Murator Remontuje: Tapetowanie Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Spis treści

Trudna sztuka stawiania drogowskazów - w muzeum stworzono specjalny system

Strzałki i mapki, tak, żeby były czytelne i estetyczne, nie są wcale łatwe do wykonania. Skrajny przykład bardzo nieczytelnego oznakowania to chyba połączenie dwóch linii warszawskiego metra, którego się udaje się poprawić już od lat. W Muzeum Etnograficznym w Warszawie wskazówek co do poruszania się udziela pokaźna ilość bardzo zaangażowanych w tę czynność pracowników. Studio Blisko zaprezentowało zaprojektowany przez siebie system oznakowania sal w Muzeum Czekolady Wedla na warszawskiej Pradze. Jak sprawdzi się on w praktyce, ocenią pierwsi odwiedzający już niedługo - muzeum otwiera się jutro. Być może po otwarciu nasi czytelnicy dowiedzą się także czegoś więcej o architekturze budynku - póki co, mimo, że nasza redakcja go zwiedzała, nie udało nam się uzyskać żadnego wywiadu z projektantami, związanymi umową o tajemnicy.

Budynek Muzeum Czekolady Wedla w Warszawie - w duchu nowoczesnej Japonii

Budynek muzeum, podobnie jak wiele budynków fabrycznych w Japonii, z której wywodzi się firma Lotte Wedel, która przejęła polskiego Wedla, przypomina wyglądem to, co jest w nim produkowane (muzeum i fabryka znajdują się pod wspólnym dachem) - tabliczkę czekolady. System oznakowania jest natomiast wzorowany na koncepcji bombonierki. Nam przypomina z wyglądu nieco grę planszową.

Oznakowanie Fabryki Czekolady niczym pudełko czekoladek

Kostki o różnych grubościach, pralinkowych kolorach i inspirowanych kultowymi słodyczami Wedla wzorach prowadzą zwiedzających po muzeum trasą od kas biletowych do tarasu na dachu. Widoczna faktura drewna, z którego są wykonane, ma przypominać gorzką czekoladę, a kolorowe kafelki z kolei mają nasuwać skojarzenie z czymś pokrytym lukrem. Najważniejsze funkcje muzeum przedstawiono za pomocą autorskich ikon. Informacja ma wciągać, jak zabawa klockami i zapewniać sprawne poruszanie się po obiekcie.

Współpraca z autorami identyfikacji wizualnej wystawy i inne szczegóły

Projekt ikon powstał we współpracy ze studiem Homework, autorem identyfikacji wizualnej Fabryki Czekolady, i nawiązywał do zaprojektowanych przez nich wzorów.

Zakres oznakowania obejmuje:

strefę wejściową

kawiarnię

kasy biletowe

sklep

szatnię

toalety

strefę warsztatów

szlaki komunikacji pionowej w budynku.

Nie dotyczy ono wnętrz samych sal wystawowych.

O Studio Blisko - autorach czekoladowo-lukrowanego oznakowania

Studio zostało założone przez Annę Nowokuńską-Maksymiuk, specjalizujemy się w wayfindingu, czyli oznakowaniu przestrzeni.