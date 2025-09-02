Zycie w architekturze 2025_witamy w konkursie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Nowa baza dla Polskiej Stacji Antarktycznej gotowa

Architekci z pracowni Kuryłowicz & Associates zawędrują ze swoją realizacją chyba najdalej spośród polskich architektów - na Wyspę Króla Jerzego, około 120 kilometrów od wybrzeży Antarktydy i aż 14 tys. od Polski. Dostać się tam można tylko motorówką lub amfibią, a przy sprzyjającej pogodzie - helikopterem, wodnopłatem, skuterem albo na nartach przez pokrywający 80 proc. wyspy lodowiec Europa.

To tam stanie nowa baza dla Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego ich projektu. Właśnie zakończył się próbny montaż nowego budynku głównego dla Arctowskiego. Wygląda trochę jak AT-AT walker, a trochę jak wielka pszczoła lub gąsienica, o, tak:

Nowa baza Arctowskiego będzie wyżej, niż stara

Dotychczasowe zabudowania stacji Arctowskiego to budynki wzniesione w oparciu o zmodyfikowane kontenery budowlane. Mają ponad 40 lat. Większość z nich, włączając w to budynek główny, czyli tzw. „Samolot”, jest w słabym stanie technicznym. A ze względu na stale podnoszący się poziom wód oceanów, główny budynek stacji w trakcie przypływów i sztormów jest regularnie podmywany przez wodę morską.

Instytut zdecydował więc o realizacji nowej bazy, usytuowanej trzy metry wyżej i dostosowanej do współczesnych możliwości prowadzenia badań. Opracowanie wstępnego projektu zlecił trzem polskim biurom architektonicznym. Ostatecznie wybrał propozycję pracowni Kuryłowicz & Associates.

Projekt pracowni Kuryłowicz & Associates dla PSA

Architekci zaproponowali konstrukcję z klejonego drewna, ponieważ jest lekkie, po zaimpregnowaniu ognioodporne i charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami akustycznymi, co ma duże znaczenie przy porywistych polarnych wiatrach.

- Budynek musiał być zaprojektowany jako zestaw składanych na miejscu modułów. Zostaną one wstępnie zmontowane w Polsce, a następnie przetransportowane na wyspę w częściach, po czym złożone przez ekipę budowlaną bez użycia ciężkiego sprzętu. Budowa odbędzie się podczas sezonu letniego, w którym względnie dobra pogoda umożliwiająca prace konstrukcyjne utrzymuje się od listopada do marca - tłumaczyli architekci.

Tak opisują wyzwania przy tym projekcie:

Cała struktura budynku musi być przystosowana do uwarunkowań prefabrykacji, uwzgledniającej możliwość upakowania modułów w kontenerach transportowych, nośność dźwigów, wyporność pontonów transportujących moduły ze statku na stały ląd i wreszcie możliwościom montażowym ekipy na miejscu, gdzie nie ma żadnego zaplecza przemysłowego.

Konsorcjum Dekpol i Andrewex zakończyło montaż próbny

Budynek, który stanie u wybrzeży Antarktydy powstaje w Polsce, pod Toruniem. Z prefabrykatów buduje go konsorcjum firm Dekpol Budownictwo i Andrewex Construction. Konsorcjum zakończyło właśnie montaż próbny. - To kluczowy etap przed wysłaniem konstrukcji na Wyspę Króla Jerzego, gdzie w ekstremalnych warunkach klimatycznych powstanie nowe zaplecze dla polskich naukowców - poinformowali przedstawiciele firm. I dodali:

- Montaż próbny pozwolił na odwzorowanie warunków sprzętowych i osobowych, które panują na Antarktydzie. Wykorzystano te same podnośniki teleskopowe, ładowarkę teleskopową oraz dźwig o zbliżonych gabarytach. W pracach uczestniczyli również członkowie zespołu, którzy będą realizować właściwy montaż na stacji.

Obiekt według projektu pracowni Kuryłowicz & Associates ma zostać oddany do użytku w 2027 roku. Prace prowadzone na przełomie 2025/2026 obejmą zamknięcie budynku głównego stacji do stanu szczelnego, a od kwietnia 2026 roku planowane są prace wykończeniowe.

Budynek główny, o wysokości ponad 10 metrów, zostanie osadzony na stalowej konstrukcji wsporczej o łącznej masie około 80 ton.

Dwukondygnacyjny obiekt zostanie zakotwiczony na 36 betonowych blokach lub mikropalach

Prefabrykowane panele na elewacji to z niewielkie bloczki z wełny mineralnej osłoniętej sklejką i metalowym poszyciem zewnętrznym ze stopu aluminium i miedzi

Prefabrykowane fundamenty, stalowa konstrukcja nośna oraz drewniana konstrukcja szkieletowa z drewna klejonego (ponad 220 m3 świerku) to podstawa budynku.

Stropy wykonano z blisko 400 paneli opartych o konstrukcję drewnianą.

Całość zostanie obłożona ponad 600 prefabrykowanymi panelami drewnianymi pokrytymi blachą odporną na ekstremalne warunki pogodowe.

Budynek wyposażony będzie w ponad 130 okien z szybami o podwyższonej odporności, 49 dedykowanych świetlików kopułowych oraz ponad 1300 metrów kanałów wentylacyjnych.

Do zasilania obiektu mają być wykorzystane m.in. turbiny wiatrowe.

Arctowski. Co to za stacja?

Opiekę logistyczną i merytoryczną nad placówką sprawuje Zakład Biologii Antarktyki Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN. Prowadzone są na niej badania w dziedzinie oceanografii, geologii, geomorfologii, glacjologii, meteorologii, sejsmologii i przede wszystkim biologii i ekologii. W okresach gorszej pogody stacja może pozostać zupełnie odcięta od świata nawet na kilka miesięcy.

Najbliżej położone skupiska ludzkie to oddalona o 10 km brazylijska wojskowa stacja Ferraz oraz położona nieopodal niej stacja peruwiańska Machu Picchu.

Polska stacja PAN na Antarktydzie - wizualizacje