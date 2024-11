Spis treści

Mój projekt domu „Dwie Stodoły” zdobył prestiżowy tytuł Best Architecture Single Residence Poland (Five Star Award) w międzynarodowym konkursie European Property Awards 2024-2025! - ogłosiła z duma architektka Katarzyna Starzyk. - Dzięki pięciu gwiazdkom projekt zakwalifikował się do rywalizacji o główną nagrodę w Europie, a także będzie walczyć o tytuł World’s Best na etapie finałowym.

Dom Dwie Stodoły w Komorowie ma aż 351 m

Współczesne warianty domów stodół łączą prostotę i funkcjonalność tego typu architektury z nowoczesnymi rozwiązaniami zapewniającymi wygodę, bezpieczeństwo i energooszczędność. To, co pozostaje niezmienne to kompaktowa bryła z dwuspadowym dachem. Architektka Katarzyna Starzyk zaproponowała autorską wersję obiektu: dom Dwie Stodoły. Wszystko po to, by budynek swoją skalą nie zakłócał malowniczego krajobrazu podwarszawskiego Komorowa. Z zewnątrz obie części stwarzają wrażenie dwóch oddzielnych domów, obie bryły są jednak ze sobą połączone. Na powierzchni 351 m² udało się rozplanować funkcjonalną przestrzeń dla czteroosobowej rodziny.

Konstrukcja murowana, na elewacji grafitowe płytki cementowe

Dom Dwie Stodoły powstał w konstrukcji murowanej. Elewacje wykończono grafitowymi płytkami cementowymi, odwzorowującymi naturalną strukturę cegieł. Skontrastowano je z jasnymi płytami drewnopodobnymi HPL, którymi wyłożono wnęko-tarasy. Dzięki takiemu zabiegowi z wnętrza domu widoczne są głównie jasne elementy, co sprzyja wrażeniu przytulności. Jednocześnie ciemne elewacje wtapiają dom w otoczenie, dając pierwszeństwo naturze – tłumaczy autorka.

Modern barn. Nadwieszane piętro i duże przeszklenia

Od strony ulicy dom ma niewiele okien. Główne wejście znajduje się w podcieniu pod nadwieszonym piętrem. Prowadzi poprzez przeszklony hol z widokiem na ogród do dwukondygnacyjnego salonu. Duże przeszklenia zorientowane są na południową i zachodnią stronę działki, co sprzyja korzystnemu bilansowi energetycznemu budynku. Na piętrze urządzono strefę wypoczynkową. Tu znajduje się m.in. sypialnia rodziców oraz pokój hobby. Następnie łącznikiem można przejść do drugiej bryły, która skrywa sypialnie i pokoje dzieci oraz bawialnię. W domu zastosowano m.in. wentylację mechaniczną z rekuperacją, pompę ciepła i ogrzewanie podłogowe

Budynek zdobył też nagrodę Golden A' Design Award w kategorii Architecture, Building and Structure Design.

Dom dwie stodoły, projekt: Katarzyna Starzyk

Dom Dwie Stodoły w Komorowie Autorzy: A.P.A. Katarzyna Starzyk, architektka Katarzyna Starzyk Powierzchnia terenu: 1373 m² Powierzchnia zabudowy: 272 m² Powierzchnia użytkowa: 351 m² Projekt: 2018 Realizacja: 2019-2022

