! I tak miało być - powiedział mi kilka minut później Szymon Januszewski, architekt ze studia Insomia, główny projektant Nowego Strzeszyna. Szybko pokazał mi inne drzewa, które “przeszkadzają”. Każdemu z nich towarzyszyła opowieść o tym, jak bardzo trzeba było się postarać, aby podczas projektowania i budowy nie tylko zachować każde z nich przy życiu, ale także zapewnić im optymalne warunki do dalszego rozwoju. Czy było warto? Zobaczcie przygotowany przeze mnie film ze spaceru po tym poznańskim osiedlu.

Videorelacja z jesiennego spaceru po osiedlu Nowy Strzeszyn w Poznaniu

Nowy Strzeszyn w Poznaniu. Spacer z Arturem Celińskim

Zbudowane, wyprzedane, nagrodzone

Nowy Strzeszyn w Poznaniu powstał niemal 6 lat. Początki jego projektowania sięgają 2017 roku. We wrześniu 2024 inwestor Area Development sprzedał ostatni dom z tej inwestycji. W międzyczasie projekt studia Insomia zyskał i zainteresowanie, i wyróżnienia - m.in. Nagrodę im. Jana Baptysty Quadro - wyróżnienie prezydenta Poznania za najlepszą realizację w 2020 roku. W styczniu 2022 roku w “Architekturze-murator” o tej realizacji pisała Agnieszka Rumież:

Repertuar rozwiązań, w których czujemy gest architektonicznej sprawności, jest tutaj szeroki: od przyjemnej namacalności materiałów elewacyjnych (ceramika/drewno), zaskakującej foremności skrzynek narzędziowych w ogrodach przydomowych, aż po eleganckie rozwiązania strefy półprywatnej od frontu mieszkań: stojaki na rowery i skrzynki pocztowe, zadaszenia wejść, podjazdy – wszystko jest tutaj narysowane… Wszystko sprzyja nienachalnej otwartości i relacyjności.

Dlaczego urbanistyka jest ważna?

Architektka zwracała uwagę nie tylko na architekturę, ale też - a może przede wszystkim na urbanistykę. To dzięki niej to bardzo gęsto zagospodarowane osiedle nie przytłacza. Osie urbanistyczne zostały wytyczone tak, aby wzrok odbiorcy trafiał albo na drzewa i zieleń, albo na wolną przestrzeń. Przestrzenie prywatne są izolowane w taki sposób, aby zapewnić komfort zarówno tym, którzy są wewnątrz, jak i osobom poruszającym się po przestrzeniach wspólnych. Warto także zauważyć troskę o dostęp do dziennego światła. Żadna z działek nie jest skierowana na północ, a dzięki relatywnie niskiej zabudowie i umiejętnym układom domów każdy mieszkaniec może cieszyć się dostępem do tych lepszych stron słonecznego ciepła.

Zamiast upakowania mamy bliskość. Poza tym, co wewnętrzne, prywatne, jest to, co pomiędzy: pomimo że wspólnota mieszkańców się dopiero zawiązuje, powstaje ona pośród organizmów, które są na tym miejscu już od dłuższego czasu. Tak zapożyczona ciągłość powoduje, że czujemy, że genius loci został tu nie tylko rozpoznany, ale także dopełniony, ubogacony. To nie zdarza się często

- zwraca uwagę nasza autorka.

Przeczytaj cały komentarz Agnieszki Rumież:

Nowy Strzeszyn / Poznań

W prezentacji znajdziesz także założenia autorskie przygotowane przez pracownię Insomia. W ich fragmencie czytamy:

Projektowaliśmy, czekając jednocześnie na pomiary geodezyjne z lokalizacją drzew, aby móc złożyć wniosek o ich wycinkę. Plan był prosty: wycinamy to, co przeszkadza. Gdy dotarła do nas inwentaryzacja, ruszyliśmy w teren. Okazało się wówczas, że nie będzie tak łatwo. Drzewa nas zauroczyły. Niemal wszystkie stały się ważne, zaczęliśmy opisywać każde z nich. Decyzja o usuwaniu przestała być prosta. Zieleń stała się ograniczeniem, które w urbanistyce i architekturze najczęściej jest ratunkiem dla projektu. Zaczęliśmy więc pracę od nowa.

W prezentacji można zobaczyć także zdjęcia Przemysława Turleja zrobione w 2021 roku.

