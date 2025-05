Kościół św. Mikołaja po spaleniu Słupska przez wojska Armii Czerwonej w 1945 r. był ruiną. Odbudowany został prawie 30 lat po wojnie, jako siedziba biblioteki. Ostatnio budynek przeszedł gruntowną modernizację, dzięki której mieszcząca się w nim biblioteka zmieniła się w nowoczesne multimedialne centrum kultury pozbawione barier architektonicznych.

Biblioteka w kościele w Słupsku. Modernizacja potrzebna od zaraz

Słupska książnica nie spełniała standardów współczesnej biblioteki. Wypożyczalnia dla dorosłych i dla dzieci oraz czytelnia wymagały generalnej modernizacji. Miała mało atrakcyjne, przestarzałe i niefunkcjonalne pomieszczenia. Stare regały, wykładziny podłogowe wymagające wymiany, brak elastyczności funkcjonalnej przestrzeni nie zachęcały do wizyty. Tradycyjny trójpodział gmachów bibliotecznych (na przestrzeń dla czytelników, bibliotekarzy i zbiorów) stał się nieoptymalny z uwagi na nowe funkcje bibliotek.

Biblioteka nowoczesna i bez barier

Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku przeszła gruntowną modernizację w ramach projektu „Biblioteka bez barier”. Prace objęły zarówno XIII-wieczny budynek dawnego kościoła św. Mikołaja, jak i pawilon z lat 70. XX wieku. Głównym celem projektu było przystosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, seniorów, dzieci i młodzieży. Ważnym aspektem remontu było podniesienie atrakcyjności tego miejsca zarówno dla użytkowników jak i pracowników. Modernizacja przyczyniła się do poprawy funkcjonalności, estetyki oraz dostępności budynku – zainstalowano nowoczesną windę, zlikwidowano bariery architektoniczne, wymieniono instalacje przeciwpożarowe, centralne ogrzewanie, podłogi, a także zamontowano klimatyzację i wentylację mechaniczną.

Przeprowadzka – 120 tysięcy książek w ruchu

Jednym z największych wyzwań logistycznych związanych z modernizacją była przeprowadzka księgozbioru, mebli, sprzętu komputerowego i wyposażenia – łącznie 120 tysięcy pozycji – do tymczasowej siedziby w Domu Kultury. Dzięki tej operacji biblioteka nie przerwała swojej działalności, mimo ograniczonego dostępu do niektórych zbiorów.

Nowoczesna przestrzeń biblioteczna – funkcjonalność i komfort

Po modernizacji wnętrza zyskały zupełnie nowy wymiar. Przestrzenie biblioteczne zostały zaprojektowane z myślą o elastyczności i różnorodnych potrzebach użytkowników. Podział wypożyczalni na literaturę piękną i popularnonaukową, strefy cichej pracy, miejsca na spotkania autorskie i czytelnicze oraz kąciki relaksu z kawą – to tylko niektóre z nowości. Przebudowano wnętrza i zmieniono stare wyposażenie. Czytelnicy mogą teraz korzystać z wygodnych kanap, stabilnych regałów i nowoczesnego sprzętu elektronicznego. Przestrzeń dawnej czytelni została przearanżowana tak, aby służyła zarówno jako miejsce do lektury, jak i sala spotkań czy przestrzeń do pracy wspólnej (coworkingowa).

Biblioteka z atrakcjami dla dzieci i młodzieży

W niezabytkowej części budynku – pawilonie – powstała przestrzeń dedykowana dzieciom i młodzieży. Usunięto ściany działowe, dzięki czemu uzyskano dużą, wielofunkcyjną salę. Pomieszczenia te pełnią funkcję sali zabaw, miejsca warsztatów i koncertów, a także przestrzeni do swobodnego korzystania z Internetu.

Dodatkowo utworzono wyraźnie oznaczoną strefę aktywnej pracy z dziećmi oraz czytelnię komputerową. Wyposażenie zostało dostosowane do potrzeb najmłodszych i młodych użytkowników.

Kultura i technologia – oferta biblioteki po modernizacji

Zmodernizowana Biblioteka Główna w Słupsku nie tylko oferuje odnowione wnętrza, ale również bogatą ofertę kulturalną i technologiczną. W stałym kalendarzu wydarzeń znajdują się m.in.: „Cały Słupsk Czyta”, „Tydzień Bibliotek”, „Narodowe Czytanie”, „Noc Bibliotek” oraz „Kiermasz Starej Książki”.

Wśród regularnych aktywności są również: spotkania Dyskusyjnych Klubów Książki, Klubu Seniora, Klubu Czarnego Krążka, wystawy okolicznościowe oraz lekcje biblioteczne i wydarzenia literackie.

Czytelnicy mają także dostęp do nowoczesnych usług takich jak:

Książkomat – umożliwia całodobowy odbiór zamówionych książek, filmów i audiobooków;

Legimi – bezpłatny dostęp do tysięcy ebooków i audiobooków na różne urządzenia.

Nowa przestrzeń kultury działa z sukcesem od roku

Modernizacja Biblioteki Głównej została sfinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2,1 mln zł) oraz miasto Słupsk (1,73 mln zł). Oficjalne otwarcie zmodernizowanej placówki odbyło się 22 lipca 2024 roku. To był jeden z ważniejszych dni w kalendarium zeszłorocznych wydarzeń w Słupsku, a szczególnie dla wszystkich miłośników książek, którzy mogli od tego dnia korzystać z nowoczesnej, komfortowej i dostępnej przestrzeni bibliotecznej. Zyskała też słupska kultura, bo w nowych, atrakcyjnie zaaranżowanych i wygodnych wnętrzach można było zorganizować o wiele więcej spotkań autorskich i wydarzeń.

