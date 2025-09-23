Dom Książków, Tarnów Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jakie wnioski po debacie? Aktualizacja

Podczas debaty prowadzonej dowiedzieliśmy się wiele - choćby tego, że wg Marii Szadkowskiej, doświadczonej w zarządzaniu ikonicznymi domami w Czechach, Dom Książków w Tarnowie jest w stanie się sam utrzymać. Dzięki Aleksandrze Góreckiej wiemy, że domy ikoniczne to nie tylko komercja, ale i bogata działalność edukacyjna, misyjna - tak funkcjonuje choćby dom Hansenów w Szuminie pod Warszawą. Po ponad godzinnej rozmowie stało się absolutnie oczywiste, że aby dom żył dalej, potrzebuje pomysłu i dobrego zarządzania.

O tym, co na temat Domu Książków i Dworcu w Mościcach mówił prezydent Tarnowa, a co przedstawiciel PKP, jakie są finansowe aspekty zarządzania ikonicznym budynkiem, a także czy dom jest w stanie utrzymać zamek i dlaczego wanna może zamknąć dom na kilka miesięcy - o tym będzie można posłuchać już wkrótce.

Tak o swoich wrażeniach po debacie mówił Artur Celiński, który ją poprowadził - o Domu Książków:

Debata była bardzo efektywna i pokazała kilka rzeczy, między innymi, że miasto Tarnów nie myśli na poważnie o perspektywie Domu Książków. Że nie analizowało tego; że w związku z tym, że nie planuje zostać właścicielem, to nie rozważało, co by się w związku z włączeniem domu do zasobów miasta mogło wiązać. Zarówno, jeśli chodzi o koszty utrzymania, jak i potencjalne korzyści. I jest to wielka szkoda, ponieważ debata pokazała, te korzyści mogą być bardzo duże. Nie tylko wizerunkowe, nie tylko budujące markę miasta, nie tylko związane z ochroną dziedzictwa, ale także mające konkretny wymiar finansowy. Maria Szadkowska mająca dekady doświadczenia w zarządzaniu ikonicznymi domami wykazała, że taki dom może być źródłem dosyć dużych przychodów, którymi można wspomóc utrzymanie mniej popularnych obiektów [...]. Wychodzę z debaty z poczuciem, że zrobiliśmy kilka kroków naprzód. Że pojawiły się jasne wskazówki, gdzie szukać inspiracji, że te scenariusze mogą być naprawdę różne, i że teraz należy zacząć podejmować decyzje, co chcemy z tym domem zrobić. Natomiast rozczarowujące jest to, że miasto w istocie na poważnie o tym nie myśli, zdając się na instytucje centralne, które nie będą się przecież skupiać na budowaniu elementu strategii miasta, tylko na zachowaniu dziedzictwa.

O Dworcu w Mościcach:

Dworzec jest zaniedbany, niszczeje, dorobił się własnego ekosystemu w środku i jak widać, perspektywy wcale nie są ciekawe. Niby trwa jakaś refleksja, trwają rozmowy z miastem, ten trud jest podejmowany, ale nikt nie ma na razie pomysłu, co można z tym budynkiem zrobić, bo jest za duży jak na potrzeby dworca, a jednocześnie jest tak skonstruowany, że wszelkie inne działania, jakie można by tam prowadzić, wymagają troszkę wysiłku, ambicji, pomysłu jak to zrobić inaczej i być może nawet inwencji. A tymczasem źródła tych pomysłów po prostu nie widać. Nie wiadomo, kto miałby się tym zająć: czy to zadanie PKP, czy miasto. Ale tu znowu wydaje się, że po stronie miasta tych pomysłów nie ma.

Debata "Ikoniczne budynki - i co dalej?". Życie w Architekturze x EDD

Dom Książków, dworzec w Mościcach, zabytki industrialne... - przykładów nie brakuje. Zarządzanie ikoną architektury oraz zabytkami ma wysoki próg wejścia. Już nabycie świetnego architektonicznie czy historycznego budynku nie jest zadaniem łatwym - a potem przecież trzeba go jeszcze utrzymać. Jak tę szansę wykorzystać i z czym się mierzyć? Jak dziś zainteresować odbiorców dziedzictwem? I skąd wziąć na to wszystko pieniądze?

Zobacz także: Jak włączać dziś umysł, ciało i naturę w projektowanie? Debata o tym, jak myśleć o życiu i architekturze

Nad mniej i bardziej oczywistymi aspektami zarządzania ikonicznymi budynkami 20 września zastanowią się dwie opiekunki domów z listy Iconic House, Maria Szadkowska (Willa Müllerów w Pradze) i Aleksandra Górecka (Dom Hansenów w Szuminie) oraz prezydent miasta Tarnowa, Jakub Kwaśny podczas rozmowy z redaktorem naczelnym "Architektury-murator", Arturem Celińskim. Debata odbywa się w ramach wydarzenia "Europejskie Dni Dziedzictwa w Domu Książków w Tarnowie" i towarzyszy konkursowi "A-m" ŻYCIE W ARCHITEKTURZE.

Wstęp na rozmowę jest wolny i nie wymaga zapisów. Wydarzenie odbędzie się o godz. 17:00 w BWA Tarnów (Pałacyk Strzelecki) w sobotę 20 września 2025 roku.

Europejskie Dni Dziedzictwa w Domu Książków w Tarnowie

W weekend 20 i 21 września warto zostać w Tarnowie na dłużej - w programie Europejskich Dni Dziedzictwa znalazło się oczywiście zwiedzanie Domu Książków (bezpłatne wejściówki tym razem rozeszły się w godzinę), ale i spacery architektoniczne, wystawy, pop-upowa księgarnia i jeszcze jedna debata - o nieoczywistym dziedzictwie ikonicznej tarnowskiej willi od kilku miesięcy rozgrzewającej nagłówki mediów z całej Polski. W tej rozmowie wezmą udział Filip Springer, Patrycja Jastrzębska (Tu było, tu stało, NID), małopolska konserwator Katarzyna Urbańska i Dorota Leśniak-Rychlak (fundacja Instytut Architektury, "Autoportret"). Poprowadzi ją dr Michał Wiśniewski (fundacja Instytut Architektury).

Pełny program wydarzenia: Święto Domu Książków we wrześniu. Zwiedzisz willę, posłuchasz Filipa Springera, zobaczysz tarnowskie mozaiki

Organizatorzy EDD w Domu Książków w Tarnowie:

Narodowy Instytut Dziedzictwa, Miasto Tarnów, Biuro Wystaw Artystycznych w Tarnowie, Elżbieta Szópińska-Betlej / ProConto, Julia Dragović, Michał Wiśniewski / Instytut Architektury

Partnerzy:

"Architektura-murator", Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, Centrum Architektury, Clever Frame, Hotel Tarnovia / Restauracja Mozaika’75, PKP S.A.