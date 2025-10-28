Max Berg w swej Hali Stulecia we Wrocławiu osiągnął za pomocą żelbetu to, do czego Behrens doszedł w konstrukcjach stalowych. Stworzył dzieło szlachetnie monumentalne, nie kryjąc przy tym śmiałości konstrukcji. Co więcej, podpory odznaczają się elegancją rozpiętości i krzywizn, która zapowiada dokonania Pier Luigiego Nerviego po drugiej wojnie światowej – pisał krytyk architektury Nicolaus Pevsner w 1964 roku.

Hala Stulecia, jeden z najbardziej znanych obiektów Wrocławia

Hala Stulecia, jeden z najbardziej znanych obiektów architektury Wrocławia, ma już ponad 110 lat. Powstała jako Jahrhunderthalle w 1913 roku i wtedy była Halą Ludową. W czasie, gdy powstawała, była największą tego typu żelbetową kopułą na świecie.

Hala Stulecia we Wrocławiu wśród najważniejszych betonowych konstrukcji Europy

Jak przypomina portal tuwrocław.pl: Oprócz zrealizowanego ostatecznie projektu autorstwa Maxa Berga, swoja pomysły na wygląd obiektu zgłosiło aż 42 architektów. Budowa trwała tylko 14 miesięcy. Robotnicy pracowali m.in. z kolejki linowej, która zawisła między kopułą a dwoma wieżami, które poruszały się po torach wzdłuż powstającego budynku.

W Architekturze - murator wiele razy pisaliśmy o Hali Stulecia.

Rok 1913, wielka wystawa

Hala, projektu Maxa Berga uroczyście otwarta została 20 maja 1913 roku, jako jeden z najważniejszych obiektów wielkiej wystawy, prezentującej dorobek kulturalny i gospodarczy oraz historię Śląska. Nazwa Hali Stulecia odnosi się do wydarzenia z początku XIX wieku - wydania we Wrocławiu odezwy Fryderyka Wilhelma III Do mojego ludu z 17 marca 1813 roku, nawołującej do zbrojnego wystąpienia przeciwko wojskom Napoleona.

Sky Tower we Wrocławiu. Sky Food na 300 miejsc

Kopuła średnicy 67 metrów miała największą rozpiętość na świecie

Hala Stulecia powstawała jako nowatorska konstrukcja; kopuła średnicy 67 metrów miała największą rozpiętość na świecie wśród konstrukcji żelbetowych, ustępując tylko nielicznym realizacjom wykonanym ze stali.

Budynek przetrwał wojnę bez większych uszkodzeń, a późniejsze prace adaptacyjne nie zmieniły jego bryły, choć przeobrażeniom uległo otoczenie.

W 2006 roku Hala Stulecia wpisana została na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

