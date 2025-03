Spis treści

Paryż we Wrocławiu. Mimo bogatej historii, Hotel Grand popadł w ruinę

Mövenpick Grand Hotel Wrocław mieści się naprzeciwko głównego dworca kolejowego. Jego historia sięga początku XX wieku – otwarto go w 1903 roku jako Hotel du Nord przy ówczesnej Gartenstrasse (dzisiejsza ul. Piłsudskiego). Za inwestycją stał wrocławski przedsiębiorca Wilhelm Koch. Wraz z Hotelem Piast tworzył charakterystyczną „bramę do miasta”.

Ówczesny wystrój przywoływał na myśl najlepsze paryskie hotele – łączył dekoracje ceramiczne, drewniane i kamienne, a także bogate malowidła ścienne. Po II wojnie światowej z secesyjnego budynku ocalały jedynie mury – zniszczeniu uległa m.in. charakterystyczna wieżyczka.

W 1956 roku hotel przeszedł gruntowną renowację, jednak pozbawiono go secesyjnych zdobień, zarówno na elewacji, jak i we wnętrzach. Mimo to w czasach PRL, zarządzany przez przedsiębiorstwo Odra Tourist, pozostawał najbardziej eleganckim hotelem Wrocławia, oferując 156 pokoi. Nie przetrwał jednak transformacji ustrojowej – w latach 90. popadł w ruinę i został zamknięty.

Odbudowany Hotel kontynuuje tradycję. Wróciła wieża i secesyjne detale

Trudna sytuacja dawnego Hotelu Grand utrzymywała się aż do XXI wieku. Przełom nastąpił w 2017 roku, kiedy rozpoczęto gruntowną przebudowę. Zachowano jedynie zewnętrzne mury do wysokości drugiej kondygnacji, a wnętrza całkowicie wyburzono. Historyczną elewację odtworzono z dbałością o detale, a zwieńczająca narożnik wieża została ukończona w 2021 roku.

Projekt zakładał także rekonstrukcję przedwojennego kształtu dachu. Dzięki nachyleniu powyżej 45 stopni i układowi kalenicowemu budynek harmonijnie wpisuje się w otaczającą zabudowę. Jednocześnie w głębi zastosowano dach płaski, zgodnie z wymogami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który nakazuje stosowanie dachów o wyraźnym spadku wzdłuż pierzei ulic i nawiązanie do historycznego układu. Jak podaje portal miejski, wrocław.pl:

Wykonano m.in. wzmocnienia łuków i nadproży elewacji od strony ul. Kołłątaja oraz wbito prawie 300 pali żelbetowych zabezpieczających fundamenty budynków sąsiednich. Wszystkie prace prowadzono pod nadzorem konserwatora zabytków.

Otwarcie hotelu kilkukrotnie przesuwano z powodu skomplikowanego zakresu prac. Ostatecznie Mövenpick Grand Hotel Wrocław przyjął pierwszych gości 5 marca, a trzy dni później, w Dniu Kobiet, otwarto hotelową restaurację i kawiarnię. Właścicielem hotelu Grand jest wrocławska spółka Rafin, która jest w posiadaniu kilku innych wrocławskich hoteli, m.in. Polonia, Europejski, Piast i Lothus. Za projekt rewitalizacji obiektu odpowiedzialny jest architekt Grzegorz Górka i wrocławska pracownia GREG architekci.

We wnętrzach króluję odcienie kawy, czekolady i szampana

Według informacji podanych przez sieć Accor, ceny pokoi w Mövenpick Grand Hotel Wrocław zaczynają się od 505 zł za noc w przypadku pokoju jednoosobowego (17 m²). Pokój klasyczny o powierzchni 27 m² z łóżkiem king-size lub queen-size kosztuje od 520 zł, natomiast za pokój deluxe lub VIP trzeba zapłacić minimum 640 zł za noc.

Rewitalizowany hotel oferuje 179 pokoi. Dla gości dostępny jest podziemny parking, a na dachu powstał SkyBar z widokiem na miasto. W obiekcie znalazły się również przestrzenie konferencyjne. Za projektem wnętrz hotelu stoi wrocławskie studio MIXD. Tak o realizacji wypowiedział się Piotr Kalinowski, CEO i dyrektor artystyczny firmy:

Bardzo się cieszymy, że mieliśmy w naszym rodzinnym mieście okazję zaprojektować tak wyjątkowy obiekt. W designie połączyliśmy inspiracje architekturą przełomu XIX i XX wieku, hotelową tradycją obiektu, zaprojektowanego pierwotnie przez Paula Rothera, i samą marką Mövenpick, a szczególnie jej kulinarnym dziedzictwem. Uważne oko dostrzeże elementy nawiązujące do stylu art deco, paryskich hoteli i kawiarni oraz apetyczne odcienie kawy, czekolady i szampana

