Płyty gresowe STAR 2.0 i 3.0 – bogactwo kolekcji i wzorów

Alejki, woda, labirynty. To wodny plac zabaw w parku Jaworek w Tychach to projekt pracowni Roberta Skitka

Wyjątkowe produkty inspirowane naturą

Zewnętrzne płyty gresowe Stargres to produkty stanowiące atrakcyjną alternatywę dla betonu czy kostki brukowej. Rozwiązania z linii STAR 2.0 są pierwszymi produkowanymi w Polsce gresami o grubości 2 centymetrów. Ich ogromny sukces skłonił markę do dalszych innowacji i zaowocował wprowadzeniem na rynek kolejnej nowości – płyt gresowych STAR 3.0 o imponującej grubości 3 cm, która przekłada się na ich wyjątkową wytrzymałość i możliwość wszechstronnego zastosowania. Do dziś Stargres jest jedynym polskim producentem płyt gresowych o grubości 3 cm. To wszystko sprawiło, że produkty STAR 2.0 i 3.0 zrewolucjonizowały branżę, stając się istotnym wsparciem dla wykonawców i architektów.

Rozwiązania te wykazują też ponadprzeciętną odporność na zmienne warunki atmosferyczne czy zabrudzenia, co wyróżnia je spośród konkurencji. Ale to nie wszystko – poza doskonałymi parametrami technicznymi warto docenić ich atrakcyjny design. W ramach obu linii znajdziemy wyjątkowe kolekcje inspirowane naturą: płyty gresowe wiernie imitujące strukturę betonu, kamienia czy drewna. Swoją fakturą i kolorystyką nawiązują do naturalnych odpowiedników, dzięki czemu stworzone przy ich użyciu aranżacje olśniewają atrakcyjnym designem i ponadczasową elegancją.

i Autor: STARGRES Płytki gresowe na tarasie

Atrakcyjność drewna, wytrzymałość gresu

Drewno to jeden z najczęściej wykorzystywanych materiałów wykończeniowych, który w ostatnich latach dodatkowo zyskuje na popularności. Pomimo zmieniających się trendów, doskonale sprawdza się zarówno w klasycznych, jak i w nowoczesnych aranżacjach. Niestety, jego istotną wadą jest brak odporności na czynniki atmosferyczne – w zetknięciu z deszczem, mrozem czy wysokimi temperaturami traci swój urok.

Doskonale wiedzą o tym projektanci Stargres, którzy bogatą paletę odcieni oraz zróżnicowany układ słojów zamknęli w płytach gresowych STAR 2.0 i 3.0 z kolekcji Suomi. Płyty z subtelnym wzorem imitującym drewno, dostępne w trzech atrakcyjnych odcieniach i kilku praktycznych formatach, doskonale sprawdzą się w klimatycznych przestrzeniach sprzyjających relaksowi na świeżym powietrzu i dających poczucie bliskości z naturą, takich jak ogrody zimowe lub przydomowe patia.

i Autor: STARGRES Wykończenie z płytek gresowych

Wyjątkowość kamienia zamknięta w płycie gresowej

W ramach linii STAR 2.0 i 3.0 znajdziemy płyty gresowe inspirowane wyglądem występujących w przyrodzie skał. W odróżnieniu od nich, gresy są jednak dużo praktyczniejsze i łatwiejsze w utrzymaniu, przez co stanowią doskonałą alternatywę dla marmuru, trawertynu czy innych popularnych minerałów.

Wyjątkowe produkty wiernie odwzorowujące odcienie naturalnego kamienia znajdziemy w kolekcjach Pizarra, Oxygen, Pulsar i Space. Kolekcje te zachwycają swoją estetyką nie tylko poprzez swoją fakturę obrazującą niepowtarzalną strukturę skał. Niezwykłego efektu nadaje im także atrakcyjna, utrzymana w tonacjach beży, szarości, grafitu i czerni kolorystyka. Tworzone dzięki nim nawierzchnie doskonale wpiszą się w najnowsze trendy aranżacyjne, nadając przestrzeni luksusowego charakteru, a także podkreślając prestiż i charakter miejsca.

i Autor: STARGRES Podjazd z płytek gresowych

Surowość betonu w praktycznym wydaniu

Rosnąca popularność minimalistycznych, wyróżniających się prostotą nawierzchni sprawia, że producenci zewnętrznych płyt gresowych wprowadzają do swojej oferty rozwiązania wpisujące się w taką estetykę. Nic wiec dziwnego, że produkty inspirowane wyglądem betonu znajdziemy także w liniach STAR 2.0 i 3.0.

Kolekcje Spectre, Stark, Select czy Pietra Serena to ukłon marki Stargres w kierunku fanów surowych, minimalistycznych aranżacji. I choć beton kojarzony jest przede wszystkim z nowoczesnymi, monochromatycznymi przestrzeniami, to dzięki zróżnicowanym fakturom (w tym np. nieregularnym wzorom na powierzchni, które imitują charakterystyczne dla tego materiału pęknięcia), formatom, a przede wszystkim odcieniom, rozwiązania marki Stargres doskonale sprawdzą się także w przypadku nawierzchni utrzymanych stylu klasycznym lub śródziemnomorskim.

Zewnętrzne płyty gresowe Stargres z linii STAR 2.0 i 3.0 to kwintesencja doskonałego designu, odpowiedź marki na aktualne trendy i zróżnicowane oczekiwania klientów. Szeroka gama faktur, odcieni i rozmiarów dostępnych w ramach kolekcji inspirowanych wyglądem naturalnych surowców sprawia, że produkty te z łatwością wpiszą się w przestrzenie utrzymane w najróżniejszych stylistykach – od klasycznych, po ultranowoczesne.

O Stargres

Stargres to jeden z największych producentów płytek gresowych w Polsce, obecny na rynku od 2005 r. W swoim portfolio posiada płytki wewnętrzne i zewnętrzne występujące w mnogości formatów i struktur – ich wzornictwo to efekt pracy najlepszych polskich, hiszpańskich i włoskich studiów projektowych. Stargres jest częścią Grupy Końskie – producenta wyrobów ceramicznych z ponad 30-letnią historią.

Flagowymi rozwiązaniami marki są gresowe płyty zewnętrzne z linii STAR 2.0 i STAR 3.0 – innowacyjne produkty, które stanowią wyznacznik dla całego sektora i są istotnym wsparciem dla wykonawców i architektów. Płyty z linii STAR 2.0 to pierwsze produkowane w Polsce płyty gresowe o grubości 2 centymetrów, które łączą najwyższą jakość z atrakcyjnym i nowoczesnym designem. Popularność tego produktu skłoniła markę do dalszych innowacji i zaowocowała wprowadzeniem na rynek płyt gresowych STAR 3.0. Ich imponująca grubość – 3 centymetry – przekłada się na wyjątkową wytrzymałość i sprawia, że mogą być z powodzeniem stosowane nawet w najbardziej wymagających przestrzeniach: na obszarach przemysłowych, parkingach, podjazdach, w warsztatach samochodowych czy garażach. Do dziś Stargres jest jedynym polskim producentem płytek gresowych o grubości 3 cm.

Naczelne miejsce na liście priorytetów firmy zajmują wysoka jakość i ekologia produkcji, dlatego też wszystkie jej produkty spełniają najbardziej rygorystyczne normy polskie i europejskie.

Więcej informacji na stronach: stargres.pl oraz plytyzewnetrzne.pl