Polski pawilon na Biennale Architektury w Wenecji. Świetny, potrzebny czy zbyt błahy?

Autor: Piotr Śliwiński z wykorzystaniem zdjęcia Bohema Strefa Praga w Warszawie, autorstwa Adama Grzesika

<p>Okładkowa Bohema na warszawskiej Pradze ma wszelkie prawo do podkreślania jej wyjątkowości. Czerpie nie tylko ze swojej historii, lecz także z architektonicznej dbałości zarówno o postindustrialny detal, jak i nowoczesne uzupełnienia. Projektantom – Grupie 5 Architekci – bez wątpienia należą się wyrazy uznania: i za efekt, i za wytrwałość. W końcu prace nad tą realizacją trwały ponad 17 lat. Czytelnicy naszego pisma z pewnością zauważą w tym projekcie jeszcze jeden aspekt, z którym musieli zmierzyć się jej autorzy. A gdy już zostanie on dostrzeżony, może pojawić się myśl, że to błąd. Prawda jest taka, że to efekt zmagań z dwoma żywiołami: jakością planowania przestrzennego oraz wyobrażeniami mieszkańców o infrastrukturze życia sąsiedzkiego.</p> <p>Bohema w swojej części usługowo-biurowej jest otwarta, zachęca do relacji i zapewnia pełnię komfortu wynikającego z jakości architektury oraz przebywania razem. W jej części mieszkaniowej wygląda to inaczej. Tak jakby komuś zależało na tym, aby była infrastrukturą do niespotykania się.</p> <p>Gdy natomiast dostrzeżemy małą funkcjonalność od strony zajezdni Stalowa, zrozumiemy, jak wiele tracimy przez słabą koordynację planowania przestrzennego. Dotrzymanie zapowiadanego terminu likwidacji zajezdni i skoordynowanie działań mogłoby otworzyć założenie na zupełnie nowe, fascynujące perspektywy. Zamiast czterometrowej szerokości niewykorzystanego trawnika pełnego ogrodzeń moglibyśmy mieć naturalne przejście do zielonego skweru.</p> <p>Za te wady nie możemy winić konkretnych architektów. Ale czy nie powinniśmy mówić o odpowiedzialności całej architektury i urbanistyki?</p> <p><strong>Artur Celiński</strong></p>