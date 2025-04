Spis treści

Gigantyczny hotel Gołębiewski w Pobierowie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Popyt na miejsca w akademikach nie słabnie

Okres studiów architektonicznych, wspominany po latach, budzi w absolwentach nostalgię. Architektki i architekci, którzy choćby przez chwilę mieli okazję mieszkać w domu studenckim, kojarzą ten etap życia nie tylko z intensywną pracą, ale przede wszystkim z integracją, wspólnymi projektami oraz specyficznym rytmem dnia i nocy. Wspomnienia o nieprzespanych godzinach nad zaliczeniowymi projektami przeplatają się z chwilami radości, a czas ten, mimo trudności, po latach nabiera szczególnej wartości.

Czytaj także: Wnętrza warszawskiego akademika przypominają luksusowy hotel. W środku przeszklone świetlice i dwupoziomowe kuchnie

Współczesna sytuacja mieszkaniowa studentów jednak znacząco różni się od tej sprzed kilku dekad. Dane wskazują, że choć liczba osób decydujących się na studia w Polsce stopniowo maleje, popyt na miejsca w akademikach nie słabnie. Z danych zaczerpniętych z Informacji o wynikach rekrutacji na studia na rok akademicki 2024/2025 w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Nauki wynika, że w ubiegłym roku na uczelnie wyższe w kraju dostało się 462 tys. osób, ale tylko mniej niż 10% z nich mogło liczyć na miejsce w akademiku publicznym (At a Glance PRS: Rynek najmu instytucjonalnego. Prywatne akademiki, BNP Paribas), i to głównie studiujący stacjonarnie.

i Autor: Kateryna Resheniak 8 | Białe tynki, rudawe akcenty na parterze oraz stalowe barierki tworzą wyważoną estetykę elewacji

Student Depot funkcjonuje na zasadzie coliving

Obecnie powstające akademiki są coraz bardziej dostosowane do zmieniających się potrzeb studentów. Ich architektura, w połączeniu z różnorodnymi przestrzeniami ogólnodostępnymi, znacząco odbiegają od tych sprzed lat. Współczesne projekty oferują nie tylko otwarte przestrzenie do nauki – zarówno grupowej, jak i indywidualnej – ale także strefy rekreacyjne, sale kinowe oraz pokoje do gier, tworząc środowisko sprzyjające zarówno edukacji, jak i integracji.

Czytaj także: Akademik na Służewie w Warszawie. Jest tu miejsce dla jaskółek, pszczół i niedźwiedzi

Przykładem takiej realizacji jest Student Depot Wilanowska w Warszawie, który funkcjonuje na zasadzie domu studenckiego typu coliving, czyli połączenia przestrzeni wspólnych z prywatnymi jednostkami mieszkalnymi. Pokoje typu studio są wyposażone w prywatną łazienkę oraz niewielki aneks kuchenny. W projekcie uwzględniono także otwarte kuchnie, jednak nie na każdej kondygnacji – być może zamiast integracji przy gotowaniu, współczesnym studentom bardziej odpowiada idea wspólnej, dobrze wyposażonej siłowni...

Z urbanistycznego punktu widzenia warto zwrócić uwagę na plac zrealizowany przed budynkiem, zlokalizowany na skrzyżowaniu alei Wilanowskiej i ulicy Zygmunta Modzelewskiego. To rozwiązanie stanowi próbę uporządkowania i kształtowania przestrzeni w chaotycznym otoczeniu, co jest wyzwaniem ze względu na dużą różnorodność zabudowy – zarówno pod względem wysokości, typologii, jak i okresów realizacji, a co za tym idzie także jakości technicznej.

i Autor: archiwum Student Depot 15 | Pomieszczenie mieszkalne. W sumie w budynku znajdują się 543 pokoje

Nie wszystkie aspekty projektu można jednak ocenić pozytywnie

Nowoczesna bryła akademika na tle otaczającej zabudowy wyraźnie wprowadza świeżość do lokalnego krajobrazu. Sam budynek wyróżnia się prostą formą, ale jego wnętrza zostały zaprojektowane z myślą o zaawansowanych potrzebach mieszkańców. Przestrzeń sprzyja zarówno pracy grupowej, jak i indywidualnej, co staje się kluczowym elementem nowoczesnych akademików w dobie hybrydowego i zdalnego nauczania.

Nie wszystkie aspekty projektu można jednak ocenić pozytywnie – część pokojów studenckich została zorientowana na zachód, co może negatywnie wpływać na komfort mieszkańców ze względu na nasłonecznienie w godzinach popołudniowych. Ostateczna ocena funkcjonalności tego miejsca należy jednak do jej użytkowników. A w opiniach studentów, z którymi rozmawiałem, często pojawiają się pozytywne komentarze dotyczące wysokiego standardu wykończenia i nowoczesnego wyposażenia, które zapewniają komfort na poziomie znacznie przewyższającym tradycyjne akademiki uczelni publicznych.

Czytaj także: Budowa akademika UW na kampusie Służewiec wchodzi w decydujący moment

Mimo tych zalet zwracają oni uwagę, że prywatne akademiki, takie jak ten przy alei Wilanowskiej, nie rozwiązują problemu dostępności mieszkań dla młodych osób studiujących w dużych miastach. Koszty wynajmu w tego typu obiektach często przekraczają możliwości finansowe studentów z ograniczonym budżetem, co sprawia, że pozostają one dostępne jedynie dla wąskiej grupy. W szczególności korzystają z nich przyjeżdżający na semestralne wymiany zagraniczne, którzy obecnie stanowią największy odsetek mieszkańców tego akademika.

Tu warto podkreślić, że oferta edukacyjna w naszym kraju cieszy się rosnącym zainteresowaniem wśród studentów zagranicznych, którzy – według raportu Studenci zagraniczni w Polsce 2024, opracowanego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy – stanowią już prawie 9% wszystkich osób studiujących w naszym kraju. Zapewnienie im odpowiedniej infrastruktury mieszkaniowej staje się zatem kluczowym elementem rozwoju akademickich przestrzeni miejskich. Pomimo zapowiedzi ministra edukacji o przeznaczeniu 200 mln zł na budowę akademików liczba przystępnych cenowo miejsc w domach studenckich nadal jest niewystarczająca. W rezultacie wielu studentów zmuszonych jest do poszukiwania alternatywnych form zakwaterowania, często znacznie droższych.

i Autor: Kateryna Resheniak 12 | Od północy i wschodu budynek kończy się w ostrej granicy działki

Tomasz Karpiński o założeniach autorskich

Skrzyżowanie ulicy Zygmunta Modzelewskiego i Alei Wilanowskiej to miejsce otoczone luźną zabudową, pozbawione akcentów architektonicznych, dlatego zaprojektowany akademik ma szansę na dopełnienie urbanistycznej kompozycji okolicy. Obiekt wpisuje się w założenia miejscowego planu zagospodarowania, który przewiduje tutaj ukształtowanie miejskiego placu o unikalnej geometrii.

Elewacje od strony placu i wspomnianych ulic usytuowane zostały w linii zabudowy ciągłej, a budynek od północy i wschodu kończy się w ostrej granicy działki. Dominanta wysokościowa – kluczowy element projektu – wznosi się schodkowo, otaczając plac i osiąga wysokość od ośmiu do trzynastu kondygnacji. Ta monumentalna struktura widoczna jest z wielu stron, co wzmacnia jej rolę jako punktu orientacyjnego. Jej uzupełnieniem są niższe pierzeje – siedmiokondygnacyjna wzdłuż Alei Wilanowskiej oraz sześciokondygnacyjna od ulicy Zygmunta Modzelewskiego. Od strony wschodniej zróżnicowane wysokości (czterech-sześciu kondygnacji) zapewniają odpowiednie doświetlenie sąsiednich budynków mieszkalnych.

i Autor: Kateryna Resheniak 10 | Budynek od strony al. Wilanowskiej, charakteryzującej się dużym natężeniem ruchu

Od strony placu bryłę tworzą charakterystyczne uskoki prostopadłościennych brył podążających za skośnymi liniami zabudowy, których geometrię podkreślają międzykondygnacyjne pasy (belki). Zabieg ten nie tylko tworzy architekturę elewacji, lecz także pozwala na stworzenie ustawnych prostokreślnych pokoi mieszkalnych. Kompozycję elewacji kształtują gładkie tynkowane powierzchnie w kolorze złamanej bieli z modułowym subtelnym podziałem i regularnie rozstawionymi oknami, które zostały ujęte w prostokątne pola, co nadaje fasadzie harmonijny rytm. Kolorystyka bazuje na kontrastach – białe tynki, rudawe akcenty na parterze oraz stalowe barierki tworzą wyważoną estetykę.

Pod względem funkcjonalnym budynek dzieli się na podziemną część techniczno-garażową oraz kondygnacje naziemne. Parter mieści lokale usługowe, administracyjne i części wspólne, w tym strefy dla studentów. Wyższe kondygnacje zaprojektowano jako przestrzeń mieszkalną, optymalizując układ pomieszczeń dzięki modularnej strukturze bryły.

Projekt jest przykładem nowoczesnego podejścia do miejskiej architektury, która nie tylko odpowiada na potrzeby użytkowe, ale też wzbogaca przestrzeń o ciekawe walory estetyczne i funkcjonalne.

i Autor: archiwum Student Depot 13 | Parter mieści lokale usługowe, pomieszczenia administracyjne, a także strefy wspólne dla studentów

Metryczka projektu

Dom studencki Student Depot Warszawa, al. Wilanowska

Autorzy: 4am Architekci, architekci Wojciech Karpiński, Tomasz Karpiński, Arkadiusz Wróblewski, Anita Frączyk, Agata Tomińska

Współpraca autorska: architektki Beata Pytko, Aleksandra Wtulich

Architektura wnętrz: Pracownia MIXD

Architektura krajobrazu: OGRODNIK, Dionizja i Marcin Mędrzyccy

Konstrukcja: PF-Projekt

Generalny wykonawca: Kajima POLAND

Inwestor: Student Depot

Powierzchnia terenu: 3834 m2

Powierzchnia zabudowy: 1936,59 m2

Powierzchnia użytkowa: 11 663,05 m2

Powierzchnia całkowita: 18 442,95 m2

Kubatura: 35 699,6 m3

Liczba mieszkań: 543

Powierzchnia mieszkań: od 15,09 do 85,12 m2

Projekt: 2022

Realizacja: 2023

Nie podano kosztu inwestycji