Debata "Ikoniczne budynki - i co dalej?". Życie w Architekturze x EDD

Dom Książków, dworzec w Mościcach, zabytki industrialne... - przykładów nie brakuje. Zarządzanie ikoną architektury oraz zabytkami ma wysoki próg wejścia. Już nabycie świetnego architektonicznie czy historycznego budynku nie jest zadaniem łatwym - a potem przecież trzeba go jeszcze utrzymać. Jak tę szansę wykorzystać i z czym się mierzyć? Jak dziś zainteresować odbiorców dziedzictwem? I skąd wziąć na to wszystko pieniądze?

Nad mniej i bardziej oczywistymi aspektami zarządzania ikonicznymi budynkami 20 września zastanowią się dwie opiekunki domów z listy Iconic House, Maria Szadkowska (Willa Müllerów w Pradze) i Aleksandra Górecka (Dom Hansenów w Szuminie) oraz prezydent miasta Tarnowa, Jakub Kwaśny podczas rozmowy z redaktorem naczelnym "Architektury-murator", Arturem Celińskim. Debata odbywa się w ramach wydarzenia "Europejskie Dni Dziedzictwa w Domu Książków w Tarnowie" i towarzyszy konkursowi "A-m" ŻYCIE W ARCHITEKTURZE.

Wstęp na rozmowę jest wolny i nie wymaga zapisów. Wydarzenie odbędzie się o godz. 17:00 w BWA Tarnów (Pałacyk Strzelecki) w sobotę 20 września 2025 roku.

Europejskie Dni Dziedzictwa w Domu Książków w Tarnowie

W weekend 20 i 21 września warto zostać w Tarnowie na dłużej - w programie Europejskich Dni Dziedzictwa znalazło się oczywiście zwiedzanie Domu Książków (bezpłatne wejściówki tym razem rozeszły się w godzinę), ale i spacery architektoniczne, wystawy, pop-upowa księgarnia i jeszcze jedna debata - o nieoczywistym dziedzictwie ikonicznej tarnowskiej willi od kilku miesięcy rozgrzewającej nagłówki mediów z całej Polski. W tej rozmowie wezmą udział Filip Springer, Patrycja Jastrzębska (Tu było, tu stało, NID), małopolska konserwator Katarzyna Urbańska i Dorota Leśniak-Rychlak (fundacja Instytut Architektury, "Autoportret"). Poprowadzi ją dr Michał Wiśniewski (fundacja Instytut Architektury).

