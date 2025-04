The Sea Resort w Międzyzdrojach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Dane projektu

Modernizacja dworca Gdańsk Główny Autorzy: zespół projektowy PKP S.A. Projekty branżowe: Przedsiębiorstwo Projektowo-Realizacyjne Budownictwa PION oraz Voessing Polska Generalny wykonawca: Mostostal Warszawa Inwestor: PKP S.A. Realizacja: 2019-2023 Koszt inwestycji: 120 mln zł

Projekt berlińskich architektów Aleksandra Ruedella i Paula Thoemera

Dworzec Gdańsk Główny zrealizowano w latach 1896-1900 według projektu berlińskich architektów Aleksandra Ruedella i Paula Thoemera, autorów wielu obiektów tego typu na terenie Rzeszy Niemieckiej. W kolejnych latach w obrębie zespołu zbudowano jeszcze m.in. wieżę z zegarami, pocztę i siedzibę inspekcji kolejowej. Dworzec, utrzymany w stylu neorenesansu niderlandzkiego, mieścił dużą halę z kasami, bufet, przechowalnię bagażu, urząd telegraficzny, komisariat policji oraz poczekalnie, osobne dla klas I i II, osobne dla III i IV.

Uszkodzony w 1945 roku, został odbudowany w dość uproszczonej formie, zmieniono m.in. kształt dachu nad skrzydłem północnym, nie odtworzono też wielu detali. Kolejne modernizacje Gdańsk Główny przechodził w latach 60. i 90.

W 1993 roku do holu głównego wprowadzono antresolę z boksami handlowymi. Szczęśliwie nie przetrwała ona długo. Z uwagi na liczne kontrowersje rozebrano ją już w 2013 roku. Od tego czasu dworzec podlegał kolejnym pracom remontowym i konserwatorskim, na generalny remont Dworca Gdańsk trzeba było jednak czekać do 2019 roku. Gdy w końcu się rozpoczął, na przeszkodzie stanęła pandemia i wojna w Ukrainie, ale też – na co zwróciła uwagę Najwyższa Izba Kontroli – źle przygotowana dokumentacja techniczna oraz restrykcyjne wymagania gdańskiego konserwatora zabytków.

Gdańsk Główny. Remont, który przerwała pandemia i wojna

Ostatecznie po trwającym cztery lata remoncie dworzec Gdańsk Główny został otwarty dla podróżnych 31 lipca 2023 roku. W ramach prac przywrócono m.in. spadziste dachy z wieżyczkami z okładziną z blachy miedzianej nad północą częścią gmachu. Dach dworca pokryto ceramiczną dachówką z zygzakami w kolorze żółtym i zielonym. Renowacji poddano też 48-metrową wieżę dworcową, a także liczne detale architektoniczne na elewacji oraz we wnętrzach.

W hali głównej poza przywróceniem oryginalnej kolorystyki ścian odtworzono dębowe witryny kas biletowych, a także oryginalną stolarkę drzwiową. Po latach na dworzec wróciły również herby miast pomorskich: Gdańska, Kwidzyna, Lęborka, Szczecinka, Kościerzyny, Słupska, Tczewa oraz Chojnic. Zrekonstruowano też wielkoformatowe witraże.

Przebudowa tego prawie 123-letniego budynku była dla nas olbrzymim wyzwaniem. Dziś jest to jeden z piękniejszych dworców w Polsce, a może nawet Europie – mówił podczas otwarcia obiektu Krzysztof Mamiński, prezes zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A.

Gdańsk Główny. Jakie są tu udogodnienia?

Po remoncie dworzec Gdańsk Główny ma być także bardziej funkcjonalny i dostępny. W samym budynku i jego najbliższym otoczeniu zlikwidowano wszelkie bariery architektoniczne. Poza ścieżkami prowadzącymi, oznaczeniami w alfabecie Braille’a, a także planami dotykowymi dworca w gmachu pojawiły się nowe windy. Zainstalowano pętle indukcyjne przy kasach, czyli urządzenia, z pomocą których z kasjerem może komunikować się osoba korzystająca z aparatu słuchowego.

- Z holu, za pomocą dwóch wind i schodów ruchomych, dostaniemy się na poziom - 1. Znajduje się tam przestronna poczekalnia dla rodziców z dziećmi, toalety oraz lokale na wynajem. Z podziemnego poziomu przejdziemy tunelem na perony oraz w kierunku centrum miasta – nowym przejściem połączonym z tunelem pod ulicą Podwale Grodzkie – czytamy w komunikacie prasowym.

W budynku zamontowano pompy ciepła współpracujące z centralami klimatyzacyjnymi, a także energooszczędne oświetlenie. Poza tym postawiono na częściowy odzysk wody deszczowej, a także tej zużywanej w umywalkach i prysznicach, która po podczyszczeniu będzie używana do spłukiwania m.in. toalet. Gdański Dworzec Główny wyposażono również w system inteligentnego zarządzania budynkiem, który zoptymalizuje zużycie energii elektrycznej, cieplnej i wody.

Przebudowa dworca Gdańsk Główny została zrealizowana z wykorzystaniem funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska oraz środków własnych Polskich Kolei Państwowych S.A. Inwestycja pochłonęła prawie 120 mln zł brutto.

