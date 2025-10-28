Spis treści
Max Berg w swej Hali Stulecia we Wrocławiu osiągnął za pomocą żelbetu to, do czego Behrens doszedł w konstrukcjach stalowych. Stworzył dzieło szlachetnie monumentalne, nie kryjąc przy tym śmiałości konstrukcji. Co więcej, podpory odznaczają się elegancją rozpiętości i krzywizn, która zapowiada dokonania Pier Luigiego Nerviego po drugiej wojnie światowej – pisał krytyk architektury Nicolaus Pevsner w 1964 roku.
Hala Stulecia, jeden z najbardziej znanych obiektów Wrocławia
Hala Stulecia, jeden z najbardziej znanych obiektów architektury Wrocławia, ma już ponad 110 lat. Powstała jako Jahrhunderthalle w 1913 roku i wtedy była Halą Ludową. W czasie, gdy powstawała, była największą tego typu żelbetową kopułą na świecie.
Czytaj też:
Hala Stulecia we Wrocławiu wśród najważniejszych betonowych konstrukcji Europy
Jak przypomina portal tuwrocław.pl: Oprócz zrealizowanego ostatecznie projektu autorstwa Maxa Berga, swoja pomysły na wygląd obiektu zgłosiło aż 42 architektów. Budowa trwała tylko 14 miesięcy. Robotnicy pracowali m.in. z kolejki linowej, która zawisła między kopułą a dwoma wieżami, które poruszały się po torach wzdłuż powstającego budynku.
W Architekturze - murator wiele razy pisaliśmy o Hali Stulecia.
Rok 1913, wielka wystawa
Hala, projektu Maxa Berga uroczyście otwarta została 20 maja 1913 roku, jako jeden z najważniejszych obiektów wielkiej wystawy, prezentującej dorobek kulturalny i gospodarczy oraz historię Śląska. Nazwa Hali Stulecia odnosi się do wydarzenia z początku XIX wieku - wydania we Wrocławiu odezwy Fryderyka Wilhelma III Do mojego ludu z 17 marca 1813 roku, nawołującej do zbrojnego wystąpienia przeciwko wojskom Napoleona.
Czytaj też:
Sky Tower we Wrocławiu. Sky Food na 300 miejsc
Kopuła średnicy 67 metrów miała największą rozpiętość na świecie
Hala Stulecia powstawała jako nowatorska konstrukcja; kopuła średnicy 67 metrów miała największą rozpiętość na świecie wśród konstrukcji żelbetowych, ustępując tylko nielicznym realizacjom wykonanym ze stali.
Budynek przetrwał wojnę bez większych uszkodzeń, a późniejsze prace adaptacyjne nie zmieniły jego bryły, choć przeobrażeniom uległo otoczenie.
W 2006 roku Hala Stulecia wpisana została na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Hala Stulecia w miesięczniku Architektura-murator – wybrane artykuły
Na rynku - renowacja elewacji Hali Stulecia
- Autor: Konarzewski Leszek
- Architektura-murator nr 2011-05, s. 114, dział: NA RYNKU
Centrum turystyki biznesowej przy Hali Stulecia we Wrocławiu
- Autor: Chrzanowska Agnieszka, Mnich Marta, Rutecka Agnieszka
- Architektura-murator nr 2010-12, s. 62, dział: PREZENTACJE
Wrocław - tradycja zmian
- Autor: Zięba Krzysztof
- Architektura-murator nr2010-09, s. 18, dział: INFORUM
Co zostało z Idei Stulecia?
- Autor: Wiącek Katarzyna
- Architektura-murator nr 2005-11, s. 30, dział: INFORUM - ROZMOWA, INFORMACJA, KRYTYKA