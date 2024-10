Wielka pasja do architektury i ratowanie popadającego w ruinę zamku w Ełku. Przemiana Wyspy Zamkowej

Dom pod Mielcem Autorzy: MEEKO Architekci, Tomasz Janiec, Kamila Fijałkowska-Janiec Powierzchnia działki: 1100 m² Powierzchnia użytkowa: 262 m²

Stodoła na prostopadłościennej bazie

Pracownię MEEKO Architekci prowadzą w Mielcu od 2013 roku Kamila Fijałkowska-Janiec i Tomasz Janiec. Na koncie mają budynki jednorodzinne, niewielkie biurowce, a także liczne wnętrza dla inwestorów prywatnych i komercyjnych. Do ich najbardziej znanych realizacji należy dom weselny Lubaszka w Woli Chorzelowskiej w formie licowanych drewnem, czterech połączonych ze sobą stodół o różnych rozmiarach.

Do typologii stodoły odnieśli się też w swoim najnowszym projekcie – domu pod Mielcem. Tu tradycyjną bryłę z dwuspadowym dachem zespolili jednak z prostopadłościenną bazą. Dla wzmocnienia kontrastu archetypiczny domek wykończono antracytową blachą łączoną na rąbek stojący, podczas gdy baza jest tynkowana na biało (jedynie od strony południowo-zachodniej pas dużych przeszkleń dopełniony został akcentami desek cedrowych). Wspólnym mianownikiem dla obu części jest stolarka okienna w ciemnografitowym kolorze.

Główną ideą projektową było stworzenie dialogu między archetypem a modernizmem, wykreowanie ponadczasowej architektury, która mimo zmieniających się trendów będzie cały czas aktualna i atrakcyjna – tłumaczą autorzy. Dodają, że zanim inwestorzy zaakceptowali ostateczną formę budynku, powstało kilka różniących się od siebie koncepcji.

Ich wyobrażanie o mieszkaniu w domu dojrzewały w toku projektowania. Pewne decyzje były podejmowane wspólnie, niektóre wymagały czasu. Projektowanie to proces i współpraca, którego efektem jest zmaterializowanie idei – wspominają.

Układ funkcjonalno-przestrzenny domu pod Mielcem

Najbardziej charakterystyczną przestrzenią domu jest duży, zadaszony taras w narożnej niszy z południowo-zachodnią ekspozycją.

W letnie wieczory słońca wpada do niszy, delikatnie rozświetlając ściany pokryte cedrowym drewnem – opowiada Tomasz Janiec.

Układ funkcjonalno-przestrzenny jest wynikiem usytuowania budynku względem stron świata, zalet i mankamentów działki oraz wspólnych ustaleń z przyszłymi mieszkańcami. Prostopadłościenna bryła mieści funkcje dzienne, rekreacyjne i techniczne, przekryte dwuspadowym dachem piętro to część prywatna.

Strefa wejściowa składa się z wiatrołapu połączonego z garażem i pomieszczeniami technicznymi. Dalej znalazł się hol, z którego można dostać się do wydzielonej kuchni. Tu architekci zaprojektowali m.in. spiżarnię ukrytą za ścianą wykończoną drewnianymi płytami meblowymi oraz przestronny narożnik do siedzenia. Choć kuchnia i jadalnia stanowią oddzielne pomieszczenia, dysponują wspólną przestrzenią wspólna w postaci wspomnianego tarasu. Na piętrze znajduje się sypialnia główna z garderobami oraz łazienką, dwie sypialnie dzieci, dodatkowa łazienka i pralnia. Dużym udogodnieniem na piętrze są dwa niezależne tarasy na stropodachu – jeden dostępny dla wszystkich oraz drugi, mniejszy, przynależny tylko do sypialni rodziców – mówi Janiec.

Autorski projekt małej architektury

Projekt zagospodarowania ogrodu powstał przy współpracy z zaprzyjaźnionym biurem Pracownia Gleba. Tu pojawiają się też autorskie elementy małej architektury jak domek dla dzieci czy niewielka drewutnia. Architekci opracowali też oryginalne ogrodzenie frontowe posesji, z przesuwną bramą, furtką oraz miejscem na gromadzenie odpadów.

