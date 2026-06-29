Konkurs Living Places – Simon Architecture Prize

W jaki sposób można wspierać architektów w wykorzystaniu nowych materiałów budowlanych. Przemysław Fałek, Budmat I Architektura-murator Materiał sponsorowany

Już po raz szósty marka Simon, we współpracy z Fundació Mies van der Rohe, wyróżni realizacje architektoniczne, które pokazują, jak przestrzeń wpływa na życie ludzi. Kontakt-Simon zaprasza polskich architektów do zgłaszania projektów oddanych do użytku pomiędzy 1 stycznia 2024 r. a 31 grudnia 2025 r.

Dwie kategorie konkursowe

Collective Places – przestrzenie wspólne i publiczne, takie jak szkoły, place, budynki wielorodzinne, parki czy obiekty kultury.

Personal Places – architektura związana z prywatnością i indywidualnym doświadczeniem przestrzeni.

Dlaczego warto?

Międzynarodowy prestiż i promocja projektu na arenie europejskiej.

Udział w konkursie organizowanym we współpracy z Fundació Mies van der Rohe.

Nagroda główna w wysokości 10 000 euro w każdej kategorii.

w każdej kategorii. Możliwość zaprezentowania projektu przed międzynarodowym jury.

Udział jest całkowicie bezpłatny.

Międzynarodowe jury z polskim akcentem

W skład jury tegorocznej edycji wchodzi również Wojciech Mazan, współzałożyciel pracowni PROLOG, co podkreśla coraz silniejszą pozycję polskiej architektury w międzynarodowej debacie o jakości przestrzeni.

Jak zgłosić projekt?

Każdy architekt może zgłosić maksymalnie cztery realizacje. Proces obejmuje:

pre-rejestrację projektu,

rejestrację wraz z przesłaniem materiałów konkursowych online.

Integralną częścią zgłoszenia jest m.in. maksymalnie trzyminutowy film prezentujący atmosferę i życie budynku, opis projektu oraz dokumentacja fotograficzna.

Najważniejsze terminy

📅 Rejestracja projektów: do 14 września 2026 r. 📅 Termin nadsyłania pełnej dokumentacji: do 5 października 2026 r. 📅 Ogłoszenie werdyktu jury: listopad 2026 r. 📅 Prezentacja finalistów: grudzień 2026 r. 📅 Gala finałowa i ogłoszenie laureatów: luty 2027 r.

Zapraszamy do udziału i pokazania projektów, które udowadniają, że dobra architektura zaczyna się od człowieka.

Jak wziąć udział

Aby wziąć udział w konkursie, uczestnicy muszą zarejestrować się na stronie internetowej Simon Living Places (https://www.simonprize.org) oraz przesłać swoje projekty w formie elektronicznej zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie.

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