Na początku lat 90. ceny materiałów budowlanych wzrosły 20-krotnie. Z czasów komunistycznych, kiedy nic nie było, ale to nic było za darmo, przeszliśmy do czasów, kiedy wszystko było, ale mało kogo było na to stać - opowiadał Piotr Szaroszyk w rozmowie dla Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki. I dodał: Natomiast zarobki inwestorów, nawet przedsiębiorców, nie były takie, by mogli sobie na wszystko pozwolić.