Reprezentacja naszej redakcji jedzie do Katowic

Studio Architektury-murator będzie obecne na katowickim Kongresie Nowej Mobilności! Dzięki naszej relacji będziecie mogli na bieżąco śledzić wydarzenia – od otwarcia prelekcji, przez debaty, po wystawy. Będziemy publikować zdjęcia, komentarze i najświeższe informacje prosto z Katowic, abyście niczego nie przegapili. Bądźcie z nami.

Artur Celiński moderatorem dwóch dyskusji na Design Stage

Redaktor naczelny miesięcznika „Architektura-murator”, Artur Celiński, poprowadzi dwie ważne sesje merytoryczne podczas nadchodzących wydarzeń poświęconych architekturze i urbanistyce.

Pierwsza z nich – „Green Might Mean Less? When Law Falls Behind Truly Sustainable Architecture” (tłum. „Zielone może mniej? Kiedy prawo nie nadąża za naprawdę zrównoważoną architekturą”) – odbędzie się w środę, 24 września 2024 r., w godz. 13:05–13:50 na Design Stage. Dyskusja poświęcona będzie temu, jak przepisy budowlane i planistyczne wpływają na możliwość tworzenia prawdziwie zrównoważonej architektury – i czy czasem nie stają się przeszkodą w realizacji ambitnych, proekologicznych projektów.

W panelu wezmą udział:

Monika Arczyńska – CEO A2P2

Kacper Kępiński – Zastępca Dyrektora, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki

Piotr Grochowski – architekt, urbanista, główny projektant, Grupa Arche

Karolina Tulkowska-Słyk – architektka, dr hab., prof. PW, specjalistka w projektowaniu i badaniach urbanistyki środowiska zamieszkania, autorka książki „Nowoczesne mieszkanie”.

Drugie wydarzenie, które poprowadzi Artur Celiński, to sesja „Architecture and Urbanism: Do They Still Have a Theory — And What Could It Be?” (tłum. „Czy architektura i urbanistyka mają dziś swoją teorię i co nią jest?”), zaplanowana na wtorek, 23 września 2025 r., w godz. 14:35–15:20, również na Design Stage.

Podczas tego panelu eksperci będą dyskutować o tym, czy współczesna architektura i urbanistyka nadal opierają się na spójnych teoriach – czy raczej reagują na bieżące potrzeby, problemy i mody. W rozmowie wezmą udział:

Ewa Kuryłowicz – architektka, profesor PW, przewodnicząca Rady Fundacji im. Stefana Kuryłowicza, Kuryłowicz & Associates

Agata Twardoch – architektka i urbanistka, wykładowczyni Politechniki Śląskiej, Urbanistka Miejska Gliwic

Jacek Dominiczak – architekt IARP, profesor sztuki, kierownik Pracowni Projektowania Wnętrz Miejskich, ASP w Gdańsku

Kuba Snopek – badacz i teoretyk architektury, założyciel Direction

Wśród prelegentów - postaci ze świata biznesu i nauki

Kongres Nowej Mobilności to najszybciej rozwijająca się konferencja branży nowej mobilności w regionie CEE. W programie wydarzenia zaplanowano:

180 debat, warsztatów i wystąpień eksperckich,

400 prelegentów z całego świata,

ponad 9 000 uczestników w ciągu trzech dni,

12 000 m² powierzchni wystawienniczej,

250 partnerów i wystawców prezentujących najnowsze rozwiązania.

Podczas tegorocznej edycji uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać wystąpień i wziąć udział w panelach z udziałem kluczowych postaci świata biznesu, nauki i administracji. Wśród prelegentów znajdą się m.in. Miłosz Motyka – Minister Energii, Beatriz Yordi – Dyrektor ds. Rynków Węglowych i Mobilności w Komisji Europejskiej, Kazimierz Karolczak – Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, a także Agnieszka Czajka – Vice President Motors Professional Europe w OLX Group/OTOMOTO.

Obecność Prezesa LOT Michała Fijoła, Prezesa Centrum Łukasiewicz Huberta Chłodnickiego czy Prezesa Tauron Polska Energia Grzegorza Lota może być potraktowana jako gwarant, że rozmowy będą dotyczyły realnych wyzwań i konkretnych rozwiązań w zakresie transformacji energetycznej, elektromobilności i rozwoju infrastruktury.

Ważnym obszarem będzie polityka klimatyczna, jakość życia i zdrowie

Podczas Kongresu uczestnicy będą mogli wybierać spośród wielu ścieżek tematycznych obejmujących kluczowe wyzwania i zagadnienia związane ze zrównoważonym transportem. W programie znajdą się dyskusje o czystym transporcie, innowacjach miejskich i gospodarce zrównoważonej, a także o infrastrukturze i inwestycjach. Ważnym obszarem będą również polityka klimatyczna, jakość życia i zdrowie. Organizatorzy przygotowali także przestrzeń dla innowacji, w tym forum innowacji oraz Startup eHub – miejsce dla pionierów, którzy chcą zostać liderami w branży. Integralną częścią wydarzenia będą strefy wystawiennicze, takie jak New Mobility EXPO, Green Energy Pavilions, National Pavilions czy Smart City Pavilions, które pozwolą zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami i technologiami wspierającymi transformację mobilności.