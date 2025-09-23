Spis treści
Jakie wnioski po debacie? Aktualizacja
Podczas debaty prowadzonej dowiedzieliśmy się wiele - choćby tego, że wg Marii Szadkowskiej, doświadczonej w zarządzaniu ikonicznymi domami w Czechach, Dom Książków w Tarnowie jest w stanie się sam utrzymać. Dzięki Aleksandrze Góreckiej wiemy, że domy ikoniczne to nie tylko komercja, ale i bogata działalność edukacyjna, misyjna - tak funkcjonuje choćby dom Hansenów w Szuminie pod Warszawą. Po ponad godzinnej rozmowie stało się absolutnie oczywiste, że aby dom żył dalej, potrzebuje pomysłu i dobrego zarządzania.
O tym, co na temat Domu Książków i Dworcu w Mościcach mówił prezydent Tarnowa, a co przedstawiciel PKP, jakie są finansowe aspekty zarządzania ikonicznym budynkiem, a także czy dom jest w stanie utrzymać zamek i dlaczego wanna może zamknąć dom na kilka miesięcy - o tym będzie można posłuchać już wkrótce.
Tak o swoich wrażeniach po debacie mówił Artur Celiński, który ją poprowadził - o Domu Książków:
Debata była bardzo efektywna i pokazała kilka rzeczy, między innymi, że miasto Tarnów nie myśli na poważnie o perspektywie Domu Książków. Że nie analizowało tego; że w związku z tym, że nie planuje zostać właścicielem, to nie rozważało, co by się w związku z włączeniem domu do zasobów miasta mogło wiązać. Zarówno, jeśli chodzi o koszty utrzymania, jak i potencjalne korzyści. I jest to wielka szkoda, ponieważ debata pokazała, te korzyści mogą być bardzo duże. Nie tylko wizerunkowe, nie tylko budujące markę miasta, nie tylko związane z ochroną dziedzictwa, ale także mające konkretny wymiar finansowy. Maria Szadkowska mająca dekady doświadczenia w zarządzaniu ikonicznymi domami wykazała, że taki dom może być źródłem dosyć dużych przychodów, którymi można wspomóc utrzymanie mniej popularnych obiektów [...]. Wychodzę z debaty z poczuciem, że zrobiliśmy kilka kroków naprzód. Że pojawiły się jasne wskazówki, gdzie szukać inspiracji, że te scenariusze mogą być naprawdę różne, i że teraz należy zacząć podejmować decyzje, co chcemy z tym domem zrobić. Natomiast rozczarowujące jest to, że miasto w istocie na poważnie o tym nie myśli, zdając się na instytucje centralne, które nie będą się przecież skupiać na budowaniu elementu strategii miasta, tylko na zachowaniu dziedzictwa.
Dworzec jest zaniedbany, niszczeje, dorobił się własnego ekosystemu w środku i jak widać, perspektywy wcale nie są ciekawe. Niby trwa jakaś refleksja, trwają rozmowy z miastem, ten trud jest podejmowany, ale nikt nie ma na razie pomysłu, co można z tym budynkiem zrobić, bo jest za duży jak na potrzeby dworca, a jednocześnie jest tak skonstruowany, że wszelkie inne działania, jakie można by tam prowadzić, wymagają troszkę wysiłku, ambicji, pomysłu jak to zrobić inaczej i być może nawet inwencji. A tymczasem źródła tych pomysłów po prostu nie widać. Nie wiadomo, kto miałby się tym zająć: czy to zadanie PKP, czy miasto. Ale tu znowu wydaje się, że po stronie miasta tych pomysłów nie ma.
Debata "Ikoniczne budynki - i co dalej?". Życie w Architekturze x EDD
Dom Książków, dworzec w Mościcach, zabytki industrialne... - przykładów nie brakuje. Zarządzanie ikoną architektury oraz zabytkami ma wysoki próg wejścia. Już nabycie świetnego architektonicznie czy historycznego budynku nie jest zadaniem łatwym - a potem przecież trzeba go jeszcze utrzymać. Jak tę szansę wykorzystać i z czym się mierzyć? Jak dziś zainteresować odbiorców dziedzictwem? I skąd wziąć na to wszystko pieniądze?
Zobacz także: Jak włączać dziś umysł, ciało i naturę w projektowanie? Debata o tym, jak myśleć o życiu i architekturze
Nad mniej i bardziej oczywistymi aspektami zarządzania ikonicznymi budynkami 20 września zastanowią się dwie opiekunki domów z listy Iconic House, Maria Szadkowska (Willa Müllerów w Pradze) i Aleksandra Górecka (Dom Hansenów w Szuminie) oraz prezydent miasta Tarnowa, Jakub Kwaśny podczas rozmowy z redaktorem naczelnym "Architektury-murator", Arturem Celińskim. Debata odbywa się w ramach wydarzenia "Europejskie Dni Dziedzictwa w Domu Książków w Tarnowie" i towarzyszy konkursowi "A-m" ŻYCIE W ARCHITEKTURZE.
Wstęp na rozmowę jest wolny i nie wymaga zapisów. Wydarzenie odbędzie się o godz. 17:00 w BWA Tarnów (Pałacyk Strzelecki) w sobotę 20 września 2025 roku.
Europejskie Dni Dziedzictwa w Domu Książków w Tarnowie
W weekend 20 i 21 września warto zostać w Tarnowie na dłużej - w programie Europejskich Dni Dziedzictwa znalazło się oczywiście zwiedzanie Domu Książków (bezpłatne wejściówki tym razem rozeszły się w godzinę), ale i spacery architektoniczne, wystawy, pop-upowa księgarnia i jeszcze jedna debata - o nieoczywistym dziedzictwie ikonicznej tarnowskiej willi od kilku miesięcy rozgrzewającej nagłówki mediów z całej Polski. W tej rozmowie wezmą udział Filip Springer, Patrycja Jastrzębska (Tu było, tu stało, NID), małopolska konserwator Katarzyna Urbańska i Dorota Leśniak-Rychlak (fundacja Instytut Architektury, "Autoportret"). Poprowadzi ją dr Michał Wiśniewski (fundacja Instytut Architektury).
Pełny program wydarzenia: Święto Domu Książków we wrześniu. Zwiedzisz willę, posłuchasz Filipa Springera, zobaczysz tarnowskie mozaiki
Organizatorzy EDD w Domu Książków w Tarnowie:
Narodowy Instytut Dziedzictwa, Miasto Tarnów, Biuro Wystaw Artystycznych w Tarnowie, Elżbieta Szópińska-Betlej / ProConto, Julia Dragović, Michał Wiśniewski / Instytut Architektury
Partnerzy:
"Architektura-murator", Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, Centrum Architektury, Clever Frame, Hotel Tarnovia / Restauracja Mozaika’75, PKP S.A.