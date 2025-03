Spis treści

Gołębiewski największym hotelem w Polsce Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Miłość do ceramiki wielkoformatowej

Magda Jurek od lat eksperymentuje z ceramiką i dąży do ponownego włączenia jej do współczesnej architektury, być może to efekt noszonej w sercu od dziecka miłości do ceramiki wielkoformatowej – wspomina w wywiadzie Dizajn na zawsze ("A-m" 3/2024). Kolekcja ceramicznych kompozycji ściennych – POLA, jest mocno osadzona w świecie op-artu i malarstwa abstrakcyjnego. Można w nich odnaleźć echa twórczości Wojciecha Fangora, Stefana Gierowskiego, ale i Kazimierza Malewicza. Cała kolekcja jest też pokłosiem mojej wieloletniej fascynacji ceramiką architektoniczną PRL-u, pracami Krystyny Zgud-Strachockiej czy Bolesława Książka. Od lat kibicuję tym nielicznym już zachowanym projektom i marzy mi się reaktywacja ceramiki w dużych przedsięwzięciach architektonicznych, współpraca z architektami i budowanie kompozycji site specific - tłumaczyła wówczas artystka.

Czytaj także: Bartłomiej Nawrocki o wykorzystaniu ceramiki w architekturze

Najnowsza kompozycja ceramiczna, wykonana przez Magdę Jurek w jej manufakturze w Grójcu, została zamontowana na ścianie stołówki w nowej siedzibie firmy Colliers International otwartej w lutym 2025 roku. Biuro zaprojektowane przez Zuzannę Jaszczuk, Zuzannę Świątek i Magdalenę Kubicką z zespołu Colliers Define mieści się w budynku The Form na ulicy Miedzianej 11 w Warszawie, za którego projekt koncepcyjny i budowlany (bez projektu wykonawczego) odpowiadała pracownia Kuryłowicz & Associates. Projekt wykonawczy został zrealizowany przez biuro Epstein. Tuż obok powstaje również kompleks Towarowa 22 według pracowni JEMS Architekci, zakładający m.in. przekształcenie reliktów tzw. Domu Słowa Polskiego w dwupoziomowy ogród.

i Autor: Moodauthors

Dialog z tradycją

Wielkoformatowa praca Magdy Jurek w charakterystyczny dla artystki sposób balansuje na krawędzi abstrakcji i figuracji. Uwagę przyciągają pokryte zielonym szkliwem i matową błękitną angobą reliefowe elementy, które w przepiękny sposób odbijają światło i zmieniają swój wygląd w zależności od pory dnia. Jak tłumaczy autorka inspiracją były koncepcje przestrzeni idealnych, w których elementy antropogeniczne pozostają w harmonii i dialogu z naturą.

Fascynują mnie projekty utopijnych miast - La Citta Ideale Leonarda da Vinci, Palmanova, Miasta Ogrody, La Ciudad Lineal Arturo Soria y Mata, a w szczególności te modernistyczne, jak Nowa Huta, Liniowy system ciągły Oskara Hansena czy założenia Le Corbusiera. Wszystkie miały być remedium na bolączki swoich epok. Uwodzi mnie zawarta w nich wiara w sprawczość architektury. Przekonanie, że miasto jako organizm społeczny i przestrzenny, może wpłynąć na ludzką naturę.

Stworzona kompozycja w niejednoznaczny sposób przypomina plan miasta. Można w niej odnaleźć charakterystyczne elementy architektury modernistycznej – białe ściany ze światłocieniem podkreślonym błękitną angobą, słupy unoszące bryłę, geometryczne podziały oraz wszechobecną zieleń. Elementy te, choć są inspirowane rzeczywistymi strukturami, tutaj ulegają dekonstrukcji i rozproszeniu. Bliskie mi jest myślenie o projektowaniu w sposób holistyczny, w zespołach złożonych z architektów i plastyków, w wyniku którego ceramika nie jest dekoracją nałożoną na bryłę ani stylizacją wnętrza, ale od początku zostaje wprojektowana w obiekt przestrzenny – wspominała autorka w wywiadzie Dizajn na zawsze.

Czytaj także: Ceramika budowlana w służbie architektury

Projekt Magdy Jurek stanowi dialog z tradycją, a jednocześnie wyraz nadziei na ponowne włączenie wielkoformatowej sztuki ceramicznej typu site-specific do przestrzeni architektonicznych, w których sztuka i architektura wzajemnie się przenikają, nadając miejscom niepowtarzalny charakter.

i Autor: Moodauthors

Koncepcja Newffice

Najnowsza praca Magdy Jurek stanowi idealne uzupełnienie nowej przestrzeni biurowej Colliers, zaprojektowanej zgodnie z autorską koncepcją Newffice, która redefiniuje nowoczesne środowisko pracy, łącząc fizyczną przestrzeń biurową, zaawansowaną technologię oraz kulturę organizacyjną wspierającą rozproszony model pracy. Filozofia Newffice opiera się na elastyczności, autonomii i zrównoważonym rozwoju, odpowiadając na zmieniające się potrzeby współczesnych pracowników oraz środowisko biznesowe – czytamy na stronie firmy.

Nowa siedziba została zaprojektowana na przestrzeni 2650 m², na ósmym piętrze biurowca The Form, który zlokalizowany jest na ul. Pańskiej 97 w centrum Warszawy.

Głównym założeniem projektu było to, aby nasza siedziba była czymś więcej niż tylko przestrzenią do pracy – miała stać się laboratorium innowacji, odpowiadającym na potrzeby nowoczesnej organizacji i zmieniającego się świata (...). Biuro, stworzone w duchu Newffice, funkcjonuje jako kluczowy element ekosystemu pracy hybrydowej, gdzie technologia łączy świat fizyczny z wirtualnym, a zastosowane rozwiązania – technologiczne i z obszaru ESG – wspierają well-being pracowników – wyjaśnia Monika Rajska-Wolińska, dyrektorka generalna Colliers w Europie Środkowo-Wschodniej.

i Autor: Colliers

Przestrzeń adaptująca się do codziennie zmieniających się potrzeb

Biuro zostało zaprojektowane na zasadzie współistnienia dwóch odrębnych, ale połączonych ze sobą stref: klienta i pracownika. Pierwsza została zaplanowana tak, by stworzyć elastyczne miejsce spotkań i warsztatów biznesowych. Tradycyjną recepcję zastąpiono conciergem. Dalej zaprojektowano bar otwarty na przestrzeń z kameralnymi strefami, częściowo wydzielonymi stolikami oraz kanapami. W tej części znajduje się również wielofunkcyjna przestrzeń Bloom, w której mogą być organizowane większe wydarzenia lub sesje kreatywne, a na co dzień pracownicy mogą z niej korzystać na zasadzie przestrzeni coworkingowej. W strefie klienta stworzono także miejsce (Innovatorium), w którym przy pomocy sztucznej inteligencji można zaprojektować własne wnętrza, a dzięki okularom VR przespacerować się po przestrzeniach stworzonych przez zespół Colliers Define.

Czytaj także: Skrzynkoza dopadła Bunkier Sztuki w Krakowie; remont galerii kosztował 21 mln złotych. Czy jest szansa na ich przeniesienie? Znamy odpowiedź

Część przeznaczona dla pracowników to przestrzeń, w której poszczególne strefy nie są przypisane do konkretnych osób, zespołów, ale dynamicznie adaptują się do codziennie zmieniających się potrzeb. Projektantom zależało na stworzeniu miejsca odpowiadającego na potrzeby różnych grup pracowników, zarówno dla tzw. biurkowców, którzy w nowej przestrzeni mają do dyspozycji ergonomiczne biurka i elastyczne przestrzenie do pracy mobilnej, strefy kreatywne oraz miejsca do pracy cichej, jak i nomadów i super-nomadów, którzy praktycznie cały czas spędzają na spotkaniach i interakcjach. Dla nich zaplanowano otwarte przestrzenie przeznaczone głównie do pracy wspólnej.

i Autor: Colliers

Serce biura i naturalny bufor między strefami stanowi przestrzeń socjalna, której głównym elementem jest centralnie zlokalizowana kuchnia połączona z jadalnią wyposażoną w duże i małe stoliki, gdzie główny prym wiedzie wielkoformatowa ceramika autorstwa Magdy Jurek. W tej części można też odnaleźć inne nawiązania do architektury modernistycznej, chociażby ceramiczne gorseciki na podłodze, które wyodrębniają wyspę kuchenną. Do dyspozycji pracowników jest też pokój Relax – ogólnodostępne miejsce odpoczynku a także pokój rodzica, w którym pracownik może przebywać i pracować z dziećmi.

i Autor: Colliers

Biuro zgodne z założeniami zrównoważonego rozwoju

Architektom z Colliers Define zależało na stworzeniu biura zgodnego z założeniami zrównoważonego rozwoju, dlatego oczywistym było ponowne wykorzystanie elementów z poprzedniej siedziby firmy. Udało się zastosować chociażby sufity ozdobne, a także wiele elementów meblowych, takich jak krzesła czy stoły do sal konferencyjnych. Dzięki użyciu materiałów, które można ponownie wykorzystać po zakończeniu cyklu ich życia, udało się obniżyć ślad węglowy do poziomu 238 kg eCO2/m².

Dodatkowo wprowadzono szereg rozwiązań wpływających na zużycie energii i poprawiających efektywność energetyczną, m.in.: oświetlenie sterowane systemem DALI (pozwalające oszczędzić nawet 40% kosztów użycia energii z oświetlenia), system VAV, w salach o dużym zagęszczeniu i zmienności liczby pracowników, który w oparciu o pomiar z czujników stężenia dwutlenku węgla reguluje ilość nawiewanego świeżego powietrza (redukcja zużycia energii do 60%).

Zastosowano też aktywną dezynfekcję powietrza, technologię NASA – ActivePure RCI – eliminującą zagrożenia mikrobiologiczne.

i Autor: Colliers

Biuro bez barier

Ważną kwestią podczas projektowania biura była inkluzywność, dlatego projekt i zastosowane w nim rozwiązania od samego początku procesu projektowego konsultowane były z Fundacją Integracja. Aby wnętrza były uniwersalne zastosowano m.in. obniżone blaty bez szafek w kuchni, półautomatyczne wspomaganie otwierania drzwi w łazience, pętle indukcyjne do aparatów słuchowych w różnych strefach czy regulację wysokości blatów w 1/3 zastosowanych biurek.

Zwyczajny ale innowacyjny

Nowe biuro Colliers nie epatuje kolorowymi siedziskami, wszechobecnymi budkami, huśtawkami i innymi „innowacjami″, które w pewnym momencie zdominowały przestrzenie biurowe. Miały one uprzyjemnić pracę, ale jak się z czasem okazało nie wszystkie zdały egzamin. Colliers postanowił wysłuchać swoich pracowników i dostosować przestrzeń do ich potrzeb, dodatkowo poszedł o krok dalej − zaproponował biura, które pomimo że na pierwszy rzut oka nie do końca mogły pasować najbardziej zagorzałym przeciwnikom zmian, okazały się dla nich idealne. Bo choć wydaje nam się, że lubimy pracę w określonych warunkach, to nie zawsze oznacza, że jest to dla nas najlepsze rozwiązanie.