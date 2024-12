Rozmowy Architektury: Maciej Jakub Zawadzki, MJZ Studio Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Prefabrykacja w Polsce? Głównie na eksport

Prefabrykacja w Polsce wciąż nosi miano alternatywnej metody budowlanej. Sięgamy po nią znacznie mniej chętnie niż inwestorzy w krajach skandynawskich i na zachodzie Europy. Podobnie sytuacja wygląda w Chinach, gdzie prefabrykacja stała się w ostatnich latach głównym celem procesów modernizacji i wdrażania nowoczesnych technologii budowlanych. Tymczasem wiele z zagranicznych inwestycji jest realizowana z polskich prefabrykatów. Mamy więcej ich fabryk niż Włochy, a polskie firmy są zdolne do wysyłania całych jednostek mieszkalnych. Pojawia się więc pytanie: gdzie kryje się haczyk? Dlaczego wizja powszechnego zastosowania prefabrykacji w Polsce wciąż wydaje się bliższa utopii niż realistycznemu opisowi rzeczywistości?

Zapraszamy do obejrzenia wideo z rozmową redaktora naczelnego "Architektury-murator", Artura Celińskiego, z Maciejem Zawadzkim.

Gdy zastanawiamy się, czy obecne metody budowania powinny być w technologii prefabrykacji off-site czy realizowanej on-site, to być może właściwie nie ma to znaczenia. Mamy obecnie palące problemy, takie jak np. brak po prostu miejsc do życia, więc dużo osób mówi, że już właściwie wszystko jedno w jakiej technologii - byle by miały powstawać tak potrzebne mieszkania. Jednak z drugiej strony prefabrykacja może dostarczyć nam wielu odpowiedzi - zwłaszcza w kontekście budowania w kryzysach - mieszkaniowym, energetycznym, klimatycznym. Na dynamiczne problemy potrzebujemy dynamicznych rozwiązań

mówi Maciej Zawadzki.

Tajemniczy świat prefabrykatów

O prefabrykatach mówi się coraz więcej. Przyspieszają budowę, bywają podobno bardziej korzystne dla środowiska naturalnego. W Polsce nie są niczym nowym: wszyscy znamy bloki z wielkiej płyty, budowane w zamierzeniu jako tymczasowe, które jednak okazały się na tyle relatywnie dobre, że zostały z nami na dużo dłużej. Nowoczesne prefabrykaty są znacznie bardziej zaawansowane technologicznie i występują w różnorodnych wariantach i konfiguracji.

W Polsce to dopiero początek

Z rozmowy Artura Celińskiego z Maciejem Zawadzkim dowiadujemy się, że w choć w naszym kraju znajduje się wielu producentów elementów prefabrykowanych, to ich produkty trafiają przede wszystkim na potrzeby rynków zagranicznych. Na zachodzie bowiem z prefabrykatów buduje się znacznie chętniej. Jak przekonuje rozmówca redaktora naczelnego "A-m", wynika to między innymi z większych kosztów siły roboczej w zamożniejszych krajach. W Polsce wciąż bardziej się opłaca zaangażować do pracy ludzi niż maszyny, ale i tu sytuacja się zmienia, choćby w związku z odpływem robotników budowlanych z Ukrainy.

Włoskie doświadczenia w prefabrykacji

W październiku 2024 roku przy okazji konferencji i warsztatów „Off-site construction” organizowanych przez Think-tank LURE we współpracy z Fondazione per l'Architettura z Turynu mieliśmy okazję podglądać włoskie podejście do technologii przetwarzania materiałów, modularności i wykorzystaniu prefabrykacji w walce z kryzysem klimatycznym i potrzebami budownictwa socjalnego.

W ramach tego wydarzenia wzięliśmy także udział w wyjazdowym seminarium w Cuneo, gdzie odwiedziliśmy prefabrykowany budynek biurowy będący w trakcie budowy przez pracownię Dquadro – engineering & architecture. Architekci, specjaliści od fasad oraz inżynierowie konstrukcyjni zaangażowani w projekt zaprezentowali hybrydowy system technologii łączącej drewno z betonem przy wykorzystaniu stalowych połączeń. Wśród wielu istotnych kwestii związanych z tą inwestycją uwagę zwracała sprawa logistyki, planowania i doboru odpowiednich rozwiązań. Prefabrykacja wymaga odpowiedniego podejścia i organizacji pracy na placu budowy, ale za to umożliwia skrócenie czasu realizacji do kilkunastu tygodni, a nie miesięcy. Daje też szansę na istotne zmniejszenie śladu węglowego danego budynku.

Zdjęcia z placu prefabrykowanej budowy w Cuneo

Maciej Zawadzki uchyla rąbka tajemnicy

Mimo wielu zalet powrót prefabrykatów budzi w Polsce pewną nostalgiczną nieufność. Wielu inwestorów i deweloperów ma obawy, że nabywcy mieszkań mogą podchodzić do tego typu realizacji z dystansem. Mimo to zaczynają coraz śmielej interesować się możliwościami wykorzystania tej technologii w krajowych realizacjach. Jak więc może wyglądać przyszłość prefabrykacji w Polsce? Czy warto prowadzić działania mające na celu zwiększania zainteresowaniami metodami off-site? W jaki sposób można wykorzystać włoskie doświadczenia w polskiej rzeczywistości? Na jakie kompromisy trzeba pójść? Czy architektura z prefabrykatów może nas zachwycać?

Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w naszej rozmowie. W lutowym numerze naszego pisma

My mamy więcej miejsca, mamy przez to też w ogóle w porównaniu do Włoch – które mają wiele większą ekonomię niż my – (...) więcej fabryk tych technologii już teraz w Polsce i my możemy składać nie elementy tych budynków, a całe części tych budynków, całe jednostki mieszkalne.

- podsumowuje Zawadzki.