Spis treści

Rozmowy Architektury: Maciej Jakub Zawadzki, MJZ Studio Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Tematem będzie prefabrykacja i AI w budownictwie w Polsce

Już 30 maja 2025 roku odbędzie się wydarzenie poświęcone innowacjom w budownictwie – ze szczególnym uwzględnieniem prefabrykacji i technologii cyfrowych. Konferencja zatytułowana Off-site construction to simplify the energy transition in social housing __DISSEMINATION EVENT odbędzie się w Parku Biurowym „DIUNA” przy ul. Taśmowej 7 w Warszawie. Rejestracja na wydarzenie odbywa się pod tym linkiem.

Wydarzenie to stanowi część międzynarodowego projektu Off-site Construction: to Simplify the Energy Transition, realizowanego przez Laboratory for Urban Research & Education (LURE) wspólnie z włoską fundacją Fondazione per l’architettura Torino, a współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Jego celem jest nie tylko prezentacja efektów prac, ale przede wszystkim rozpoczęcie szerokiej dyskusji o przyszłości budownictwa prefabrykowanego w kontekście transformacji energetycznej.

i Autor: Archiwum serwisu

Wydarzenie skupi się na eksporcie i imporcie technologii

W odróżnieniu od lutowej edycji, która koncentrowała się na polskich firmach eksportujących prefabrykowane rozwiązania, tym razem organizatorzy zapowiadają skupienie się na wymianie międzynarodowej – zarówno poprzez eksport, jak i import technologii. W wydarzeniu wezmą udział m.in. przedstawiciele Green Code GmbH, wprowadzający swoje rozwiązania na polski rynek, oraz eksperci z firmy Andrewex, realizujący projekty prefabrykacji drewnianej na skalę globalną.

Czytaj także: Prefabrykacja w budownictwie. Czy powrót do "wielkiej płyty" ma sens?

Szczególna uwaga zostanie poświęcona także roli zaawansowanego oprogramowania i technologii AI w architekturze i budownictwie. Polska dysponuje wyjątkowymi specjalistami w tym zakresie – firmami takimi jak OutlineAI, rozwijającą narzędzia generatywnej urbanistyki, czy Dietrich’s Polska, oferującą specjalistyczne rozwiązania BIM dla prefabrykacji drewnianej. Ich obecność potwierdzi, że polska innowacja ma potencjał, by kształtować europejski rynek budowlany.

Partnerem wspierającym jest Syrena Real Estate, a głównym patronem merytorycznym – Polish Green Building Council (PLGBC). Wśród partnerów technologicznych znajdują się: Greencode, Andrewex, OutlineAI i Dietrich’s. Patronat medialny: Architektura-Murator, Architektura & Biznes.

i Autor: Archiwum serwisu

Znamy już program majowej konferencji

Wydarzenie otworzy Maciej J. Zawadzki z LURE, a wystąpienie inauguracyjne wygłosi dr inż. Marcin Szczepański z Politechniki Gdańskiej i Infravers. Wskaże on, dlaczego prefabrykacja – mimo licznych korzyści i dostępnych funduszy – wciąż nie stała się w Polsce standardem, oraz omówi systemowe bariery i potencjalne szanse na zmianę.

Kolejna sesja skupi się na systemach prefabrykacji. Eksperci reprezentujący firmy Greencode i Andrewex przedstawią, jak nowoczesne technologie i różne materiały – drewno oraz beton – mogą zmieniać sposób projektowania i realizacji budynków modułowych.

Czytaj także: Prefabrykacja po polsku. Branża jest technologicznie gotowa do realizacji najbardziej skomplikowanych projektów

Po przerwie networkingowej odbędzie się sesja poświęcona technologiom i oprogramowaniu. Prelegenci z firm Outline AI oraz Dietrich’s Polska opowiedzą o roli narzędzi takich jak BIM i AI w projektowaniu off-site, logistyce materiałowej oraz generatywnym modelowaniu. Zastanowią się także, jak nowe technologie redefiniują współczesne podejście do projektowania i wykonawstwa.

Co działo się w trakcie zimowej edycji Off-site Construction?

W konferencji z 21 stycznia udział wzięli architekci, eksperci branżowi, przedstawiciele biznesu i instytucji publicznych. Konferencję otworzyła sesja networkingowa oraz wystąpienie wprowadzające Macieja J. Zawadzkiego, prezesa LURE. Pierwszy panel dotyczył zastosowania nowoczesnych technologii w kontekście kryzysu mieszkaniowego i transformacji energetycznej – z udziałem m.in. ekspertów z mBanku, TBS Południe i Sweco Polska. Dyskusje dotyczyły także wspólnotowych modeli mieszkaniowych, takich jak akademiki czy co-housing.

W drugiej części zaprezentowano konkretne rozwiązania prefabrykacyjne w trzech materiałach: drewnie (MOD21), betonie (PEKABEX) i stali (DMD Modular), pokazując, jak z gotowych modułów powstają całe budynki. Zwieńczeniem konferencji był panel technologiczny, w którym udział wzięli specjaliści z JWA, Buro Happold, STRABAG i Łukasiewicz Research Network, podkreślając praktyczne aspekty wdrażania innowacji i znaczenie śladu węglowego.

Podobnie jak w przypadku wydarzenia włoskiego, polską konferencję zakończyła wizyta na budowie, która odbyła się w sobotę 21 lutego. Tym razem uczestnicy wydarzenia odwiedzili fabrykę prefabrykowanych systemów drewnianych oraz budynek w trakcie realizacji pod Toruniem