W zamyśle mieliśmy stworzenie czegoś unikatowego w Katowicach - mówi Piotr Płoskoń, jeden z założycieli Millenium Inwestycje. - Wiedzieliśmy, że 11- kondygnacyjny budynek ma być budynkiem zielonym, oczywiście z roślinami dostosowanymi do naszej strefy klimatycznej. Na poszukiwania pojechaliśmy do Niemiec. Wspólnie z architektem Tomaszem Koniorem dobieraliśmy gatunki i kolorystykę. Mamy nadzieję, że to, co zrealizujemy, będzie jak Bosco Verticale, który dziś jest "dojrzałym" budynkiem - dodaje.