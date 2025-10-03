Rozmowa z Oskarem Grąbczewskim. Kongres Nowej Mobilności 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Architekturę akademików pod warstwą udogodnień

Współcześnie mocno utrwaliło się przekonanie, że akademik ma pełnić jedynie funkcję noclegową i służyć nauce. W tym kontekście nietrudno zrozumieć, skąd bierze się potrzeba „pokolorowania” rzeczywistości – nadania wspólnym przestrzeniom nazw rodem z amerykańskich kampusów czy wprowadzenia darmowych przekąsek. Obiekty starają się przyciągnąć potencjalnych najemców szeregiem dodatków: tablicą przygód w lobby, ogólnodostępnymi przekąskami czy salonem gier. Kiedy wyobrażamy sobie typowy akademik jako smutną, budżetową przestrzeń z powtarzalnym układem pomieszczeń i okien, naturalnym odruchem jest uczynienie tej rzeczywistości bardziej atrakcyjną, w najszybszy i najprostszy sposób.

Akademik ZEITRAUM Racławicka w Krakowie

Nie możemy jednak przy tym zapominać, że dla wielu osób akademik staje się miejscem zamieszkania nie na kilka miesięcy, ale na lata. Dlatego to, co zwykle przekonuje rodziny do wynajmu mieszkania – odpowiednie warunki, komfort, jakość przestrzeni – powinno mieć równie dużą wartość także tutaj. Jaką architekturę proponują nam nowo powstałe akademiki?

W służewskim akademiku do głosu doszedł design i czerwień

Ciekawym przykładem architektury, która wchodzi w dialog ze stereotypami dotyczącymi akademików, jest nowy dom studencki na warszawskim Służewie, zaprojektowany przez pracownię Projekt Praga. Budynek ma rzut krzyża z centralnym patio, co umożliwiło efektywne wykorzystanie przestrzeni oraz harmonijną integrację z przyszłą zabudową okolicy.

Zamiast klasycznego układu długich korytarzy, architekci zastosowali model oparty na małych grupach sąsiedzkich, liczących po kilkanaście osób. Wspólne przestrzenie – kuchnie, miejsca do nauki i wypoczynku – rozmieszczono wokół wielopoziomowego atrium, które stanowi serce budynku. Na wyższych kondygnacjach zlokalizowano przestrzenie do nauki oraz duże, dwupoziomowe kuchnie, dostępne z każdego piętra. Jak zaznaczają projektanci, ich wcześniejsze doświadczenia w projektowaniu wnętrz gastronomicznych pomogły w stworzeniu funkcjonalnych i ergonomicznych kuchni, które mają realne znaczenie dla komfortu codziennego życia.



Architekci celowo podkreślili znaczenie designu – dominująca czerwień nadaje wnętrzom zdecydowany charakter, a niestandardowe rozwiązania przestrzenne mają za zadanie pobudzać kreatywność i przełamywać utarte schematy myślenia o miejscu do życia.

W tym przypadku odejście od standardu nie polega na dekoracyjnych dodatkach czy marketingowych akcentach, lecz wynika z samej istoty projektu – nietypowego układu funkcjonalnego i przemyślanej architektury, która redefiniuje pojęcie akademika.

Student Depot: Prosta forma i drobne mankamenty projektowe

Innym, niedawno otwartym akademikiem jest Student Depot Wilanowska w Warszawie. Z perspektywy urbanistyki istotnym elementem jest plac zaprojektowany przed budynkiem, usytuowany u zbiegu alei Wilanowskiej i ulicy Zygmunta Modzelewskiego. Jego powstanie było próbą nadania ładu i wyrazistej formy przestrzeni, która dotąd cechowała się dużym nieuporządkowaniem. Trudność tego zadania wynikała z heterogenicznej zabudowy otoczenia – zróżnicowanej pod względem wysokości, rodzaju budynków, okresu ich powstania, a także samej jakości wykonania.

Jak pisał na naszych łamach Łukasz Mazur:

Nowoczesna bryła akademika na tle otaczającej zabudowy wyraźnie wprowadza świeżość do lokalnego krajobrazu. Sam budynek wyróżnia się prostą formą, ale jego wnętrza zostały zaprojektowane z myślą o zaawansowanych potrzebach mieszkańców. Przestrzeń sprzyja zarówno pracy grupowej, jak i indywidualnej, co staje się kluczowym elementem nowoczesnych akademików w dobie hybrydowego i zdalnego nauczania.

Autor tekstu zauważa jednak, że nie wszystkie aspekty projektu można ocenić pozytywnie. Część pokoi studenckich wychodzi na zachód, co w godzinach popołudniowych może wiązać się z nadmiernym nasłonecznieniem i tym samym obniżać wygodę korzystania z nich. Ostatecznie jednak to sami mieszkańcy najlepiej oceniają funkcjonalność obiektu. W rozmowach ze studentami często pojawiały się głosy podkreślające wysoki standard wykończenia oraz nowoczesne wyposażenie, które zdaniem wielu znacząco przewyższają warunki spotykane w tradycyjnych akademikach publicznych.

Nowoczesny budynek Student Depot Wilanowska, pełniący funkcję akademika, wyróżnia się jasną fasadą i licznymi, prostokątnymi oknami, odzwierciedlającymi współczesne trendy w architekturze.

Przykra niespodzianka dla krakowskich studentów

Studentów, którzy rozważali wyprowadzenie się do świeżo wybudowanego akademika na krakowskim Zabłociu, czeka przykra niespodzianka. Potężny kompleks przy ul. Romanowicza w Krakowie początkowo miał pełnić funkcję nowoczesnego akademika. Budynek zrealizowano na działce przeznaczonej w planie miejscowym pod usługi, co pozwalało na znacznie łagodniejsze warunki zabudowy niż w przypadku tradycyjnego budownictwa mieszkaniowego.

Jednak już w ubiegłym roku okazało się, że inwestor – Echo Investment – zdecydował się na zmianę funkcji obiektu. Lokale udostępniono nie tylko studentom, ale także osobom zainteresowanym najmem instytucjonalnym. Wynajem mieszkań odbywa się pod szyldem firmy Resi4Rent, największego w Polsce operatora mieszkań w abonamencie. Oznacza to, że w 870 jednostkach zamieszkać mogą najemcy długoterminowi, choć formalnie budynek nadal figuruje jako usługowy. Jak zwraca uwagę Gazeta Wyborcza, budynki usługowe podlegają znacznie mniej restrykcyjnym przepisom niż bloki mieszkalne – zarówno pod względem intensywności zabudowy, jak i wymaganego udziału terenów zielonych czy liczby miejsc parkingowych. To pozwala deweloperom na maksymalne wykorzystanie działki bez konieczności spełniania standardów właściwych dla funkcji mieszkaniowej.



Co przyniesie przyszłość? Akademiki w trakcie budowy

W Warszawie powstaje obecnie wiele nowych akademików – rynek tego typu inwestycji dynamicznie się rozwija, a dzięki prefabrykacji, która świetnie sprawdza się przy modułowych obiektach, proces budowy jest znacznie szybszy i bardziej efektywny.

Przy ul. Obrzeżnej planowany jest 14-kondygnacyjny prywatny dom studencki realizowany przez rumuńsko-belgijskiego dewelopera Speedwell Development. Będzie to pierwszy w stolicy akademik sieci Milestone. Budynek zostanie wzniesiony w technologii prefabrykacji betonowej, a generalnym wykonawcą została firma Pekabex BET – największy w Polsce specjalista w tej dziedzinie. Dzięki zastosowaniu prefabrykatów czas realizacji skróci się o połowę: akademik ma być gotowy w ciągu półtora roku zamiast trzech. Otwarcie zaplanowano na początek roku akademickiego 2026/2027.

Studenci zyskają również nowoczesny obiekt w Śródmieściu, w rejonie ulic Zakroczymskiej i Wenedów, ok. 600 metrów od rynku Nowego Miasta. Akademik zaoferuje ponad 400 pokoi oraz dodatkowe udogodnienia, takie jak restauracja, spa i klub fitness. Zakończenie budowy przewidziane jest jeszcze w tym roku.