Otwarcie Grand Hotelu we Wrocławiu. Od 1 marca 2025 r. znów przyjmuje gości

Nocowali tu Cybulski i Kobuszewski. Kultowy hotel we Wrocławiu znów działa. 1 marca 2025 r. wznowił działalność jako Mövenpick Grand Hotel Wrocław. Inwestor, Rafin Development, we Wrocławiu ma też hotele Polonia, Europejski, Piast i Lothus.

Za projekt renowacji odpowiada wrocławska pracownia Greg Architekci, natomiast za wnętrza biuro MIXD.

- Do dyspozycji Gości oferujemy całkowicie odnowione pokoje, nowoczesne sale konferencyjne i spa - zapowiada inwestor.

Jakie są ceny za pokoje w nowym hotelu Mövenpick Grand Hotel Wrocław? Jak podaje sieć Accor na swojej stronie, pokój klasyczny o pow. 27 mkw i z łóżkiem king-size lub queen-size kosztuje od 520 zł.

Pokój jednoosobowy (17 mkw) kosztuje 505 zł za noc, a pokój deluxe lub VIP - 640 zł za noc.

Aż pięć nowych hoteli we Wrocławiu w 2025

Jak podaje portal e-hotelarz, to we Wrocławiu w 2025 roku otworzy się najwięcej hoteli spośród dużych miast w Polsce. To będzie pięć obiektów. A wśród nich najgłośniejsze i długo wyczekiwane otwarcie to Grand Hotel. Renowacja - a w zasadzie odbudowa budynku w samym centrum miasta - trwała osiem lat. Inwestor, spółka Rafin, ogłosiła plany w 2017, a w 2021 podpisano umowę franczyzową z siecią Accor na markę Mövenpick. Finał spektakularnej inwestycji nastąpił z początkiem 2025 r.

Hotel du Nord, Gartenstrasse. Paryski szyk

Mövenpick Grand Hotel Wrocław jest naprzeciw głównego dworca kolejowego. Obiekt otwarto w 1903 roku, wtedy przy ulicy Ogrodowej, czyli Gartenstrasse, jako Hotel du Nord. Dziś stoi na rogu Piłsudskiego i Kołłątaja. Powstał z inicjatywy wrocławskiego przedsiębiorcy Wilhelma Kocha. - Wystrój wnętrz zachwycał - pisze dr Maciej Łagiewski w książce Wrocław - Wędrówka przez wieki. Przez umiejętne połączenie ozdób ceramicznych, elementów drewnianych i kamiennych oraz malowideł ściennych przywoływały na myśl najlepsze paryskie hotele.

Po drugiej wojnie światowej z secesyjnego budynku zostały jedynie ściany, zniszczona została charakterystyczna wieżyczka. W 1956 roku Grand Hotel przeszedł gruntowną renowację, jednak usunięte zostały secesyjne ozdoby - i na elewacji, i wewnątrz. W czasach PRL, zarządzany przez przedsiębiorstwo Odra Tourist wciąż był najbardziej eleganckim hotelem w mieście! miał 156 pokoi. Jednak dotrwał tylko do lat 90. XX wieku. Popadł w ruinę i został zamknięty.

Wyburzanie i stawianie Grand Hotelu na nowo

I tak było aż do XXI wieku. W 2017 roku rozpoczęła się wielka metamorfoza budynku. W zasadzie wyburzono wszystkie wnętrza, została tylko skorupka - mury zewnętrzne, i to tylko do drugiej kondygnacji. Odbudowano elewację z odwzorowanymi detalami historycznymi wraz z wieńczącą narożnik budynku wieżą (była gotowa już w 2021 roku).

Ale data otwarcia hotelu pod szyldem Mövenpick Grand była kilka razy przekładana. Ostatecznie nastąpiło to 3 marca 2025 roku.

W hotelu po odbudowie jest 179 pokoi w standardzie czterech gwiazdek. Klienci będą mieli do dyspozycji również 270 m kw. powierzchni konferencyjnej, dużą restaurację o wielkości 470 mkw., sky bar w odtworzonej kopule, strefę wellness z dwoma jaccuzi i dwoma saunami, a także podziemny parking samochodowy - informuje inwestor.

Hotel działa obecnie pod szyldem Mövenpick. To szwajcarska marka hotelowa, która jest częścią grupy Accor, jednego z największych globalnych operatorów hotelowych.

