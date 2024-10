Bliżej architektury. Rośliny jako podstawa projektowania ekosystemowego. To WAK 2024

Architektura w drodze: Pszczyńskie Centrum Kultury Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Rośliny w świecie zmian

Żyjemy w świecie, w którym połowa wiedzy w niemal wszystkich dziedzinach nauki pozyskana została w ciągu ostatniego ćwierćwiecza. Skłania nas to do nieustającego wysiłku w jej zdobywaniu i aktualizowaniu. Współczesne trendy oparte na nowych odkryciach nie omijają również architektury krajobrazu. Organizatorzy zapraszają na dwudziestą, jubileuszową Konferencję Współczesna Architektura Krajobrazu 2024. W ramach cyklu konferencyjnego, dotyczącego ekosystemowego podejścia do projektowania krajobrazu, a zapoczątkowanego przez Joannę Rayss, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu chce kontynuować misję edukacyjną związaną z ekosystemowym podejściem do projektowania krajobrazu.

W tej edycji, zatytułowanej Rośliny bliżej architektury, prelegenci skoncentrują się na roślinach jako czynniku determinującym metody walki ze zmianami klimatu. Skupią się przede wszystkim na naturalnych siedliskach roślin, funkcjach roślinności oraz integracji zieleni z architekturą w taki sposób, aby podnosiła jej wartość nie tylko w kategoriach estetyki, ale przede wszystkim funkcjonalności i ekologii. Szereg specjalistów z wielu dziedzin związanych z architekturą krajobrazu oraz architekturą podzieli się z nami wiedzą zarówno teoretyczną jak i praktyczną. Udział w tegorocznej edycji zapewni wszystkim uczestnikom solidną dawkę aktualnej wiedzy podnoszącej kompetencje projektantów i wykonawców oraz możliwość wymiany poglądów i doświadczeń. Jak co roku konferencji towarzyszyć będą tematyczne wizyty studyjne oraz kolacja integracyjna.

Ceny i rejestracja

Udział online w konferencji (live streaming)

Dzień 1 (piątek), 11 października

Członkowie SAK – 250 zł brutto

Niezrzeszeni w SAK – 350 zł brutto

Studenci – 100 zł brutto

Spotkajmy się w październiku w Warszawie na WAK-u! - w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu,Prezes, arch. kraj. Aleksander Lech

UWAGA: REJESTRACJA NA WYDARZENIE W WERSJI STACJONARNEJ JUŻ JEST ZAMKNIĘTA

