Konferencja Top Woman Experience „Supermoce kobiet” już w marcu. Organizatorzy zapraszają do Warszawy

Spis treści

Wydarzenie odbędzie się 5 marca 2025r. w Arche Hotel Krakowska w Warszawie. Podczas całodniowej konferencji, uczestnicy będą mogli zaczerpnąć inspirację od jednych z najlepszych mówców w Polsce, a także "spotkać kobiety, które osiągnęły najwyższy szczyt kariery" czy "nawiązać cenne relacje biznesowe." Cytując Krystyne Swojak, organizatorkę konferencji Top Woman Experience:

Kobieca pozytywna energia w biznesie, to nie tylko słowa, ale też fakt, którego doświadczyliśmy podczas ubiegłorocznej edycji Top Woman Experience. Konferencja ta była idealną okazją do świętowania walorów kobiecości, a także zachęcania pań do wykorzystywania swojego potencjału i stawiania sobie ambitnych celów. Jako organizacja Top Woman wspieramy kobiety nie tylko ze względu na nie same, ale też dlatego, że ich doświadczenie i ogromna energia potrzebna jest całemu środowisku biznesowemu