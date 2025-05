Spis treści

Zwróciliśmy się do dewelopera z pytaniami o zmiany w układzie wnętrz oraz dalsze losy przestrzeni wspólnych zaprojektowanych pierwotnie z myślą o akademiku. Czekamy na odpowiedź – tekst będzie aktualizowany, gdy tylko otrzymamy stanowisko inwestora.

Miał być akademik, będzie 870 mieszkań pod wynajem

Przy ul. Romanowicza w Krakowie powstał potężny kompleks, który początkowo miał pełnić funkcję nowoczesnego akademika. Budynek zrealizowano na działce przeznaczonej w planie miejscowym pod usługi, co pozwalało na znacznie łagodniejsze warunki zabudowy niż w przypadku tradycyjnego budownictwa mieszkaniowego.

Jednak już w ubiegłym roku okazało się, że inwestor – Echo Investment – zdecydował się na zmianę funkcji obiektu. Lokale udostępniono nie tylko studentom, ale także osobom zainteresowanym najmem instytucjonalnym. Wynajem mieszkań odbywa się pod szyldem firmy Resi4Rent, największego w Polsce operatora mieszkań w abonamencie. Oznacza to, że w 870 jednostkach zamieszkać mogą najemcy długoterminowi, choć formalnie budynek nadal figuruje jako usługowy. Jak zwraca uwagę Gazeta Wyborcza, budynki usługowe podlegają znacznie mniej restrykcyjnym przepisom niż bloki mieszkalne – zarówno pod względem intensywności zabudowy, jak i wymaganego udziału terenów zielonych czy liczby miejsc parkingowych. To pozwala deweloperom na maksymalne wykorzystanie działki bez konieczności spełniania standardów właściwych dla funkcji mieszkaniowej.

Przekształcenie akademika w budynek najmu instytucjonalnego może oznaczać zupełnie inny profil najemców – niekoniecznie studentów, lecz młodych pracujących, często zmotoryzowanych. Pojawia się więc pytanie: czy nie doprowadzi to do nagłego wzrostu liczby samochodów w tej części Zabłocia? Jeśli tak, realnym zagrożeniem staje się przeciążenie lokalnej infrastruktury i paraliż komunikacyjny – coś, czego pierwotna wersja inwestycji mogła uniknąć.

Kolejne budynki stawiane na granicy prawa?

Choć z punktu widzenia prawa PRS (Private Rented Sector) nie budzi zastrzeżeń, coraz częściej mówi się o problemie jego nadużywania. Deweloperzy dysponujący działkami usługowymi, które straciły atrakcyjność jako tereny biurowe czy handlowe, sięgają po furtkę w przepisach. We wnioskach o pozwolenie na budowę pojawiają się więc hotele, hostele, akademiki czy bursy, które finalnie funkcjonują jak bloki mieszkalne, lecz nie podlegają takim samym regulacjom. Najem w takich obiektach obciążony jest 23-procentową stawką VAT (w porównaniu do 8% dla mieszkań), nie ma możliwości meldunku ani wydzielenia lokalu z osobną księgą wieczystą. Mimo to dla inwestorów to wciąż stosunkowo korzystny model.

Problem dostrzegł m.in. radny Michał Drewnicki (PiS), który w sierpniu zeszłego roku ostrzegał, że Kraków może wkrótce zmierzyć się z nowym zjawiskiem: budynkami stawianymi na granicy prawa, które pod szyldem usług (akademików, hosteli, aparthoteli) faktycznie oferują mieszkania – tyle że bez odpowiedniego zaplecza urbanistycznego.

Ile kosztuje mieszkanie w sektorze PRS?

Resi4Rent to największa w Polsce platforma najmu instytucjonalnego, działająca w sześciu miastach. Jak czytamy na stronie internetowej firmy, w ofercie znajduje się obecnie 4396 mieszkań, z których skorzystało ponad 12 000 osób. Proces najmu jest zautomatyzowany – umowę można podpisać w ciągu godziny, a odpowiedź na zapytanie uzyskuje się w ciągu 10 minut. Firma zapewnia całodobową obsługę, możliwość kontaktu w trzech językach, akceptację zwierząt oraz wymianę sprzętu AGD w ciągu 72 godzin. Najemcy mają także dostęp do programu Club4Members.

Ceny mieszkań w krakowskiej inwestycji na Zabłociu zaczynają się od 2590 zł za studio i sięgają 5700 zł za trzy pokoje. W parterze budynku znajduje się kilka biur Resi4Rent, które nadzorują funkcjonowanie całego przedsięwzięcia na miejscu.