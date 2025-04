Spis treści

Po naszej publikacji kolejne media zajmują się nową inwestycją przy Krochmalnej. Czytajcie, o co chodzi z apartamentowcem ze ślepą ścianą.

Luty 2025: Informujemy, że nasz nowoczesny projekt w sercu Warszawy zbliża się do końca! - ogłosił inwestor na Facebooku. - Zespół pracuje teraz nad ostatnimi detalami.

Czarna elewacja budynku na Woli

O apartamentowcu przy ulicy Krochmalnej 44 w Warszawie trwają już dyskusje, choć finał inwestycji dopiero za kilka miesięcy. To dlatego, że nowoczesny budynek ma jedną ścianę ślepą - czyli bez okien. To narożnik Krochmalna/Chłodna 15. A że jest wysoki i czarny, to rzuca się w oczy. Dlaczego ta ściana jest ślepa? Bo apartamentowiec z założenia jest częścią odtwarzanej pierzei. Obok powinien stanąć kolejny. Ale na razie nie stoi nic. Efekt prac przy Krochmalnej opisał dziennikarz Gazety Stołecznej Michał Wojtczuk. Na portalu X pod jego twittem toczy się dyskusja o tej realizacji - i o całej Krochmalnej.

Krochmalna 44. Inwestycja firmy Vinci Immobilier Polska

Rezydencja Krochmalna 44 ma 8 kondygnacji i 27 apartamentów, w tym dwa dwukondygnacyjne penthousy z tarasami na dachu oraz widokiem na centrum Warszawy.

- Części wspólne, przewidziane do użytku wszystkich mieszkańców, przypominać mają wnętrza hoteli butikowych, przy czym to właśnie one mają zapewniać kameralność i intymność - opisuje inwestor.

Zaplanowano tu mieszkania 1- i 3-pokojowe o powierzchni od 31 do 74 metrów kwadratowych. Pomieszczenia są wyższe, niż standardowe. To inwestycja z kategorii premium.

- Projekt został przygotowany z myślą zarówno o klientach inwestycyjnych, jak również i o osobach zainteresowanych zakupem mieszkania z wyższej półki cenowej - informuje Vinci Immobilier Polska,

Za projekt architektoniczny Rezydencji Krochmalna 44 odpowiedzialna jest pracownia atelier7architektura gnich z Warszawy. Zaproponowali szklaną elewację, przejazd bramowy na poziomie parteru, zieleń na tarasie na dachu i na elewacji.

Historia parceli przy Krochmalnej 44

Z jednej strony obok stoją stare, przedwojenne kamienice, m.in kamienica Chaima Gerkowicza. Z drugiej - ogromny blok z czasów PRL przy Chłodnej 15 - to fragment osiedla Za Żelazną Bramą. Apartamentowiec powstaje w miejscu nieistniejącej kamienicy.

Na Facebooku na profllu Historia Warszawy cegłą pisana dokładnie opisano historię posesji.

Kamienica pod adresem Krochmalna 44 została zniszczona w czasie II wojny światowej, na zdjęciu lotniczym widać wypalone dachy. Przez wiele lat działka po rozebranym domu pozostała pusta - piszą autorzy wpisu.

A co było tu wcześniej? - Krochmalna 44. Działka ta została wydzielona z dużej posesji rozciągającej się aż do nieparzystej strony ulicy Chłodnej. W wyniku jej podziału powstały także adresy Chłodna 17,19, 21 23, Żelazna 66, 68, 70 oraz Krochmalna 46a - czytamy w poście.

Autorzy wpisu przypominają też, że kamienica, która powstała pod numerem 44 stanęła wcześniej, niż sąsiednie - z numerami 46 i 46a. - Dom widoczny jest bowiem na planie Lindleya z lat 1897-1901 i tworzył zwartą zabudowę parzystej strony ulicy - opisują autorzy posta. I przypominają: - Właścicielem posesji przed wybuchem II wojny światowej był Michał Kołodziej. Przed wybuchem II wojny światowej w kamienicy działał sklep spożywczy oraz mleczarnia.

Budowa apartamentowca Krochmalna zaczęła się w 2023 roku i ma zakończyć w 2025.

Budynek projektu atelier7architektura gnich. Zdjęcia