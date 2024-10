Dom Wiatrak pod Lubartowem. To nie jest zwykła adaptacja historycznego budynku

Nowe Muzeum Śląskie w Katowicach. Projekt: Riegler Riewe Architekten

Nazwa obiektu Nowe Muzeum Śląskie w Katowicach Adres obiektu Katowice, ul. Tadeusza Dobrowolskiego 1 Autorzy Riegler Riewe Architekten, architekci Florian Riegler, Roger Riewe Współpraca autorska architekci Anna Zbieranek (arch. prow. do 09.2012), Paulina Kostyra- Dzierżęga (arch. prow. od 09.2012), Markus Probst, Nicole Lam, Mikołaj Szubert-Tecl, Lavinia Floricel, Minoru Suzuki, Bettina Tòth, Bartłomiej Grzanka, Tomasz Kabelis- Szostakowski, Dorota Żurek, Paweł Skóra Architektura krajobrazu Rotzler Krebs Partner, Winterthur (etap konkursu) Konstrukcja Firma Inżynierska Statyk, Katowice Generalny wykonawca Budimex S.A. Inwestor Muzeum Śląskie Powierzchnia terenu 27332.0 m² Powierzchnia zabudowy 3343.0 m² Powierzchnia użytkowa 25067.0 m² Powierzchnia całkowita 39370.0 m² Kubatura 228702.0 m³ Projekt 2007-2010 Data realizacji (początek) 2011 Data realizacji (koniec) 2013 Koszt inwestycji 273 719 885 PLN

Wyzwanie: zabezpieczenie historycznych budynków

Utrudnienie w projektowaniu i realizacji inwestycji stanowił bardzo mocno przeobrażony działalnością górniczą teren. Obszar, na którym znajdowała się działka przeznaczona pod budowę muzeum, to jedno z pierwszych miejsc wydobywania węgla kamiennego na Śląsku. Wyzwaniem było też zabezpieczenie znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie trzech historycznych obiektów wchodzących w skład dawnej kopalni Katowice

Sale wystawowe są pod ziemią

Projekt konstrukcji budynku, ze względu na lokalizację, rozwiązania funkcjonalne oraz umieszczenie większej jego części poniżej poziomu terenu, wymagał zastosowania bardzo szerokiej gamy rozwiązań, które rzadko można spotkać na jednej budowie. Wprawdzie obiekty o kilku kondygnacjach podziemnych są już w Polsce powszechne, zwykle jednak są to kondygnacje garażowe lub techniczne, które pozwalają na zaprojektowanie gęstej siatki podpór. W naszym przypadku pod ziemią miały się znaleźć sale ekspozycyjne, audytoria, archiwum biblioteki czy magazyny, które wymagają dużych powierzchni.

Wykopy, głębokie na 15 metrów

Utrudnienie w projektowaniu i realizacji inwestycji stanowił bardzo mocno przeobrażony działalnością górniczą teren. Obszar, na którym znajdowała się działka przeznaczona pod budowę muzeum, to jedno z pierwszych miejsc wydobywania węgla kamiennego na Śląsku. Wyzwaniem było też zabezpieczenie znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie trzech historycznych obiektów wchodzących w skład dawnej kopalni Katowice: magazynu odzieży, szybu Warszawa oraz jego maszynowni. W czasie realizacji miały one stać na krawędzi głębokich, sięgających 15 metrów wykopów. Dużego wsparcia udzielili nam w tej kwestii projektanci firmy TITAN.

Zbrojenia wysokiej wytrzymałości HSR ze stali SAS 670/800

Warto zwrócić uwagę na słupy w głównych salach ekspozycyjnych. Ze względu na duże rozpiętości oraz wynikające z nich obciążenia, sięgające 25000 kN (2500 ton), doskonałym rozwiązaniem okazało się zastosowanie zbrojenia wysokiej wytrzymałości HSR ze stali SAS 670/800. Było to pierwsze w Polsce i jedno z pierwszych w Europie zastosowanie tej technologii. Jest ona stosowana głównie podczas budowy drapaczy chmur w Ameryce Północnej oraz Azji do zbrojenia mocno obciążonych elementów pionowych. Rozwiązanie to pozwoliło na uniknięcie kolizji zbrojenia z kablami sprężającymi belek głównych dachu i stropu.

Muzeum Śląskie w Katowicach. Zdjęcia

