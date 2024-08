Ja, budując sporo w Warszawie, twierdzę, że nie mam absolutnie żadnego wpływu na jakość produkcji budowlanej i już w projekcie wstępnym jestem w machinie, która mnie zaczyna trzeć. Projekt wstępny musi być uzgadniany z szeregiem instytucji. Jeżeli w projekcie znajdą się sklepy, czy inne usługi, to każde ma osobne swoje założenia i przepisy. I zaczyna się chodzenie po wszystkich instytucjach, uzgadnianie i powiedziałbym jakaś moja walka z tymi wszystkimi czynnikami, które pragną rozerwać ten projekt na strzępy. Pragną go odśrodkowo zniszczyć i moim zadaniem jest ratować to, co umiejscowiłem w mojej koncepcji [...]. Osobiście stwierdzam, że tracę panowanie nad projektem dlatego, że moja praca jest tak rozdrobniona i na tak drobne elementy i w tak długiej fazie, że absolutnie nie jestem już w stanie panować nad całością, szarpany wszystkimi potrzebami materiałowymi, budowy, zamiany elementów itp. I naprawdę jużnie wiem, czy powinienem brać udział w procesie inwestycyjnym, który zdecydowanie wymyka mi się z rąk i za który nie mogę odpowiadać. Ale w oczach opinii publicznej — to ja właśnie muszę odpowiadać. I to jest chyba duże nieporozumienie, ale niestety ono istnieje.